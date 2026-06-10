Bez lanene haljine ne možemo zamisliti ljeto: Najljepši modeli sezone

Ove sezone lanene haljine dolaze u raznim varijantama – od minimalističkih bijelih i crnih modela do romantičnih cottage core krojeva i upečatljivih boja koje unose dozu svježine u garderobu

Kad temperature porastu, a garderoba postane laganija i prozračnija, lan se svake sezone iznova vraća u prvi plan. I dok trendovi dolaze i odlaze, lanene haljine ostaju jedan od onih bezvremenskih komada kojima se uvijek rado vraćamo tijekom ljeta. Prozračne, udobne i elegantne na onaj nenametljiv način, savršeno spajaju chic estetiku i opuštenu mediteransku vibru, zbog čega su apsolutni must-have toplijih dana.

Ono što lanene haljine čini toliko posebnima upravo je njihova svestranost. Jednako dobro funkcioniraju u ležernim dnevnim kombinacijama uz ravne sandale i pletenu torbu, kao i u nešto elegantnijim izdanjima za večernje šetnje, odlazak na posao ili ljetne evente. Lan prirodno djeluje sofisticirano, ali nikad pretenciozno, pa se lako uklapa u različite stilove – od minimalističkog do boemskog i romantičnog.

Ove sezone ponuda je raznolikija nego ikad. Ljubiteljice neutralne estetike birat će klasične bijele, bež i crne modele jednostavnih krojeva koji odišu tihim luksuzom i minimalizmom. S druge strane, u fokusu su i zemljani tonovi poput terakote, maslinaste, čokoladno smeđe i boje pijeska koji dodatno naglašavaju prirodnu teksturu lana. Za one koje vole nešto upečatljivije kombinacije, tu su i modeli u jarkim nijansama zelene, crvene, žute ili plave koji unose dozu svježine i razigranosti u ljetnu garderobu.

Posebno mjesto ove godine zauzimaju i modeli inspirirani cottage core estetikom. Romantične siluete s puf rukavima, kariranim uzorcima, vezanjem na leđima, volanima i lagano lepršavim krojevima djeluju kao stvorene za duge ljetne dane i bezbrižne trenutke na moru ili u gradu. Upravo su takvi modeli među najpoželjnijima na društvenim mrežama, a brojni high street brendovi predstavili su svoje verzije ovog romantičnog trenda.

Osim što izgledaju efektno, lanene haljine su i vrlo praktične. Lan je poznat po svojoj prozračnosti, izdržljivosti i osjećaju lakoće na koži, što ga čini idealnim materijalom za vruće dane i putovanja. Upravo zato kvalitetna lanena haljina je jedan od rijetkih komada u koji se zaista isplati investirati svake ljetne sezone.

Bez obzira preferirate li minimalističke krojeve, rustikalni mediteranski stil ili romantične cottage core modele, jedno je sigurno – lanene haljine ponovno su među najpoželjnijim komadima ljeta. U nastavku izdvajamo favorite iz aktualne high street ponude koji će se lako uklopiti u svaki ljetni ormar.

COS - 125 €

Mango - 49,99 €

Massimo Dutti - 169 €

Massimo Dutti - 89,95 €

Massimo Dutti - 89,95 €

& Other Stories - 89 €

& Other Stories - 99 €

& Other Stories - 89 €

Zara - 39,95 €

Zara - 39,95 €

Zara - 39,95 €

Zara - 39,95 €

Zara - 49,95 €

Zara - 49,95 €