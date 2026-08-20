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Povratak na posao nikad nije izgledao bolje: Reserved ima odlične komade za ured

Žena.hr
20. kolovoza 2026.
Povratak na posao nikad nije izgledao bolje: Reserved ima odlične komade za ured
Reserved
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Reserved je predstavio novu kolekciju Back to City koja donosi sve što nam treba za chic povratak na posao – od klasičnih blejzera i bijelih košulja do mokasinki, traperica, torbi od brušene kože i upečatljivih komada

Ljeto se polako bliži kraju, vrijeme je za povratak u grad, ured i svakodnevnu rutinu. Nakon ležernih ljetnih kombinacija, početak nove sezone idealan je trenutak za malo osvježenje poslovne garderobe. Jesenski dani pritom donose novu dozu modne inspiracije, a brojni brendovi već predstavljaju kolekcije koje će obilježiti prijelaz u novu sezonu.

Među njima je i Reserved, koji je predstavio svoju Back to City liniju, savršeno prilagođenu upravo povratku u gradski ritam. Kolekcija donosi brojne komade koji će se lako uklopiti u poslovne kombinacije, ali istovremeno nisu toliko strogi da bi izgledali rezervirano samo za ured. U fokusu su klasici kojima se uvijek rado vraćamo, ali i trendi komadi koji će osvježiti postojeću garderobu.

Povratak na posao nikad nije izgledao bolje: Reserved ima odlične komade za ured
Reserved

Povratak na posao nikad nije izgledao bolje: Reserved ima odlične komade za ured
Reserved

Blejzeri i prsluci nameću se kao jedni od ključnih komada kolekcije. Odlično izgledaju uz klasične hlače, traperice ili suknje, a mogu se nositi i slojevito kada temperature krenu padati. Tu su i bijele košulje, nezaobilazan klasik poslovne garderobe, koje će jednako dobro funkcionirati uz formalnije kombinacije, ali i uz traperice za nešto opušteniji look.

Povratak na posao nikad nije izgledao bolje: Reserved ima odlične komade za ured
Reserved

Naravno, jesenska garderoba nije potpuna bez dobrih traperica, a Reserved donosi modele koje je lako uklopiti u svakodnevne kombinacije. Zaokružiti ih možete mokasinkama, još jednim jesenskim klasikom, dok će posebnu pažnju privući torbe od brušene kože koje svakom outfitu daju topliji i pomalo luksuzniji izgled. Upravo su takvi detalji odličan način da jednostavna poslovna kombinacija dobije trendi završni touch.

Povratak na posao nikad nije izgledao bolje: Reserved ima odlične komade za ured
Reserved

Povratak na posao nikad nije izgledao bolje: Reserved ima odlične komade za ured
Reserved

A ako volite da poslovni look ipak ima malo više karaktera, Back to City kolekcija donosi i statement komade koji će začiniti i najjednostavnije kombinacije. Bilo da je riječ o upečatljivom kroju, zanimljivom detalju ili komadu koji se ističe sam za sebe, dovoljno je dodati jedan takav element da klasičan outfit odmah izgleda modernije.

Ako se s prvim jesenskim danima vraćate u ured i razmišljate o malom osvježenju garderobe, svakako zavirite u ovu Reservedovu kolekciju, a naše favorite pogledajte u nastavku.

Povratak na posao nikad nije izgledao bolje: Reserved ima odlične komade za ured
Reserved - 29,99 €

Povratak na posao nikad nije izgledao bolje: Reserved ima odlične komade za ured
Reserved - 35,99 €

Povratak na posao nikad nije izgledao bolje: Reserved ima odlične komade za ured
Reserved, sako - 55,99 €

Povratak na posao nikad nije izgledao bolje: Reserved ima odlične komade za ured
Reserved - 39,99 €

Povratak na posao nikad nije izgledao bolje: Reserved ima odlične komade za ured
Reserved, jakna - 149,99 €

Povratak na posao nikad nije izgledao bolje: Reserved ima odlične komade za ured
Reserved - 39,99 €

Povratak na posao nikad nije izgledao bolje: Reserved ima odlične komade za ured
Reserved - 45,99 €

Povratak na posao nikad nije izgledao bolje: Reserved ima odlične komade za ured
Reserved - 35,99 €

Povratak na posao nikad nije izgledao bolje: Reserved ima odlične komade za ured
Reserved - 89,99 €

Povratak na posao nikad nije izgledao bolje: Reserved ima odlične komade za ured
Reserved - 59,99 €

Povratak na posao nikad nije izgledao bolje: Reserved ima odlične komade za ured
Reserved - 22,99 €

Povratak na posao nikad nije izgledao bolje: Reserved ima odlične komade za ured
Reserved - 35,99 €

Povratak na posao nikad nije izgledao bolje: Reserved ima odlične komade za ured
Reserved - 39,99 €

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Povratak na posao nikad nije izgledao bolje: Reserved ima odlične komade za ured