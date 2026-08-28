Ove jeseni nosimo bež traperice: Donose osvježenje u garderobu

S dolaskom jeseni traperice se ponovno vraćaju u središte naših svakodnevnih kombinacija. Ove sezone posebno su IN modeli u bež nijansama – dovoljno su klasični za svakodnevno nošenje, a istovremeno donose dozu svježine i sofisticiranosti u jesensku garderobu

S dolaskom hladnijih dana traperice ponovno dolaze u fokus, a ove sezone među najpoželjnijim modelima posebno se ističu oni u bež nijansama. Od svijetlih tonova pijeska do nešto tamnijih karamela, bež traperice donose osvježenje u garderobu i izgledaju nevjerojatno chic.

Za prijelazni period posebno su praktične jer ih možete kombinirati na bezbroj načina. Odlično izgledaju uz bijele, sive i crne komade, ali i uz jesenske nijanse poput bordo, maslinaste, smeđe ili tamnoplave. Upravo zbog svoje neutralne boje lako se uklapaju u postojeću garderobu, a istovremeno djeluju malo sofisticiranije i drugačije od klasičnih plavih traperica.

Bež traperice možete nositi u potpuno ležernim kombinacijama uz običnu majicu, tenisice i laganu jaknu, ali i u nešto dotjeranijim outfitima. Uz košulju, sako i loaferice lako mogu postati dio poslovne kombinacije, dok će uz pleteni džemper i balerinke biti odličan izbor za prve prohladne jesenske dane.

Ove sezone posebno nam se sviđaju modeli ravnog i šireg, balon kroja koji dodatno naglašavaju njihovu modernu, minimalističku estetiku. Dovoljno su neutralne da ih možete nositi iz sezone u sezonu, ali ipak donose malu promjenu koja će osvježiti jesensku garderobu.

Ako već polako slažete jesensku wishlistu, bež traperice svakako vrijedi dodati na popis. Praktične, svestrane i dovoljno elegantne za različite prilike, mogle bi postati jedan od onih komada koje ćete nositi puno češće nego što ste očekivali. U nastavku donosimo naše favorite iz high street ponude.

COS - 99 €

COS - 99 €

Mango - 39,99 €

Mango - 39,99 €

H&M - 27,99 €

H&M - 29,99 €

H&M - 29,99 €

H&M - 29,99 €

H&M - 34,99 €

Zara - 35,95 €

Zara - 29,95 €

Zara - 39,95 €

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