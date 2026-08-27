Moda
KONCERTNI GLAMUR

Traper, ali luksuzan: Severina pokazala kratke hlačice koje osvajaju na prvi pogled

Ana Ivančić
27. kolovoza 2026.
Traper, ali luksuzan: Severina pokazala kratke hlačice koje osvajaju na prvi pogled
Instagram/Severina
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Kada se traper spoji sa sjajem, rezultat može biti itekako glamurozan. Severina je za jedan od svojih ljetnih nastupa odabrala upravo takvu kombinaciju, a detalji na outfitu pretvorili su jednostavne komade u upečatljiv scenski outfit

Severinino ljeto ispunjeno je glazbom, od novih pjesama do brojnih koncerata diljem regije, a jedan od svojih upečatljivijih ljetnih lookova podijelila je i s pratiteljima na Instagramu. Još je jednom pokazala kako spojiti ležerne komade s dozom glamura, a njezin koncertni outfit teško je mogao proći nezapaženo. Za nastup u slovenskom Zagorju ob Savi Severina je odabrala kombinaciju u kojoj su glavnu riječ vodili svijetli traper, sjajni detalji i odvažna rock estetika.

U središtu outfita bila je jednostavna bijela majica bez rukava, no daleko od obične. Rebrasti top ukrašen svjetlucavim kamenčićima i kristalima dobio je sasvim novu dimenziju pod reflektorima, dok je naglašena šminka dodatno istaknula cijeli look.

Traper, ali luksuzan: Severina pokazala kratke hlačice koje osvajaju na prvi pogled
Instagram/Severina

Traper hlačice dobile glamurozni zaokret

Donji dio kombinacije činile su svijetle traper hlačice visokog struka. Kratki model dodatno je ukrašen resama, srebrnim lancima, zihericama i privjescima, čime je cijeli outfit dobio buntovniji prizvuk.

Upravo su takvi detalji ono što obične traper hlačice pretvara u pravi koncertni komad. Rock i grunge estetika ovdje su dobile ženstveniji i glamurozniji zaokret, što je savršeno odgovaralo atmosferi nastupa.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Naušnice koje su ukrale pažnju

Posebno upečatljiv detalj bile su duge viseće naušnice ukrašene kristalima. Njihov sjaj privlačio je pogled prema licu i dodatno naglasio scenski karakter cijelog outfita.

Traper, ali luksuzan: Severina pokazala kratke hlačice koje osvajaju na prvi pogled
Instagram/Severina

Severina je tako još jednom pokazala da za efektan koncertni look ne treba nužno birati raskošnu haljinu. Dovoljno je uzeti nekoliko svakodnevnih komada i dodati im dovoljno sjaja, metala i odvažnih detalja.

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KONCERTNI GLAMUR
Traper, ali luksuzan: Severina pokazala kratke hlačice koje osvajaju na prvi pogled