Severina opet očarala u bikiniju, a njezin mladolik izgled izazvao lavinu reakcija

Severinina objava očekivano je izazvala lavinu pozitivnih komentara, a obožavatelji nisu skrivali oduševljenje njezinim mladolikim izgledom i energijom, dodatno naglašenim atraktivnim ljetnim izdanjem

Hrvatska glazbena diva Severina ponovno je oduševila svoje pratitelje na Instagramu, podijelivši seriju fotografija s ljetnog odmora na slikovitom otoku Vrniku. U fokusu se našao njezin ljetni stil, a pjevačica je pozirala u atraktivnom bikiniju koji je odmah postao predmet želja. Riječ je o modelu "Brasilia" s prepoznatljivim uzorkom leptira, popularnog brenda Rat & Boa. Cijeli look zaokružila je kapom, no najviše je pažnje, uz besprijekornu figuru, privukao njezin duhovit opis. Uz fotografije je kratko napisala "Klub 27", što je odmah pokrenulo brojne reakcije.

Opuštanje uoči velikih izazova

U 54. godini života, pjevačica izgleda bolje no ikad, a odabir trendi bikinija brenda Rat & Boa to samo potvrđuje. Model "Brasilia" ističe se trokutastim dizajnom i upečatljivim uzorkom leptira, spajajući stil i atraktivnost. Fotografije s otoka u korčulanskom arhipelagu svjedoče o zasluženom odmoru koji dolazi nakon cijelog niza koncerata u cijeloj regiji.

No Severina se priprema i za nove profesionalne uspjehe. Njezin odmor na Vrniku svojevrsno je punjenje baterija uoči velikog koncerta koji je zakazan za osmi kolovoz u impozantnoj pulskoj Areni. Nastup u Puli dio je njezine uspješne turneje "Ja samo pjevam", koja je već napunila najveće regionalne dvorane i potvrdila njezin status jedne od najutjecajnijih glazbenica.

Obožavatelji oduševljeni izgledom

Severinina objava očekivano je izazvala lavinu pozitivnih komentara, a obožavatelji nisu skrivali oduševljenje njezinim mladolikim izgledom i energijom, dodatno naglašenim atraktivnim ljetnim izdanjem. Mnogi su se složili kako pjevačica izgleda barem dvostruko mlađe, a jedan od komentara najbolje sažima opći dojam: "Izgledaš k'o da imaš 24 godine, a ne 54, legendo".

Drugi su se nadovezali komplimentima poput "Kraljica", "Bomba" i "Godine nisu važne kad pomisliš na Severinu!". Jedna je pratiteljica u šali zatražila i tajnu njezina izgleda: "Na koji fazon se držiš tako odličnoooooo, daj nam recept". Pohvale su još jednom potvrdile da Severina, osim glazbenim talentom, publiku osvaja i svojom karizmom, nepogrešivim stilom te bezvremenskom ljepotom.

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