Je li vam ova dama poznata? Paula Veličković uvijek je primijećena na špici, ovo je tajna njenog stila

Zagrebačka špica oduvijek je mjesto gdje se rađaju modne inspiracije, a Paula Veličković jedna je od dama čiji outfiti rijetko prolaze nezapaženo. Otkrila nam je kako bira kombinacije, koje trendove prati i što za nju znači dobar stil

Na zagrebačkoj špici često privlači pažnju svojim pomno osmišljenim odjevnim kombinacijama, a naše čitateljice rado se zaustave i čitaju o njezinim outfitima. Upravo zato smo odlučili saznati tko se krije iza upečatljivog stila. Otkrili smo da je lijepa crnka - Paula Veličković, modna stilistica koja svojim radom pokazuje da moda nije samo praćenje trendova, već način izražavanja osobnosti i samopouzdanja.

Iako je moda njezina velika ljubav od najranijih dana, profesionalni put u tom smjeru započela je tek u četrdesetima, kada je napravila prekvalifikaciju za modnu stilisticu – odluku koju danas smatra jednom od najboljih u životu. Danas 53-godišnja Paula, rođena Makaranka koja većinu života živi u Zagrebu, pomaže ženama i muškarcima pronaći vlastiti stil kroz osobna stilska savjetovanja, šoping sa stilisticom, virtualni stajling te stvaranje novih kombinacija iz komada koje već imaju u svom ormaru.

Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

U razgovoru za Žena.hr otkrila nam je što je za nju moda i zagrebačka špica, zašto je najvažnije odjenuti se u skladu sa sobom, a ne tuđim očekivanjima, te kako svatko može pronaći stil u kojem će se osjećati najbolje.

Često Vas viđamo na zagrebačkoj špici. Što za Vas predstavlja subotnja šetnja po centru Zagreba?

Prije svega društveni ritual. Subotom se nalazim s prijateljima na kavi i (kao većina nas) pretresemo sve što se dogodilo tijekom tjedna ako se nismo vidjeli. Ljudi koji me ne poznaju često misle da se posebno dotjeram za špicu, ali zapravo se tako odijevam svaki dan. Volim biti uređena jer se tada bolje osjećam. Špica nije razlog zbog kojeg se dotjerujem, nego samo mjesto na kojem se to možda više primijeti.

Vaši outfiti uvijek privlače pažnju. Tako je outfit s orijentalnim hlačama izazvao veliki interes na našem portalu. Kako slažete modne kombinacije? Krećete li od jednog upečatljivog komada ili unaprijed imate viziju cijelog stylinga?

Kako kad. Ponekad se probudim i odmah znam što želim odjenuti, a ponekad cijeli outfit nastane oko jednog komada. Recimo, odlučim da taj dan želim nositi baš te sandale ili šešir pa oko njih slažem ostatak kombinacije. Vrlo rijetko planiram outfite unaprijed. Važno mi je kako se osjećam tog jutra, jesam li raspoložena za boje ili bež tonove, kakvo je vrijeme, gdje idem… Prigoda je vrlo važna stavka, nisam konzervativna, ali razljutim se na tenisice u kazalištu.

Goran Horvatinec/Ekskluzivno za Žena.hr

Je li se hrvatska street style scena promijenila posljednjih godina?

Mislim da je i to nabolje. Kroz rad sa svojim klijentima primjećujem da se sve više ljudi usuđuje pokazati svoju osobnost kroz odjeću. Čini mi se da je manje uniformiranosti,a više osobnog stila nego prije. Ljudi su postali hrabriji i manje opterećeni time što je "ispravno". E to mi je jedna od najljepših promjena u modi.

Koja je najveća pogreška koju ljudi čine kada pokušavaju pratiti trendove? Što biste im savjetovali?

Trendovi nisu loši, dapače, mogu biti odlična inspiracija, ali ne moramo nositi baš svaki trend. Savjetujem uvijek da odaberemo ono što se uklapa u naš stil, naš karakter i oblik tijela. Tada te komade možemo nositi godinama, a ne samo jednu sezonu.

Kada biste morali izdvojiti tri komada bez kojih nijedan ormar ne bi trebao biti, koji bi to bili i zašto?

Uh, samo tri? Dobar jeans koji vam savršeno stoji sa svih strana, kvalitetno klasično/manje klasično odijelo koje se lako da transformirati uz različitu obuću i modne dodatke i salonke i haljina koja vam stoji kao da je šivana za vas. Ali iskreno… sad bih već dodala baloner, bijelu košulju, remen, nude cipele (nemojte mi ovo izbaciti, dodaje uz smijeh).

Vaši lookovi često kombiniraju boje, uzorke i neočekivane detalje. Postoji li neko modno pravilo koje namjerno volite prekršiti i kojeg se uvijek držite?

Obožavam spajati ono što bi mnogi rekli da ne ide zajedno. Volim maksimalizam, puno detalja i modne dodatke koji zaokruže priču. Ali jedno pravilo uvijek poštujem, a to je da se odijevam prema obliku svoga tijela. Budući da nisam visoka, jako pazim na proporcije. Stil je najljepši kada naglasi ono najbolje na nama.

Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

Društvene mreže danas snažno utječu na modne izbore. Jesu li one inspiracija ili stvaraju prevelik pritisak da svi izgledamo isto?

Mogu biti i jedno i drugo. Sve ovisi o tome kako ih koristimo. Ako pratimo profile koji odgovaraju našoj estetici, društvene mreže mogu biti izvrstan izvor inspiracije, posebno Pinterest. Problem nastaje kada pokušavamo izgledati kao netko drugi. Prvo trebamo znati tko smo i kakav stil gradimo. Tek tada inspiracija ima smisla.

Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

Kad biste mogli dati samo jedan modni savjet svima koji će sljedeće subote prošetati zagrebačkom špicom, koji bi to bio?

Budite svoji, budite originalni i budite takvi svaki dan, a ne samo subotom. Gradite svoj stil, igrajte se s modom i ne pokušavajte biti netko drugi.

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