Belgijska princeza u ružičastoj mini haljini šokirala javnost, a njezin odgovor još je odvažniji

Dok je kraljica Mathilde, poznata po svojoj suzdržanoj eleganciji, plijenila pažnju profinjenošću, odabir njezine šogorice mnogi su doživjeli kao provokaciju

Proslava belgijskog Nacionalnog dana, 21. srpnja, trebala je biti svečani događaj u znaku jedinstva i tradicije. No, ove godine, sve su oči bile uprte u jednu osobu - princezu Delphine. Njezin modni odabir, daleko od konzervativne estetike na koju je javnost navikla, pokrenuo je lavinu komentara i pretvorio vojnu paradu u modnu pistu o kojoj se dugo raspravljalo.

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Haljina koja je podijelila Belgiju

Pojavivši se u pratnji supruga, američkog poduzetnika Jamesa O'Harea, 58-godišnja princeza odabrala je kreaciju koja se ne može opisati drugačije nego hrabrom. Riječ je o šokantno ružičastoj mini haljini belgijskog dizajnera Berta De Conincka, koju su krasili naglašeni, gotovo skulpturalni V-izrez u obliku srca, pufasti rukavi i asimetrični porub, znatno kraći sa stražnje strane. Cjelokupni dojam zaokružila je fascinatorom u istoj boji, bijelim rukavicama bez prstiju do laktova ukrašenim motivom srca te masivnim bijelim cipelama s platformom.

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Dok je kraljica Mathilde, poznata po svojoj suzdržanoj eleganciji, plijenila pažnju profinjenošću, odabir njezine šogorice mnogi su doživjeli kao provokaciju. Kritike na društvenim mrežama bile su oštre. "Ovo je Nacionalni dan, a ne Met Gala. Malo pristojnosti ne bi škodilo", glasio je jedan od komentara, dok su drugi njezinu pojavu uspoređivali s kostimom za karneval ili Euroviziju. Prema riječima samog dizajnera, ideja iza kreacije bila je odati počast ljubavi i toleranciji, no čini se da ta poruka nije stigla do svih.

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Princezin odgovor: 'Nije čak ni dovoljno kratka'

Suočena s kritikama, princeza Delphine nije se povukla. U intervjuu za belgijski list HLN, britko i bez zadrške odgovorila je na optužbe da je pokušala "ukrasti pozornost". "Moj cilj apsolutno nije privući svu pažnju na sebe ili je oduzeti nekome drugome. Uostalom, svatko privlači pažnju na svoj način", izjavila je, dodavši kako se njezin polubrat, kralj Philippe, ističe sa svoje četvero predivne djece. Objašnjavajući svoj modni odabir, jednostavno je rekla: "Ružičasta je moja boja. Ona odiše radošću, zadovoljstvom i svjetlošću. Svečana je - potpuna suprotnost crnoj". Posebno je odjeknula njezina duhovita opaska na račun duljine suknje. "Nije čak ni dovoljno kratka!", uzvratila je. "Sada je vrijeme da je nosim. Za nekoliko godina to možda više neće biti moguće, kad se sve počne opuštati". Ovim je odgovorom pokazala ne samo da stoji iza svoje odluke, već i da se ne boji razbiti stroge kraljevske protokole s dozom humora i samopouzdanja.

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Dug put do priznavanja i titule

Kako bismo u potpunosti razumjeli Delphinin prkosni stav, važno je poznavati njezinu životnu priču. Rođena 1968. kao Delphine Boël, ona je kći bivšeg belgijskog kralja Alberta II. i barunice Sybille de Sélys Longchamps. Godinama je živjela kao anonimna umjetnica, a njezino je postojanje bilo javna tajna u belgijskim visokim krugovima. Priča je dospjela na naslovnice 1999. godine, no tek nakon abdikacije kralja Alberta 2013., Delphine je pokrenula dugu i iscrpljujuću pravnu bitku za priznavanje očinstva.

Kralj je godinama odbijao podvrgnuti se DNK testu, što je izazvalo veliki skandal i narušilo ugled monarhije. Konačno, pod prijetnjom sudskih kazni, Albert II. je popustio, a test je 2020. potvrdio da je on doista njezin biološki otac. Sudskom odlukom dobila je pravo nositi prezime Saxe-Coburg i titulu princeze, iako ni ona ni njezina djeca nisu u liniji za nasljeđivanje prijestolja. Od 2021. godine redovito sudjeluje u službenim događanjima, no njezin put do integracije u kraljevsku obitelj nije bio lak. Sama je priznala da je njezinoj polubraći i polusestri, kralju Philippeu, princu Laurentu i princezi Astrid, teško prihvatiti novonastalu situaciju. Njezina pojava na Nacionalnom danu stoga nije samo modni, već i duboko osobni iskaz žene koja se desetljećima borila za svoje mjesto i identitet.

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