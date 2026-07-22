Primark napokon stiže u Hrvatsku? Ovo su naši favoriti iz trenutačne ponude

Za one koji ga još nisu posjetili, Primark je koncept golemih prodajnih prostora na više katova s nevjerojatno širokim asortimanom po niskim cijenama

Hrvatski kupci godinama odlaze u šoping-izlete preko granice, najčešće u Graz ili Ljubljanu, zbog jedne trgovine. Tim bi putovanjima uskoro mogao doći kraj. Prema sve glasnijim informacijama iz poslovnih krugova, irski modni div Primark planira otvoriti svoja vrata u Hrvatskoj tijekom 2027. godine. Iako službene potvrde još nema, odgovor kompanije na medijske upite bio je znakovit jer interes nisu izravno demantirali.

Širenje u regiji kao jasan pokazatelj

Iako se planovi za Hrvatsku drže u strogoj korporativnoj tajnosti, strategija kompanije na tržištima Srednje i Istočne Europe otkriva jasan obrazac širenja. Nakon uspješnog ulaska na mađarsko tržište 2024. godine otvaranjem velike robne kuće u Budimpešti, najveća regionalna ofenziva odvija se u Rumunjskoj. Ondje Primark već ima šest trgovina, a do poslovne godine 2026./2027. planira ih imati ukupno devet, čime tu zemlju pozicioniraju kao ključno tržište regije. Budući da su već prisutni u susjednoj Sloveniji, Poljskoj i Češkoj, dolazak u Hrvatsku nameće se kao prirodan i logičan idući korak u ekspanziji.

Što donosi dolazak irskog diva?

Za one koji ga još nisu posjetili, Primark je koncept golemih prodajnih prostora na više katova s nevjerojatno širokim asortimanom po niskim cijenama. Njihov moto "Amazing fashion at Amazing prices" to najbolje opisuje. Na jednom mjestu nalaze se ženska, muška i dječja odjeća, obuća, modni dodaci, donje rublje, kozmetika te bogat odjel za kućanstvo. Tajna pristupačnih cijena leži u drugačijem poslovanju: nemaju velikih marketinških kampanja, ne ulažu u online prodaju ni dostavu te štede na sitnicama poput jednostavnih vješalica, što im omogućuje da fokus prebace na niske cijene za krajnjeg kupca.

Midi haljina - 28,00 €

Pogled na aktualne kolekcije

Dok čekamo službenu potvrdu, vrijedi zaviriti u ono što se trenutačno nalazi na njihovim policama. Ovogodišnje ljetne kolekcije stavljaju snažan naglasak na prirodne materijale i ležerne siluete. Posebno se ističu komadi od lana, poput elegantnih kompleta koji se sastoje od strukturiranih prsluka i hlača širokih nogavica u neutralnim tonovima. Udobnost je ključna, što potvrđuje i velik izbor lepršavih krojeva idealnih za ljetne vrućine. Za one koji vole boje, Primark nudi komade u jarkim, "dopaminskim" nijansama poput crvene i narančaste, ali i popularne životinjske uzorke s naglaskom na zebrasti print. Odjel za kućanstvo prati trendove, nudeći kolekcije inspirirane tropskim motivima i mediteranskom plavo-bijelom estetikom, od posteljine i ukrasnih jastuka do posuđa i mirisnih svijeća.

Zelena suknja - 18 €

Bijela suknja - 12 €

Midi haljina - 22,00 €

Midi haljina - 28,00 €

Mini suknja - 14,00 €

Pletena haljina - 18,00 €

Salonke s uzorkom - 16,00 €

Donji dio trenirke - 14,00 €

Crne mokasinke - 12,00 €

Tri zdjelice - 7,00 €

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