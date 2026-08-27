Preminula kraljica točkica Yayoi Kusama: Pogledajte djela koja su je učinila svjetskom ikonom

Japanska avangardna umjetnica Yayoi Kusama preminula je 14. kolovoza u bolnici u Tokiju, u 97. godini života, a vijest o njezinoj smrti njezin je studio objavio 27. kolovoza. Uzrok smrti nije objavljen.

Kusama je tijekom više od šest desetljeća karijere postala jedna od najprepoznatljivijih umjetnica na svijetu. Njezine šarene točkice, skulpture bundeva i čuvene Infinity Mirror Rooms, odnosno instalacije s beskrajnim odrazima, pretvorile su njezin osebujni umjetnički svijet u globalni fenomen.

Umjetnost je pronašla u vlastitim vizijama

Kusama je još kao djevojčica počela doživljavati halucinacije - opisivala je bljeskove svjetlosti, točkice i cvijeće koji su joj se pojavljivali pred očima. Umjesto da ih skriva, pretvorila ih je u umjetnost koja će desetljećima kasnije postati njezin zaštitni znak.

Upravo je ponavljanje točkica, mreža i drugih motiva postalo jedan od temelja njezina rada. Ono što je počelo kao suočavanje s vlastitim unutarnjim svijetom s vremenom je preraslo u prepoznatljivu estetiku koja je osvojila galerije i muzeje diljem svijeta.

Iz Japana je otišla u New York

Godine 1957. preselila se u Sjedinjene Američke Države, a New York je ubrzo postao važna etapa njezina umjetničkog razvoja. Tamo je stvarala velike slike, skulpture i instalacije, organizirala provokativne performanse te sudjelovala u umjetničkim i antiratnim događanjima.

Njezin rad iz tog razdoblja bio je izrazito nekonvencionalan i često je pomicao granice tadašnje umjetničke scene. Kusama je svojim radom privukla pozornost, ali i utjecala na razvoj avangardne i suvremene umjetnosti.

Desetljećima je živjela u psihijatrijskoj bolnici

Kusama nikada nije skrivala da se cijeloga života borila s mentalnim zdravljem. Nakon povratka u Japan 1970-ih dobrovoljno je otišla živjeti u psihijatrijsku ustanovu u Tokiju, ali to nije značilo da je odustala od umjetnosti – upravo suprotno.

Iz bolnice je odlazila u svoj studio i nastavila stvarati. Prema službenoj objavi njezina studija, slikala je sve do posljednjih dana života i nikada nije prestala istraživati teme ljubavi i ljudske duše.

Bundeve, točkice i beskrajna ogledala

Među njezinim najpoznatijim motivima posebno mjesto zauzimaju bundeve. Žute skulpture prekrivene crnim točkicama postale su gotovo sinonim za njezin rad, dok su zrcalne instalacije posjetiteljima omogućile da doslovno zakorače u njezin beskrajni vizualni svijet.

Njezina umjetnost s vremenom je izašla iz galerija i postala dio popularne kulture. Suradnje s velikim modnim i beauty brendovima, uključujući Louis Vuitton, dodatno su proširile njezin utjecaj izvan svijeta umjetnosti.

Od neshvaćene umjetnice do svjetske zvijezde

Kusama je tijekom života prošla put od umjetnice koja se borila za svoje mjesto na njujorškoj sceni do globalno prepoznatljivog imena čije su izložbe privlačile goleme publike. Njezina djela danas postižu milijunske iznose na aukcijama, a njezin utjecaj vidljiv je u umjetnosti, modi i popularnoj kulturi.

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