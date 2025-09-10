Sienna Miller: Kraljica boho chica pokazuje kako se nosi jesenski baloner

Sienna Miller već dva desetljeća ostaje među najutjecajnijim modnim ikonama, a nedavno je ponovno privukla pažnju modnog svijeta noseći viralni Sézane baloner – komad koji je zahvaljujući njoj postao predmet želja trendseterica diljem svijeta

Sienna Miller već je dva desetljeća modna inspiracija – od boho chic ere ranih 2000-ih, kada su je svi nazivali kraljicom festivalskog stila, pa sve do danas, kada njezine kombinacije i dalje pune modne rubrike i društvene mreže. Njezin stil uvijek je balans između opuštenog i sofisticiranog: lagane haljine, oversized torbe, traperice koje izgledaju kao da su posuđene iz muškog ormara, ali i klasični kaputi i baloneri koji svaku kombinaciju podižu na novu razinu. Upravo zato, Sienna je i dalje sinonim za effortlessly chic izgled kojemu mnoge žene teže.

Profimedia

Profimedia

Profimedia

Jedan od komada koji je zahvaljujući Sienni postao viralan je i Sézane Clyde baloner – bezvremenski model koji ona obožava i nosi u dvije nijanse, bež i maslinastozelenoj. Svaki put kada bi se pojavila u njemu, društvene mreže i modni portali brujali bi o tome. Nije ni čudo, jer ovaj baloner na jednostavan način podiže traperice i kaubojske čizme, jednako kao i romantične haljine ili minimalističke dnevne kombinacije. Toliko je tražen da se redovito rasprodaje, a liste čekanja postaju sve duže.

Profimedia

I dok original košta 260 eura, high street brend Primark nedavno je lansirao svoju verziju – gotovo identičnog kroja i stila, ali po višestruko povoljnijoj cijeni. Iako to nije fokus Siennina stila, činjenica da je upravo njezin modni odabir potaknuo brendove da naprave dostupnije alternative dovoljno govori o njezinom utjecaju.

Sienna Miller je uvijek bila i ostala primjer kako se osobni stil gradi kroz promjene, ali ostaje vjeran svom DNK-u. Njezine jesenske kombinacije i dalje inspiriraju: od balonera i traperica do laganih haljina s kožnim čizmama. Upravo zato izdvajamo nekoliko outfita koje su idealan izbor za jesen i koji savršeno pokazuju zašto je i dalje ikona – bezvremenska, šarmantna i uvijek vjerna sebi i svom stilu.

Profimedia

Profimedia

Profimedia

Profimedia