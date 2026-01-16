Vodič za outlet shopping: Gdje pronaći najbolje popuste u Hrvatskoj i susjedstvu

Bilo da se odlučite za istraživanje rastuće domaće ponude ili za tradicionalni odlazak preko granice, outlet centri nude više od obične kupovine. Oni predstavljaju cjelodnevno iskustvo koje spaja užitak u lovu na popuste s opuštajućom šetnjom i gastronomskom ponudom, čineći svaki takav izlet isplativom i zabavnom avanturom

Kupovina u outlet centrima za mnoge predstavlja najbolji oblik šopinga. To je prilika za pronalazak klasičnih komada odjeće, kvalitetnih torbi, obuće i sportske opreme po znatno povoljnijim cijenama. Upravo zato, izleti u outlet sela u Hrvatskoj i obližnjim zemljama postali su omiljena aktivnost, posebice u vrijeme sezonskih sniženja kada popusti postaju još veći. Od Zagreba do Parndorfa i Palmanove, regija nudi pregršt destinacija za sve lovce na dobre prilike.

Hrvatska outlet scena jača iz godine u godinu

Domaća ponuda outlet centara posljednjih je godina doživjela pravi procvat, a predvodnik je bez sumnje Designer Outlet Croatia smješten pokraj robne kuće IKEA u Zagrebu. Od otvorenja 2018. godine, ovaj centar inspiriran arhitekturom hrvatskih regija postao je najveća i najpopularnija destinacija takve vrste u zemlji. S više od stotinu modnih i lifestyle brendova koji nude popuste od 30 do 70 posto tijekom cijele godine, privlači kupce iz svih krajeva. Ponuda uključuje odličan omjer premium brendova kao što su Hugo Boss i Ted Baker, popularnih sportskih marki poput Adidasa, Nikea i Under Armoura te high-street imena kao što je Mango.

Nedavna analiza europskog tržišta svrstala ga je među 25 najboljih outleta u Europi, što potvrđuje njegovu kvalitetu i uspješno poslovanje. U drugom tromjesečju 2024. godine zabilježen je rast prodaje od deset posto u usporedbi s istim razdobljem lani, a bilježi se i značajan porast dolazaka kupaca iz susjednih zemalja, ponajviše iz Srbije te Bosne i Hercegovine. Uspjehu su pridonijela i otvorenja novih trgovina poznatih brendova, a za jesen 2025. godine najavljeno je i veliko proširenje za dodatnih šest tisuća četvornih metara, što će donijeti tridesetak novih trgovina. Osim bogate ponude, centar se ističe i održivim poslovanjem, posjedujući međunarodni BREEAM certifikat za zelenu gradnju.

Austrija: Provjerene destinacije za vrhunski shopping

Unatoč jačanju domaće ponude, outleti u Austriji i dalje su iznimno popularne destinacije za jednodnevne izlete Hrvata. Izdvajaju se dvije ključne lokacije:

Smješten na pola sata od Beča, već je godinama sinonim za vrhunski shopping. Kao dio McArthurGlen grupacije, nudi više od 160 trgovina, od luksuznih brendova poput Guccija, Prade i Armanija do popularnih marki kao što su Nike, Adidas i Tommy Hilfiger. Zbog bogatog izbora restorana, kafića i dječjih igrališta, idealna je destinacija za cjelodnevni obiteljski izlet. Njegova arhitektura u stilu tradicionalnog gradišćanskog sela pruža jedinstven doživljaj kupovine na otvorenom.

U blizini zračne luke W.A. Mozart, ovaj outlet nudi drugačiji doživljaj. Njegova elegantna arhitektura zatvorenog je tipa, što ga čini idealnim odabirom za kupovinu i tijekom lošijeg vremena. S više od 100 brendova kao što su Michael Kors, Hugo Boss i Polo Ralph Lauren, nudi širok izbor po cijenama nižim od 30 do 70 posto. Osim dizajnerske odjeće, ovdje se može pronaći i bogata ponuda obuće, nakita i luksuznih dodataka. Lako je dostupan s autoceste i nudi sve potrebne sadržaje za ugodan dan u kupovini.

Italija: Moda i popusti na dohvat ruke

Sjeverna i središnja Italija, kao kolijevka mode, nudi nekoliko nezaobilaznih outlet lokacija, idealnih za kombiniranje šopinga s izletom.

Zbog blizine Hrvatskoj, ovo je iznimno popularno odredište. Smješten nedaleko od istoimenog renesansnog grada-tvrđave, nudi nešto pristupačniji asortiman. Fokus je na popularnim talijanskim i međunarodnim brendovima srednjeg cjenovnog ranga, poput Calzedonije, Pume i Benettona, uz brojne trgovine s odjećom za djecu. Arhitektura inspirirana venecijanskim ulicama, više od 90 trgovina i popusti do 70 posto čine ga idealnim odredištem za obiteljski izlet.

Nešto dalje, blizu Venecije, nalazi se pravi raj za ljubitelje luksuznih brendova. S više od 160 trgovina, ovaj outlet privlači one koji traže komade poznatih svjetskih dizajnera. Ovdje se mogu pronaći imena poput Fendi, Burberry, Armani i Sergio Rossi, a poseban doživljaj stvara arhitektura inspirirana venecijanskim palačama s mozaicima i freskama.

Smješten u srcu Toskane, na oko 35 kilometara od Firence, ovaj luksuzni outlet nudi jedinstveno iskustvo kupovine s naglaskom na vrhunske talijanske i svjetske dizajnerske brendove poput Guccija, Prade i Valentina. Osim besprijekornih butika u modernom, otvorenom okruženju, posjetitelji se mogu odmoriti i u ekskluzivnom Gucci Café restoranu, što zaokružuje dojam prave luksuzne destinacije.

Kao outlet lanac Max Mara grupe, Intrend nudi žensku odjeću visoke kvalitete po značajno sniženim cijenama. Posebnost ovog outleta jest u tome što prodaje odjevne komade iz prošlih kolekcija brendova grupe (Max Mara, Sportmax, Marella) s kojih su uklonjene originalne etikete, što jamči iznimno povoljne cijene za vrhunsku kvalitetu. Trgovine su rasprostranjene diljem Italije, a jedna od popularnijih nalazi se na svega petnaestak kilometara od centra Milana. Za kupce iz Hrvatske posebno je praktična lokacija u mjestu Tavagnacco pokraj Udina, u neposrednoj blizini Palmanova Outlet Villagea.

U poznatoj vinskoj regiji, na dvadesetak kilometara od Brescie, ovaj outlet nudi više od 160 trgovina s talijanskim i međunarodnim brendovima. Njegov položaj idealan je za one koji žele spojiti kupovinu s uživanjem u lokalnoj eno-gastronomskoj ponudi, pa se posjet outletu lako može kombinirati s obilaskom vinarija i kušanjem svjetski poznatog pjenušca Franciacorta.

Pozicioniran između Milana i Bologne, na oko 100 kilometara od Milana, ovaj outlet u stilu elegantnog sela okuplja više od 120 butika luksuznih modnih i lifestyle brendova. U ponudi se ističu talijanski dragulji poput Missonija i Valentina, ali i svjetski poznata imena kao što su Armani i Givenchy. Član je The Bicester Collection grupacije, poznate po vrhunskoj usluzi koja često uključuje i osobne stiliste. Njegova lokacija čini ga lako dostupnim iz nekoliko velikih gradova sjeverne Italije.