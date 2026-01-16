Vodič za outlet shopping: Gdje pronaći najbolje popuste u Hrvatskoj i susjedstvu
Kupovina u outlet centrima za mnoge predstavlja najbolji oblik šopinga. To je prilika za pronalazak klasičnih komada odjeće, kvalitetnih torbi, obuće i sportske opreme po znatno povoljnijim cijenama. Upravo zato, izleti u outlet sela u Hrvatskoj i obližnjim zemljama postali su omiljena aktivnost, posebice u vrijeme sezonskih sniženja kada popusti postaju još veći. Od Zagreba do Parndorfa i Palmanove, regija nudi pregršt destinacija za sve lovce na dobre prilike.
Hrvatska outlet scena jača iz godine u godinu
Domaća ponuda outlet centara posljednjih je godina doživjela pravi procvat, a predvodnik je bez sumnje Designer Outlet Croatia smješten pokraj robne kuće IKEA u Zagrebu. Od otvorenja 2018. godine, ovaj centar inspiriran arhitekturom hrvatskih regija postao je najveća i najpopularnija destinacija takve vrste u zemlji. S više od stotinu modnih i lifestyle brendova koji nude popuste od 30 do 70 posto tijekom cijele godine, privlači kupce iz svih krajeva. Ponuda uključuje odličan omjer premium brendova kao što su Hugo Boss i Ted Baker, popularnih sportskih marki poput Adidasa, Nikea i Under Armoura te high-street imena kao što je Mango.
Nedavna analiza europskog tržišta svrstala ga je među 25 najboljih outleta u Europi, što potvrđuje njegovu kvalitetu i uspješno poslovanje. U drugom tromjesečju 2024. godine zabilježen je rast prodaje od deset posto u usporedbi s istim razdobljem lani, a bilježi se i značajan porast dolazaka kupaca iz susjednih zemalja, ponajviše iz Srbije te Bosne i Hercegovine. Uspjehu su pridonijela i otvorenja novih trgovina poznatih brendova, a za jesen 2025. godine najavljeno je i veliko proširenje za dodatnih šest tisuća četvornih metara, što će donijeti tridesetak novih trgovina. Osim bogate ponude, centar se ističe i održivim poslovanjem, posjedujući međunarodni BREEAM certifikat za zelenu gradnju.
Austrija: Provjerene destinacije za vrhunski shopping
Unatoč jačanju domaće ponude, outleti u Austriji i dalje su iznimno popularne destinacije za jednodnevne izlete Hrvata. Izdvajaju se dvije ključne lokacije:
Designer Outlet Parndorf
Smješten na pola sata od Beča, već je godinama sinonim za vrhunski shopping. Kao dio McArthurGlen grupacije, nudi više od 160 trgovina, od luksuznih brendova poput Guccija, Prade i Armanija do popularnih marki kao što su Nike, Adidas i Tommy Hilfiger. Zbog bogatog izbora restorana, kafića i dječjih igrališta, idealna je destinacija za cjelodnevni obiteljski izlet. Njegova arhitektura u stilu tradicionalnog gradišćanskog sela pruža jedinstven doživljaj kupovine na otvorenom.
Designer Outlet Salzburg
U blizini zračne luke W.A. Mozart, ovaj outlet nudi drugačiji doživljaj. Njegova elegantna arhitektura zatvorenog je tipa, što ga čini idealnim odabirom za kupovinu i tijekom lošijeg vremena. S više od 100 brendova kao što su Michael Kors, Hugo Boss i Polo Ralph Lauren, nudi širok izbor po cijenama nižim od 30 do 70 posto. Osim dizajnerske odjeće, ovdje se može pronaći i bogata ponuda obuće, nakita i luksuznih dodataka. Lako je dostupan s autoceste i nudi sve potrebne sadržaje za ugodan dan u kupovini.
Italija: Moda i popusti na dohvat ruke
Sjeverna i središnja Italija, kao kolijevka mode, nudi nekoliko nezaobilaznih outlet lokacija, idealnih za kombiniranje šopinga s izletom.
Palmanova Outlet Village
Zbog blizine Hrvatskoj, ovo je iznimno popularno odredište. Smješten nedaleko od istoimenog renesansnog grada-tvrđave, nudi nešto pristupačniji asortiman. Fokus je na popularnim talijanskim i međunarodnim brendovima srednjeg cjenovnog ranga, poput Calzedonije, Pume i Benettona, uz brojne trgovine s odjećom za djecu. Arhitektura inspirirana venecijanskim ulicama, više od 90 trgovina i popusti do 70 posto čine ga idealnim odredištem za obiteljski izlet.
Designer Outlet Noventa di Piave
Nešto dalje, blizu Venecije, nalazi se pravi raj za ljubitelje luksuznih brendova. S više od 160 trgovina, ovaj outlet privlači one koji traže komade poznatih svjetskih dizajnera. Ovdje se mogu pronaći imena poput Fendi, Burberry, Armani i Sergio Rossi, a poseban doživljaj stvara arhitektura inspirirana venecijanskim palačama s mozaicima i freskama.
The Mall Firenze
Smješten u srcu Toskane, na oko 35 kilometara od Firence, ovaj luksuzni outlet nudi jedinstveno iskustvo kupovine s naglaskom na vrhunske talijanske i svjetske dizajnerske brendove poput Guccija, Prade i Valentina. Osim besprijekornih butika u modernom, otvorenom okruženju, posjetitelji se mogu odmoriti i u ekskluzivnom Gucci Café restoranu, što zaokružuje dojam prave luksuzne destinacije.
Intrend Diffusione Tessile
Kao outlet lanac Max Mara grupe, Intrend nudi žensku odjeću visoke kvalitete po značajno sniženim cijenama. Posebnost ovog outleta jest u tome što prodaje odjevne komade iz prošlih kolekcija brendova grupe (Max Mara, Sportmax, Marella) s kojih su uklonjene originalne etikete, što jamči iznimno povoljne cijene za vrhunsku kvalitetu. Trgovine su rasprostranjene diljem Italije, a jedna od popularnijih nalazi se na svega petnaestak kilometara od centra Milana. Za kupce iz Hrvatske posebno je praktična lokacija u mjestu Tavagnacco pokraj Udina, u neposrednoj blizini Palmanova Outlet Villagea.
Franciacorta Village
U poznatoj vinskoj regiji, na dvadesetak kilometara od Brescie, ovaj outlet nudi više od 160 trgovina s talijanskim i međunarodnim brendovima. Njegov položaj idealan je za one koji žele spojiti kupovinu s uživanjem u lokalnoj eno-gastronomskoj ponudi, pa se posjet outletu lako može kombinirati s obilaskom vinarija i kušanjem svjetski poznatog pjenušca Franciacorta.
Fidenza Village
Pozicioniran između Milana i Bologne, na oko 100 kilometara od Milana, ovaj outlet u stilu elegantnog sela okuplja više od 120 butika luksuznih modnih i lifestyle brendova. U ponudi se ističu talijanski dragulji poput Missonija i Valentina, ali i svjetski poznata imena kao što su Armani i Givenchy. Član je The Bicester Collection grupacije, poznate po vrhunskoj usluzi koja često uključuje i osobne stiliste. Njegova lokacija čini ga lako dostupnim iz nekoliko velikih gradova sjeverne Italije.