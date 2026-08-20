Severina objavila i treću najavljenu pjesmu: Seve je savršena u novom spotu

Nakon što su nedavno objavljene 'Nisam kriva ja' ('Bezosjećajna') i 'Pozovi me ti' ('Anksiozna') već ostvarile milijunske preglede na YouTubeu, društvenim mrežama i streaming platformama, Severina je danas objavila treću i posljednju pjesmu iz svoje najavljene glazbene trilogije – 'Svirajte mi 'Rađaj sinove' ('Savršena'). Videospot je upravo objavljen na njezinom YouTube kanalu, dok je pjesma još od ponoći dostupna na streaming platformama. Ovom pjesmom, zaokružena je priča koja je kroz tri različita emotivna stanja otvorila različite, ali međusobno povezane perspektive ljubavi.

Dok je 'Nisam kriva ja' ('Bezosjećajna') govorila o emocionalnoj zatvorenosti, a 'Pozovi me ti' ('Anksiozna') o nemiru, ljubomori i unutarnjoj borbi, završna pjesma donosi potpuno drugačiju energiju. "Svirajte mi 'Rađaj sinove' ('Savršena') je istovremeno razigrana, ironična i bolna – priča o ženi koja nakon ljubavnog razočaranja odlučuje slaviti vlastitu slobodu. Ona više ne bježi od ljubavi u tišini – ona od nje pravi tulum. Slobodna, dotjerana, glasna i spremna slaviti.

Videospot nastavlja vizualni jezik prethodna dva nastavka, a poput same pjesme balansira između glamura, ironije, teatralnosti i emocije. Nakon mračnijih i introspektivnijih atmosfera prethodnih poglavlja, završetak trilogije donosi drugačiju energiju – onu koja iza ironije, humora i zaraznog refrena - slavi život.

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