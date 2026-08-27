Traper, ali luksuzan: Severina pokazala kratke hlačice koje osvajaju na prvi pogled
Severinino ljeto ispunjeno je glazbom, od novih pjesama do brojnih koncerata diljem regije, a jedan od svojih upečatljivijih ljetnih lookova podijelila je i s pratiteljima na Instagramu. Još je jednom pokazala kako spojiti ležerne komade s dozom glamura, a njezin koncertni outfit teško je mogao proći nezapaženo. Za nastup u slovenskom Zagorju ob Savi Severina je odabrala kombinaciju u kojoj su glavnu riječ vodili svijetli traper, sjajni detalji i odvažna rock estetika.
U središtu outfita bila je jednostavna bijela majica bez rukava, no daleko od obične. Rebrasti top ukrašen svjetlucavim kamenčićima i kristalima dobio je sasvim novu dimenziju pod reflektorima, dok je naglašena šminka dodatno istaknula cijeli look.
Traper hlačice dobile glamurozni zaokret
Donji dio kombinacije činile su svijetle traper hlačice visokog struka. Kratki model dodatno je ukrašen resama, srebrnim lancima, zihericama i privjescima, čime je cijeli outfit dobio buntovniji prizvuk.
Upravo su takvi detalji ono što obične traper hlačice pretvara u pravi koncertni komad. Rock i grunge estetika ovdje su dobile ženstveniji i glamurozniji zaokret, što je savršeno odgovaralo atmosferi nastupa.
Naušnice koje su ukrale pažnju
Posebno upečatljiv detalj bile su duge viseće naušnice ukrašene kristalima. Njihov sjaj privlačio je pogled prema licu i dodatno naglasio scenski karakter cijelog outfita.
Severina je tako još jednom pokazala da za efektan koncertni look ne treba nužno birati raskošnu haljinu. Dovoljno je uzeti nekoliko svakodnevnih komada i dodati im dovoljno sjaja, metala i odvažnih detalja.
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