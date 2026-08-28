Dan kada je završila kraljevska bajka: Fotografije koje pričaju tužnu priču Diane i Charlesa

Nakon 15 godina braka, 28. kolovoza 1996, brak princa i princeze od Walesa konačno je okončan. Iako je taj razlaz označio pravni kraj, priča o njihovom slomu, gubicima i posljedicama odjekuje i danas.

Njihova priča započela je kao "vjenčanje stoljeća" 29. srpnja 1981., pred očima 750 milijuna televizijskih gledatelja. Mlada Lady Diana Spencer postala je princeza, a Britanija je dobila nadu u budućnost monarhije. Ipak, pukotine su bile vidljive prije samog vjenčanja. U zaručničkom intervjuu, na pitanje jesu li zaljubljeni, Diana je brzo odgovorila "Naravno!", dok je Charles zagonetno dodao: "Što god 'zaljubljen' značilo". Ubrzo su stigli sinovi, prinčevi William i Harry, no pritisak kraljevskog života i medijska opsjednutost Dianom postajali su neizdrživi. Charles se osjećao zasjenjenim, a Diana izoliranom i neshvaćenom unutar krutih zidova palače. Do 1986. godine, brak je bio samo fasada; Charles je obnovio vezu sa svojom starom ljubavi, Camillom Parker-Bowles, a Diana je utjehu potražila u aferama, od kojih je najpoznatija ona s Jamesom Hewittom.

'Bilo nas je troje u tom braku'

Javna fasada sretnog braka srušila se 1992. objavom knjige "Diana: Njena istinita priča" Andrewa Mortona, za koju se kasnije otkrilo da je princeza bila tajni izvor. Iste godine, premijer John Major objavio je njihovu službenu rastavu. Uslijedio je skandal "Camillagate", objavljivanje transkripata intimnog telefonskog razgovora Charlesa i Camille. No, kap koja je prelila čašu bio je Dianin legendarni intervju za BBC-jevu Panoramu studenog 1995. U njemu je otvoreno govorila o svojoj bulimiji, preljubu i borbi s "establišmentom", isporučivši jednu od najpoznatijih rečenica: "Bilo nas je troje u ovom braku, pa je bila mala gužva." Navodno bijesna zbog javnog pranja prljavog rublja koje šteti monarhiji, kraljica Elizabeta II. je samo mjesec dana kasnije poslala pismo i Charlesu i Diani, savjetujući im da je "poželjan rani razvod".

Cijena slobode: Gubitak titule i sigurnosti

Razvod, finaliziran u kolovozu 1996., donio je Diani slobodu, ali uz visoku cijenu. Financijska nagodba bila je izdašna, procijenjena na oko 22,5 milijuna dolara u gotovini (danas ekvivalent znatno veće svote) plus godišnji iznos za troškove osoblja. Taj je iznos, kako navode biografi, ispraznio gotovo svu Charlesovu likvidnu imovinu. No, za Dianu je najveći udarac bio nematerijalan. Kraljica joj je oduzela ključnu titulu "Njezino Kraljevsko Visočanstvo" (HRH). Iako je ostala Diana, princeza od Walesa, gubitak HRH statusa bio je bolan i simboličan. To je tehnički značilo da se mora klanjati drugim članovima kraljevske obitelji, uključujući bivšeg supruga pa čak i vlastite sinove. Navodno je mladi princ William tješio majku obećanjem: "Ne brini, mamice, vratit ću ti je jednog dana kada budem kralj." Uz titulu, izgubila je i službenu kraljevsku zaštitu. Sumnjičava prema agentima koje je smatrala lojalnima palači, odbijala je zaštitu Scotland Yarda kada je bila sama, odluka koja će se pokazati kobnom samo godinu dana kasnije.

Potraga za novim životom

Oslobođena okova protokola, Diana je drastično smanjila broj dobrotvornih organizacija s kojima je surađivala, sa stotinu na samo šest, kako bi se mogla posvetiti ciljevima do kojih joj je najviše stalo. Njezina kampanja protiv nagaznih mina postala je globalni fenomen. No, privatno se borila s osamljenošću. Unatoč svjetskoj slavi, često je večeri provodila sama u Kensingtonskoj palači. Razvodom je Diana prestala biti buduća kraljica supruga, ali je učvrstila svoj status "kraljice srca", kako je sama priželjkivala. Postala je simbol neovisnosti i otpora krutoj instituciji.

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