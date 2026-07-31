Ako tražite najugodniju odjeću za ljeto, komadi od muslina pravi su izbor

Pred nama je još jedan toplinski val pa lagani i prozračni materijali ponovno dolaze u prvi plan. Muslin je jedan od omiljenih izbora za ljeto jer je ugodan za nošenje, dopušta koži da diše i izgleda jednako dobro u kućnim outfitima kao i u ležernim kombinacijama za grad ili godišnji odmor

Temperature ponovno rastu i najavljuju nam još jedan toplinski val pa u fokus ponovno dolaze odjevni komadi koji pružaju osjećaj lakoće i udobnosti. Upravo je zato muslin jedan od materijala kojem se mnogi vraćaju svakog ljeta. Prozračan, mekan i ugodan za nošenje, savršen je izbor za vruće ljetne dane kada na sebi želimo imati što laganiju odjeću.

Muslin je lagana tkanina od prirodnih vlakana, najčešće pamuka, poznata po svojoj mekoći i prozračnosti. Zahvaljujući posebnom načinu tkanja omogućuje koži da diše, ne zadržava toplinu i pruža osjećaj svježine čak i tijekom najtoplijih dana. Osim što je praktičan, karakteristična blago naborana tekstura daje mu opušten i ležeran izgled, zbog čega ne zahtijeva ni glačanje.

Oysho

Godinama je muslin bio omiljen izbor za kućne outfite, pidžame, spavaćice i ogrtače, no posljednjih sezona sve ga češće viđamo i u svakodnevnim kolekcijama. Haljine od muslina idealne su za gradske šetnje i godišnji odmor, široke hlače i kombinezoni odličan su izbor za visoke temperature, dok će košulje i lagane bluze lako upotpuniti svaku ljetnu kombinaciju. Riječ je o komadima koji spajaju udobnost i bezvremenski stil pa ih možete nositi kod kuće, na plaži, u gradu ili na putovanjima.

H&M

Ove sezone muslin je pronašao svoje mjesto u kolekcijama brojnih high street brendova, a dolazi u raznim bojama, od neutralnih nijansi poput bijele i bež pa do razigranih ljetnih tonova. Bez obzira birate li lepršavu haljinu, komplet košulje i hlača ili lagani kombinezon, riječ je o komadima koje ćete rado nositi tijekom cijelog ljeta, i to sezonama.

U potrazi za najljepšim komadima od muslina, istražili smo ponudu high street brendova, a favorite donosimo u nastavku.

Reserved - 17,99 €

Reserved, bluza - 9,99 € i hlače - 9,99 €

Reserved - 10,99 €

Reserved, košulja - 15,99 € i hlače - 9,99 €

Reserved - 6,99 €

H&M - 22,99 €

H&M - 29,99 €

H&M - 24,99 €

H&M - 14,99 €

H&M, set - 34,99 €

Oysho - 39,99 €

Oysho, top - 22,99 € i hlače - 39,99 €

Oysho - 35,99 €

Oysho - 29,99 €

Oysho - 39,99 €

Pull and Bear, košulja - 25,99 € i hlače - 19,99 €

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