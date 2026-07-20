Prugaste hlače komad su koji ćete nositi cijelo ljeto, totalni su hit

Od ležernih modela u pidžama stilu do elegantnih krojeva za ured, prugaste hlače ponovno su među najpoželjnijim komadima sezone

Prugasti uzorak već nas desetljećima asocira na bezbrižne ljetne dane. Bilo da je riječ o klasičnim mornarskim prugama ili nježnim, tankim linijama u prirodnim tonovima, ovaj bezvremenski motiv uvijek priziva ljeto, šetnje uz more i ležernu eleganciju. Prugice se svake godine vraćaju u ljetne kolekcije, no ove sezone posebno mjesto zauzele su upravo prugaste hlače koje su postale jedan od najtraženijih komada u ponudi high street brendova.

Ove godine nose se u svim mogućim varijantama. Posebno su popularni široki modeli od laganog pamuka i lana s elastičnim strukom, inspirirani udobnim pidžama hlačama koje osvajaju svojom opuštenošću. Istovremeno, u kolekcijama se mogu pronaći i elegantnije verzije ravnog ili blago širokog kroja koje izgledaju dovoljno profinjeno za posao, poslovne sastanke ili ljetne večere. Vertikalne pruge pritom dodatno izdužuju siluetu, zbog čega su ove hlače jednako laskav izbor koliko i praktičan.

Njihova najveća prednost krije se u jednostavnom kombiniranju. Za svakodnevne prilike dovoljno ih je spojiti s običnom bijelom majicom, lanenom košuljom ili jednostavnim topom te sandalama ili natikačama. Želite li elegantniji izgled, odaberite prugaste hlače uz strukturirani prsluk, oversized blejzer ili satensku bluzu te sandale s potpeticom ili mokasinke. Odlično izgledaju i u kombinaciji s pletenim torbama, minimalističkim nakitom i sunčanim naočalama, stvarajući dojam promišljenog, a nenametljivog ljetnog stylinga.

Prugaste hlače istovremeno su udobne, prozračne i vrlo efektne pa ne čudi što ih modne zaljubljenice nose od jutra do večeri. Bilo da birate opuštene modele za godišnji odmor ili elegantnije krojeve za grad, riječ je o komadu koji će se lako uklopiti u postojeću garderobu i ostati aktualan još mnogo sezona.

Ako ste i vi u potrazi za savršenim modelom, u nastavku donosimo najljepše prugaste hlače iz aktualne high street ponude koje vrijedi dodati u ljetnu garderobu.

Arket - 39,50 €

Mango - 45,99 €

H&M - 59,99 €

H&M - 49,99 €

H&M - 24,99 €

H&M - 29,99 €

Oysho - 35,99 €

Oysho - 59,99 €

Zara - 25,95 €

Zara - 27,95 €

Zara - 19,95 €

Zara - 29,95 €

Zara - 22,95 €