Primark napokon stiže u Hrvatsku? Ovo su naši favoriti iz trenutačne ponude
Hrvatski kupci godinama odlaze u šoping-izlete preko granice, najčešće u Graz ili Ljubljanu, zbog jedne trgovine. Tim bi putovanjima uskoro mogao doći kraj. Prema sve glasnijim informacijama iz poslovnih krugova, irski modni div Primark planira otvoriti svoja vrata u Hrvatskoj tijekom 2027. godine. Iako službene potvrde još nema, odgovor kompanije na medijske upite bio je znakovit jer interes nisu izravno demantirali.
Širenje u regiji kao jasan pokazatelj
Iako se planovi za Hrvatsku drže u strogoj korporativnoj tajnosti, strategija kompanije na tržištima Srednje i Istočne Europe otkriva jasan obrazac širenja. Nakon uspješnog ulaska na mađarsko tržište 2024. godine otvaranjem velike robne kuće u Budimpešti, najveća regionalna ofenziva odvija se u Rumunjskoj. Ondje Primark već ima šest trgovina, a do poslovne godine 2026./2027. planira ih imati ukupno devet, čime tu zemlju pozicioniraju kao ključno tržište regije. Budući da su već prisutni u susjednoj Sloveniji, Poljskoj i Češkoj, dolazak u Hrvatsku nameće se kao prirodan i logičan idući korak u ekspanziji.
Što donosi dolazak irskog diva?
Za one koji ga još nisu posjetili, Primark je koncept golemih prodajnih prostora na više katova s nevjerojatno širokim asortimanom po niskim cijenama. Njihov moto "Amazing fashion at Amazing prices" to najbolje opisuje. Na jednom mjestu nalaze se ženska, muška i dječja odjeća, obuća, modni dodaci, donje rublje, kozmetika te bogat odjel za kućanstvo. Tajna pristupačnih cijena leži u drugačijem poslovanju: nemaju velikih marketinških kampanja, ne ulažu u online prodaju ni dostavu te štede na sitnicama poput jednostavnih vješalica, što im omogućuje da fokus prebace na niske cijene za krajnjeg kupca.
Pogled na aktualne kolekcije
Dok čekamo službenu potvrdu, vrijedi zaviriti u ono što se trenutačno nalazi na njihovim policama. Ovogodišnje ljetne kolekcije stavljaju snažan naglasak na prirodne materijale i ležerne siluete. Posebno se ističu komadi od lana, poput elegantnih kompleta koji se sastoje od strukturiranih prsluka i hlača širokih nogavica u neutralnim tonovima. Udobnost je ključna, što potvrđuje i velik izbor lepršavih krojeva idealnih za ljetne vrućine. Za one koji vole boje, Primark nudi komade u jarkim, "dopaminskim" nijansama poput crvene i narančaste, ali i popularne životinjske uzorke s naglaskom na zebrasti print. Odjel za kućanstvo prati trendove, nudeći kolekcije inspirirane tropskim motivima i mediteranskom plavo-bijelom estetikom, od posteljine i ukrasnih jastuka do posuđa i mirisnih svijeća.
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