Rajčica crvena je hit boja sezone, a ovo su komadi sa sniženja koje se isplati uloviti
Zaboravite na hladne nijanse bordo boje. Ove sezone modnom scenom zavladala je nijansa crvene koja odiše toplinom i optimizmom - jarka, energična rajčica crvena. Trend koji se s pista preselio na ulice gradova i profile influencerica, sada je dostupniji no ikad zahvaljujući ljetnim sniženjima koja su u punom jeku i nude priliku za pametnu kupnju.
Više od boje, stav samopouzdanja
Ova nova iteracija crvene, s narančastim podtonom, odmak je od klasične večernje glamuroznosti. Zaigranija je, pristupačnija i iznenađujuće nosiva. Dok je nekad bila rezervirana za posebne prigode, danas se nosi svakodnevno. Nije nužan monokromatski izgled; naprotiv, najmoderniji pristup je takozvani "pop of red" - strateški dodan crveni detalj koji podiže jednostavan outfit. Crvene sandale uz traperice i bijelu majicu ili upečatljiva torbica uz neutralnu kombinaciju stilski su trik koji s minimalno truda donosi maksimalan efekt.
Gdje pronaći najbolje komade na sniženju
Trgovine popularnih brendova preplavljene su komadima u ovoj hit boji, a sniženja su idealna prilika za investiciju. U Zari i Mangu, koji je posvetio cijelu kolekciju "All in red" pronaći ćete elegantne satenske haljine i suknje savršene za ljetne večeri, ali i lepršave lanene košulje. Reserved nudi sjajan izbor ležernijih haljina i topova, dok se u H&M-u isplati potražiti basic komade poput jednostavnih majica ili laganih pletiva koji će vam omogućiti da suptilno prigrlite trend. Ne zaboravite na blejzere - crveni sako može transformirati svaku kombinaciju i nosiv je tijekom cijele godine.
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