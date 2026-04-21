54 godine Severine: Modni i glazbeni kameleon čija karijera ne prestaje fascinirati

Jedna od najvećih glazbenih zvijezda regije, Severina Vučković, danas slavi 54. rođendan. U karijeri dugoj više od tri desetljeća, rođena Splićanka izgradila je status istinske pop-kulturne ikone, a njezina priča je priča o transformaciji, upornosti i talentu koji je osvojio publiku diljem cijele regije.

Od 'Dalmatinke' do regionalne dominacije

Nakon početaka u rodnom Splitu, Severinin strelovit uspon započeo je 1993. albumom "Dalmatinka", čija je naslovna pjesma postala evergreen. Status nacionalne zvijezde zacementirala je hitom "Djevojka sa sela" (1998.), a ulaskom u novi milenij potvrdila se kao regionalna pop ikona. Spektakularnom turnejom "Virujen u te" osvojila je najveće pozornice, a suradnja s Goranom Bregovićem na iznimno uspješnom albumu "Zdravo Marijo" (2008.) kulminirala je rasprodanim koncertom u beogradskoj Areni.

Novu, moderniju eru otvorila je albumom "Dobrodošao u klub" (2012.), čiji su hitovi poput "Brad Pitt" i "Italiana" zavladali digitalnim platformama i srušili rekorde gledanosti na YouTubeu. Suradnjama s mlađim zvijezdama, poput one na megahitu "Uno momento", povezala se i s novom generacijom publike. Svoj status je nastavila potvrđivati produkcijski raskošnim turnejama poput "Dobrodošao u klub" i "The Magic Tour", dokazavši da i dalje suvereno vlada regionalnom scenom.

Karijera duga više od tri desetljeća dokaz je njezine sposobnosti prilagodbe i povezivanja s publikom, čime je zasluženo osigurala mjesto među najvećim glazbenim legendama regije.

U galeriji pogledajte kako se Severina mijenjala kroz godine.