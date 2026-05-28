Privjesci na torbama pravi su hit: Evo kako ih nose Hrvati i Hrvatice

Privjesci za torbe ponovno su postali jedan od najvećih modnih trendova, ali ovaj put pravilo je samo jedno - što zabavnije, osobnije i neobičnije. Nakon što je prošle godine gotovo nemoguće bilo proći TikTokom ili Instagramom bez viralnog Labubua, ove sezone fokus je manje na jednom “it” liku, a više na kombiniranju različitih detalja koji torbi daju karakter. Torbe više nisu samo modni dodatak nego mali prostor za osobni stil.

Trend su pokrenule modne influencerice i luksuzni brendovi koji su počeli nositi torbe prepune detalja: plišanih figurica, trakica, bisera, mini lanaca, marama i personaliziranih privjesaka. Vrlo brzo sve se preselilo i na street style, pa danas gotovo svaki drugi outfit ima barem jedan upečatljiv dodatak koji visi s torbe.

Dok je Labubu bio apsolutni favorit među ljubiteljima playful estetike, sada se nose puno raznovrsniji motivi. Popularni su mini plišanci, privjesci u obliku voća, srca, životinja, ali i retro detalji poput perlica i šarenih vezica. Posebno su popularni personalizirani privjesci s inicijalima ili malim predmetima koji imaju sentimentalnu vrijednost.

Trend su brzo prihvatili i Hrvati, posebno mlađe generacije koje vole kombinirati high street komade s detaljima koji izgledaju spontano i pomalo kaotično. Na zagrebačkoj špici sve češće se mogu vidjeti velike shopper torbe ukrašene s nekoliko različitih privjesaka odjednom, dok se na društvenim mrežama posebno vole modeli s plišanim detaljima i oversized charmovima.

