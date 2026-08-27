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Recept za pekmez od šljiva koji uvijek uspijeva uz jedan tajni dodatak

Ana Ivančić
27. kolovoza 2026.
Recept za pekmez od šljiva koji uvijek uspijeva uz jedan tajni dodatak
Shutterstock
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Priprema domaćeg pekmeza nije samo način za očuvanje plodova za hladnije dane, već i ritual koji budi uspomene i stvara nove. Donosimo vam provjereni recept s kojim ne možete pogriješiti, a koji skriva i mali trik za posebno bogat okus

Prije svega treba znati: tajna svakog dobrog pekmeza, kao i savršene zimnice, leži u zrelom i sočnom voću. Za ovaj recept odaberite čvrste, ali zrele šljive, bez oštećenja. Količinu šećera možete blago prilagoditi ovisnosti o slatkoći samih šljiva, no imajte na umu da je šećer ključan ne samo za okus, već i kao prirodni konzervans koji pomaže u želiranju. Limunov sok će, s druge strane, uravnotežiti slatkoću i dodati potrebnu kiselinu koja aktivira pektin iz voća.

Sastojci za savršen pekmez

Za otprilike deset do dvanaest staklenki pekmeza trebat će vam:

  • 5 kg očišćenih šljiva (bez koštica)
  • 1,5 kg bijelog šećera
  • sok jednog velikog limuna

Korak po korak do staklenke pune okusa

Slijedite ove korake za pekmez guste teksture i predivne rubin-crvene boje. Proces zahtijeva strpljenje, ali rezultat je vrijedan svake minute.

1. Priprema voća: Šljive temeljito operite, prepolovite i izvadite koštice. Koru nije potrebno uklanjati jer je bogata prirodnim pektinom koji će pomoći da se pekmez zgusne. Veće plodove možete narezati na četvrtine.

2. Početak kuhanja: Očišćene šljive stavite u široki lonac s debljim dnom. Dodajte sok od limuna i otprilike šalicu vode kako bi voće na početku pustilo vlastiti sok i spriječilo se zagorijevanje. Poklopite i kuhajte na laganoj vatri dok šljive ne omekšaju, otprilike 20 do 30 minuta, povremeno miješajući.

3. Dodavanje šećera: Kada su šljive omekšale i raspale se, dodajte šećer. Dobro promiješajte drvenom kuhačom dok se šećer u potpunosti ne otopi. Važno je da se šećer otopi prije nego što smjesa proključa.

4. Ugušćivanje pekmeza: Pojačajte vatru i pustite da pekmez proključa. Kuhajte bez poklopca, uz često miješanje kako smjesa ne bi zagorjela na dnu lonca. Vrijeme kuhanja ovisi o sočnosti šljiva, no obično traje između 45 minuta i sat i pol. S površine povremeno uklanjajte pjenu koja se stvara.

5. Tajna savršenog okusa: Desetak minuta prije kraja kuhanja, vrijeme je za tajni dodatak. Za toplu, jesensku notu dodajte dvije žličice cimeta i jedan vanilin šećer. Ako volite intenzivnije arome, možete dodati i prstohvat mljevenih klinčića ili malo ruma, koji će pekmezu dati posebnu dubinu.

6. Provjera gustoće: Najpouzdaniji način za provjeru je test s hladnim tanjurićem. Prije početka kuhanja stavite dva mala tanjurića u zamrzivač. Kada mislite da je pekmez gotov, izvadite jedan tanjurić i na njega stavite žličicu pekmeza. Pričekajte minutu da se ohladi, a zatim prstom prođite kroz sredinu. Ako se pekmez nabora i ne spaja se odmah, spreman je za punjenje.

7. Priprema staklenki: Dok se pekmez kuha, ključno je obaviti pravilnu sterilizaciju staklenki. Oprane staklenke i poklopce stavite na lim za pečenje i zagrijte ih u pećnici na 130 °C oko 20 minuta.

8. Punjenje: Vrući pekmez pažljivo ulijevajte u vruće, sterilizirane staklenke, ostavljajući oko jedan centimetar prostora do vrha. Odmah ih čvrsto zatvorite poklopcima.

Recept za pekmez od šljiva koji uvijek uspijeva uz jedan tajni dodatak
Shutterstock

Mali trikovi za besprijekoran rezultat

Kako biste osigurali da vaš pekmez traje i do godinu dana, važno je paziti na nekoliko detalja. Zatvorene staklenke možete okrenuti naopačke na desetak minuta kako bi se stvorio vakuum, a zatim ih vratiti u ispravan položaj. Neki preferiraju metodu sporog hlađenja - napunjene staklenke vrate u ugašenu, ali još toplu pećnicu i ostave ih da se potpuno ohlade preko noći. Čuvajte ih na tamnom i hladnom mjestu. Ako vam se dogodi da se pekmez nakon 24 sata nije stisnuo, bez brige. Vratite ga u lonac, dodajte još malo limunovog soka i kuhajte još pet do deset minuta, a zatim ponovite test gustoće.

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DOMAĆA ČAROLIJA
Recept za pekmez od šljiva koji uvijek uspijeva uz jedan tajni dodatak