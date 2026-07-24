Rajčica crvena je hit boja sezone, a ovo su komadi sa sniženja koje se isplati uloviti

Ljetna sniženja nude jedinstvenu priliku da u svoju garderobu unesete dašak vedrine i odvažnosti po povoljnijim cijenama. Rajčica crvena nije samo prolazni hir; njezina toplina i svestranost čine je odličnim izborom koji će se lako uklopiti i u jesenske kombinacije, uz smeđe ili bež tonove

Zaboravite na hladne nijanse bordo boje. Ove sezone modnom scenom zavladala je nijansa crvene koja odiše toplinom i optimizmom - jarka, energična rajčica crvena. Trend koji se s pista preselio na ulice gradova i profile influencerica, sada je dostupniji no ikad zahvaljujući ljetnim sniženjima koja su u punom jeku i nude priliku za pametnu kupnju.

Više od boje, stav samopouzdanja

Ova nova iteracija crvene, s narančastim podtonom, odmak je od klasične večernje glamuroznosti. Zaigranija je, pristupačnija i iznenađujuće nosiva. Dok je nekad bila rezervirana za posebne prigode, danas se nosi svakodnevno. Nije nužan monokromatski izgled; naprotiv, najmoderniji pristup je takozvani "pop of red" - strateški dodan crveni detalj koji podiže jednostavan outfit. Crvene sandale uz traperice i bijelu majicu ili upečatljiva torbica uz neutralnu kombinaciju stilski su trik koji s minimalno truda donosi maksimalan efekt.

Gdje pronaći najbolje komade na sniženju

Trgovine popularnih brendova preplavljene su komadima u ovoj hit boji, a sniženja su idealna prilika za investiciju. U Zari i Mangu, koji je posvetio cijelu kolekciju "All in red" pronaći ćete elegantne satenske haljine i suknje savršene za ljetne večeri, ali i lepršave lanene košulje. Reserved nudi sjajan izbor ležernijih haljina i topova, dok se u H&M-u isplati potražiti basic komade poput jednostavnih majica ili laganih pletiva koji će vam omogućiti da suptilno prigrlite trend. Ne zaboravite na blejzere - crveni sako može transformirati svaku kombinaciju i nosiv je tijekom cijele godine.

H&M, fino pletena majica snižena je s 17,48 € na 5,24 €

H&M, rebrasta pletena haljina snižena je s 21,85 € na 8,74 €

H&M, platnene hlače snižene su s 34,95 € na 17,47 €

H&M, podstavljeni gornji dio bikinija snižen je s 17,47 € na 5,24 €

Zara, pulover sa šišmiš rukavima snižen je s 27,95 € na 9,99 €

Zara, hlače visokog struka s patentnim zatvaračem straga snižene su s 29,95 € na 9,99 €

Zara, mini haljina s mašnom snižena je s 35,95 € na 12,99 €

Zara, pletena haljina sa spuštenim ramenima snižena je s 35,95 € na 12,99 €

Zara, hlače visokog struka snižene su s 25,95 € na 9,99 €

Zara, pulover s dubokim izrezom snižen je s 29,95 € na 9,99 €

Zara, top s dvostrukim efektom snižen je s 12,95 € na 5,99 €

Zara, pleteni pulover s balon rukavima snižen je s 25,95 € na 7,99 €

Mango, asimetrična plisirana haljina snižena je s 49,99 € na 35,99 €

Mango, jakna od tvida s ukrasnim gumbima snižena je sa 79,99 € na 39,99 €

Mango, strukirani blejzer s dvorednim kopčanjem snižen je sa 119,99 € na 65,99 €

Reserved, haljina od viskoze snižena je na 25,99 €

Reserved, mini haljina snižena je na 15,99 €

Reserved, fino pletena majica snižena je s 17,48 € na 5,24 €

Reserved, top u stilu korzeta snižen je na 12,99 €

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