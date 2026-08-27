Recept za pekmez od šljiva koji uvijek uspijeva uz jedan tajni dodatak

Priprema domaćeg pekmeza nije samo način za očuvanje plodova za hladnije dane, već i ritual koji budi uspomene i stvara nove. Donosimo vam provjereni recept s kojim ne možete pogriješiti, a koji skriva i mali trik za posebno bogat okus

Prije svega treba znati: tajna svakog dobrog pekmeza, kao i savršene zimnice, leži u zrelom i sočnom voću. Za ovaj recept odaberite čvrste, ali zrele šljive, bez oštećenja. Količinu šećera možete blago prilagoditi ovisnosti o slatkoći samih šljiva, no imajte na umu da je šećer ključan ne samo za okus, već i kao prirodni konzervans koji pomaže u želiranju. Limunov sok će, s druge strane, uravnotežiti slatkoću i dodati potrebnu kiselinu koja aktivira pektin iz voća.

Sastojci za savršen pekmez

Za otprilike deset do dvanaest staklenki pekmeza trebat će vam:

5 kg očišćenih šljiva (bez koštica)

1,5 kg bijelog šećera

sok jednog velikog limuna

Korak po korak do staklenke pune okusa

Slijedite ove korake za pekmez guste teksture i predivne rubin-crvene boje. Proces zahtijeva strpljenje, ali rezultat je vrijedan svake minute.

1. Priprema voća: Šljive temeljito operite, prepolovite i izvadite koštice. Koru nije potrebno uklanjati jer je bogata prirodnim pektinom koji će pomoći da se pekmez zgusne. Veće plodove možete narezati na četvrtine.

2. Početak kuhanja: Očišćene šljive stavite u široki lonac s debljim dnom. Dodajte sok od limuna i otprilike šalicu vode kako bi voće na početku pustilo vlastiti sok i spriječilo se zagorijevanje. Poklopite i kuhajte na laganoj vatri dok šljive ne omekšaju, otprilike 20 do 30 minuta, povremeno miješajući.

3. Dodavanje šećera: Kada su šljive omekšale i raspale se, dodajte šećer. Dobro promiješajte drvenom kuhačom dok se šećer u potpunosti ne otopi. Važno je da se šećer otopi prije nego što smjesa proključa.

4. Ugušćivanje pekmeza: Pojačajte vatru i pustite da pekmez proključa. Kuhajte bez poklopca, uz često miješanje kako smjesa ne bi zagorjela na dnu lonca. Vrijeme kuhanja ovisi o sočnosti šljiva, no obično traje između 45 minuta i sat i pol. S površine povremeno uklanjajte pjenu koja se stvara.

5. Tajna savršenog okusa: Desetak minuta prije kraja kuhanja, vrijeme je za tajni dodatak. Za toplu, jesensku notu dodajte dvije žličice cimeta i jedan vanilin šećer. Ako volite intenzivnije arome, možete dodati i prstohvat mljevenih klinčića ili malo ruma, koji će pekmezu dati posebnu dubinu.

6. Provjera gustoće: Najpouzdaniji način za provjeru je test s hladnim tanjurićem. Prije početka kuhanja stavite dva mala tanjurića u zamrzivač. Kada mislite da je pekmez gotov, izvadite jedan tanjurić i na njega stavite žličicu pekmeza. Pričekajte minutu da se ohladi, a zatim prstom prođite kroz sredinu. Ako se pekmez nabora i ne spaja se odmah, spreman je za punjenje.

7. Priprema staklenki: Dok se pekmez kuha, ključno je obaviti pravilnu sterilizaciju staklenki. Oprane staklenke i poklopce stavite na lim za pečenje i zagrijte ih u pećnici na 130 °C oko 20 minuta.

8. Punjenje: Vrući pekmez pažljivo ulijevajte u vruće, sterilizirane staklenke, ostavljajući oko jedan centimetar prostora do vrha. Odmah ih čvrsto zatvorite poklopcima.

Shutterstock

Mali trikovi za besprijekoran rezultat

Kako biste osigurali da vaš pekmez traje i do godinu dana, važno je paziti na nekoliko detalja. Zatvorene staklenke možete okrenuti naopačke na desetak minuta kako bi se stvorio vakuum, a zatim ih vratiti u ispravan položaj. Neki preferiraju metodu sporog hlađenja - napunjene staklenke vrate u ugašenu, ali još toplu pećnicu i ostave ih da se potpuno ohlade preko noći. Čuvajte ih na tamnom i hladnom mjestu. Ako vam se dogodi da se pekmez nakon 24 sata nije stisnuo, bez brige. Vratite ga u lonac, dodajte još malo limunovog soka i kuhajte još pet do deset minuta, a zatim ponovite test gustoće.

Ne propusti gledati prvi Voyo Original, seriju "IQ 160", svakog petka na Voyo!