Ljetni popusti idealna su prilika za osvježenje garderobe – evo što vrijedi kupiti

Ljetna sniženja donose odlične prilike za kupnju modnih favorita po nižim cijenama, no pravo su vrijeme i za ulaganje u bezvremenske komade koje ćete nositi godinama. Izdvojili smo što se ovog ljeta doista isplati kupiti, kao i naše favorite iz aktualne high street ponude

Ljetna sniženja u punom su jeku, a police omiljenih high street trgovina pune su komada po znatno nižim cijenama. To je savršena prilika da osvježite garderobu, pronađete ljetne favorite koje ste možda mjesecima promatrali ili pak unaprijed razmislite o komadima koji će biti jednako nosivi i tijekom jeseni.

Iako je primamljivo iskoristiti svaki popust, sezonska sniženja najbolje je promatrati kao priliku za pametnu kupnju. Umjesto impulzivnog dodavanja trendovskih komada u košaricu, isplati se razmisliti što vam u garderobi zaista nedostaje i u što vrijedi uložiti.

Jedan od najboljih izbora svakako su kvalitetni blejzeri koji će i nakon ljeta biti nezaobilazan dio poslovnih i ležernih kombinacija. Snižene cijene idealna su prilika i za kupnju jakni, koje svake jeseni ponovno dolaze u fokus, kao i klasičnih košulja koje se lako kombiniraju uz traperice, suknje ili elegantne hlače.

Naravno, ljetna sniženja odlična su prilika i za kupnju komada koje ćete nositi odmah. Lanene košulje, široke hlače, bermude, prozračne haljine ili sandale sada se mogu pronaći po znatno povoljnijim cijenama, a pred vama je još dovoljno toplih dana da ih maksimalno iskoristite.

Najvažnije je prije kupnje razmisliti hoće li se određeni komad uklopiti u ostatak vaše garderobe i možete li ga nositi na više načina. Takvi će se komadi dugoročno uvijek pokazati najboljom investicijom, bez obzira na to koliko su bili sniženi.

U nastavku donosimo naše favorite sa sniženja – komade koji spajaju bezvremenski stil, kvalitetu i odličnu cijenu te će se lako uklopiti u svaku garderobu.

Arket - 59,40 €

Arket - 29,40 €

Arket - 69,30 €

Arket - 34,50 €

Arket - 94,50 €

Arket - 55,30 €

Arket - 41,30 €

Arket - 89,50 €

Mango - 29,99 €

Mango - 49,99 €

Mango - 69,99 €

Mango - 29,99 €

Mango - 25,99 €

Mango - 35,99 €

Zara - 25,99 €

Zara - 25,99 €

Zara - 35,99 €

Zara - 19,99 €

Zara - 17,99 €