Severina oduševila u mini haljini, a odabrala je štikle koje vizualno izdužuju noge

Severina je i ovog ljeta potvrdila da zna spojiti glamur i bezvremensku eleganciju. Uoči koncerta u Primoštenu zablistala je u kombinaciji koja je odmah privukla poglede i može poslužiti kao inspiracija za sve ljetne svečanosti

Severina je na Instagramu podijelila niz fotografija nastalih uoči koncerta u Primoštenu, a njezino modno izdanje nije prošlo nezapaženo. S pogledom na primoštenski arhipelag i u zlatnom svjetlu zalaska sunca pozirala je u glamuroznoj mini haljini koja savršeno prati liniju tijela i naglašava figuru.

Severina/Instagram

Haljina dugih rukava u srebrnastom, svjetlucavom izdanju bila je pun pogodak za ljetnu koncertnu večer. Pripijeni kroj istaknuo je njezinu siluetu, dok su reflektirajući detalji dodatno naglasili glamurozni dojam.

Ipak, modni znalci primijetili su još jedan detalj koji je zaokružio cijelu kombinaciju. Severina je odabrala minimalističke sandale na tanku petu koje stvaraju efekt "bose noge" i savršeno nadopunjuju njezinu svjetlucavu mini haljinu. Riječ je o popularnom modelu s prozirnim remenčićem od pleksiglasa ili vinila preko prstiju te visokom stiletto petom. Zahvaljujući nude nijansi i gotovo nevidljivim detaljima, ovakve sandale vizualno produljuju noge i stvaraju elegantniju siluetu - upravo ih zato stilisti često preporučuju uz mini haljine.

Cjelokupan look upotpunila je raspuštenom valovitom kosom, efektnim make-upom i decentnim nakitom, ostavljajući haljinu i obuću u prvom planu.

Severina/Instagram

Kako je sama otkrila, na lokaciju koncerta stigla je čak tri i pol sata ranije, što je iskoristila za fotografiranje na jednoj od najljepših pozornica na Jadranu, ispod monumentalnog kipa Gospe od Loreta.

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