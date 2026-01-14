Nova opsesija: Bacite Labubu lutkice, ovo je it detalj 2026.

Privjesci za torbe 2025. postali su ključan način za izražavanje osobnosti, humora i blage ironije. Ovi dodaci, nekada viđeni samo na ključevima ili dječjim ruksacima, transformirali su se u prave modne izjave

Ako nas je ičemu naučila protekla modna godina, to je da su poželjni detalji koji namjerno narušavaju uglađene kombinacije. Veliki hit postali su privjesci za torbe, a u tom preporodu nekonvencionalnih ukrasa, jedna je zvijezda sjala jače od drugih: Labubu lutkice. No, kao što to s trendovima često biva, pažnja se već preusmjerava na nešto novo, a čini se da je nasljednik stigao u poprilično neočekivanom obliku.

Od prkosa do masovnog fenomena

Sama ideja ukrašavanja torbi nije nova. Trend je zapravo pokrenula ikona stila Jane Birkin još prije nekoliko desetljeća, kada je svoju slavnu Hermès torbu, nazvanu po njoj, počela ukrašavati osobnim predmetima, od perlica do raznih privjesaka. Njezin je potez, danas poznat kao "Birkin-ifying", predstavljao tihi bunt protiv rigidnosti luksuza i bio je oda individualnosti. Dugo vremena to je bio samo ekscentrični potpis slavne ikone, no posljednjih godina, uz pomoć društvenih mreža, pretvorio se u globalni fenomen.

Suočeni s usporavanjem tržišta, luksuzni brendovi brzo su uočili potencijal. U eri kada je nova dizajnerska torba od nekoliko tisuća eura nedostižna za mnoge, privjesak od par stotina eura nudi pristupačn(ij)u ulaznicu u svijet visoke mode.

"Ako se ne prilagodimo i ne prihvatimo ovo, netko drugi će zauzeti naše mjesto", prokomentirao je Neil Saunders, direktor analitičke kuće GlobalData, naglašavajući da privjesci omogućuju brendovima da ostanu relevantni i povezani s kupcima. Todd Kahn, CEO brenda Coach, bio je još izravniji kada je analitičarima rekao: "Ostvarujemo fantastične rezultate s prodajom privjesaka."

Vladavina otkačenih figurica

Vrhunac ovog trenda obilježile su Labubu lutkice. Ove pomalo otkačene, pomalo jezive figurice kreacija su hongkonškog umjetnika Kasinga Lunga, a proizvodi ih kineska tvrtka Pop Mart. Globalna pomama krenula je kada je Lisa iz K-pop senzacije BLACKPINK snimljena s Labubu privjeskom na svojoj Louis Vuitton torbi. Ubrzo su je slijedile Rihanna, Dua Lipa i druge poznate osobe.

Prodajni model "slijepih kutija", gdje kupac ne zna koju figuricu dobiva, dodatno je potaknuo kolekcionarsku strast, a cijene rijetkih primjeraka na sekundarnom tržištu penjale su se i iznad tisuću dolara. Labubu je tako postao interni modni vic, kolekcionarski trofej i simbol otpora prema suzdržanosti "tihog luksuza".

Bonjour, kroasan!

Ipak, moda neprestano traži novitete. Iako Labubu lutkice nisu nestale, na scenu je stupio novi igrač - profinjeniji, ali jednako zaigran: kroasan. Da, upravo tako. Novi hit privjesak dolazi iz francuske modne kuće Longchamp. Njihov šarmantni kroasan, izrađen od fine i meke kravlje kože s precizno oblikovanim naborima, utjelovljuje spoj francuskog nasljeđa, modne duhovitosti i luksuzne izrade. Suptilniji je i nosi sa sobom dozu pariške ležernosti.

S cijenom od otprilike 120 eura, ne može se reći da je ovaj kožni desert jeftin, ali to nije spriječilo modne entuzijaste da ga kupe. Početna zaliha rasprodana je gotovo odmah, no privjesak je ponovno dostupan.