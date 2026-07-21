Kako nositi kratke hlače i izgledati chic? Marijana Batinić i Viktorija Rađa imaju odgovor

Poznate po svom vedrom duhu i prirodnoj eleganciji, Marijana i Viktorija su još jednom dokazale da se najbolji ljetni outfiti kriju u jednostavnosti

Ljeto je rezervirano za lagane materijale, prozračne krojeve i modne kombinacije koje izgledaju elegantno bez puno truda. Upravo su to pokazale Marijana Batinić i Viktorija Đonlić Rađa, koje su na zajedničkom ljetovanju podijelile fotografiju koja odiše opuštenom mediteranskom atmosferom, ali i odličnim stilom.

Poznate po svom vedrom duhu i prirodnoj eleganciji, Viktorija i Marijana još su jednom dokazale da se najbolji ljetni outfiti kriju u jednostavnosti. Uz kamenu rivu, palme i zalazak sunca, pažnju su privukle njihove skladne crno-bijele modne kombinacije koje će mnogima poslužiti kao inspiracija.

Dva različita stila, ista modna priča

Marijana Batinić odabrala je romantičan ljetni look. Bijeli, lepršavi top s bogatim čipkastim detaljima kombinirala je s crnim kratkim hlačama visokog struka, stvarajući bezvremensku kombinaciju koja pristaje gotovo svakoj prilici – od šetnje rivom do večernjeg izlaska. Cijeli outfit dodatno je zaokružila bež šeširom, Prada ribičkim sandalama, jednim od najpoželjnijih modela obuće posljednjih sezona, koje su unijele trendovski pečat u cijelu kombinaciju, te malom crnom torbicom.

S druge strane, Viktorija Đonlić Rađa odlučila se za nešto odvažniji, ali jednako elegantan styling. Crni satenski top s čipkastim detaljima spojila je s kratkim hlačama upečatljivog crno-bijelog uzorka te laganim ogrtačem u istom motivu. Minimalističke crne sandale i diskretan nakit savršeno su upotpunili cijelu kombinaciju. Posebnu pažnju privukla je i Loewe torba koju je Viktorija nosila uz svoju kombinaciju. Kultni modni dodatak savršeno se uklopio u njezin elegantni, ali ležerni ljetni styling, potvrđujući da dobro odabrana torba može podići i najjednostavniji outfit.

Crno i bijelo – klasik koji ljeti posebno dolazi do izražaja

Iako su ljetni mjeseci često rezervirani za jarke boje, Marijana i Viktorija pokazale su da crno-bijela kombinacija može izgledati jednako svježe i efektno. Kontrast ovih dviju boja donosi dozu elegancije, a uz lagane materijale i opuštene krojeve ostavlja dojam bezbrižnog ljetnog šika.

Marijana Batinić/Instagram

Posebno je zanimljivo što su obje odabrale kratke hlače kao ključni komad outfita, ali ih stilizirale na potpuno različite načine – jedna u romantičnom, druga u urbanom i sofisticiranom izdanju.

Moda koja prati dobro raspoloženje

Osim modnih kombinacija, fotografija prenosi ono po čemu su obje poznate – iskrene osmijehe, pozitivnu energiju i prijateljsku atmosferu. Upravo zato njihovi modni odabiri djeluju prirodno i nenametljivo, kao podsjetnik da je najbolji modni dodatak uvijek dobro raspoloženje.

Uz fotografiju su kratko i duhovito napisale: "Daj slikaj nas više! 🤦🏻‍♀️😂", što je dodatno oduševilo njihove pratitelje i još jednom pokazalo koliko su spontane i simpatične.

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