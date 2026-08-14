Horoskop za subotu: Vage zrače, a tri znaka čeka dobitak i novac

Subota donosi vrhunac tjednih astroloških utjecaja. Venera u vagi naglašava sklad u odnosima, dok nedavna pomrčina Sunca u lavu i dalje donosi valove promjena. Mars u raku pojačava osjetljivost, a sredina mjeseca označava prekretnicu za mnoge, osobito financijski. Saznajte što zvijezde donose vašem znaku

Ovan

LJUBAV: Kraj tjedna donosi priliku za smirivanje tenzija. Zauzetima se preporučuju važni razgovori koji mogu raščistiti nesporazume, dok slobodni ovnovi mogu upoznati nekoga tko će ih osvojiti šarmom. Dan je idealan za produbljivanje odnosa. POSAO: Zvijezde od danas donose preokret na financijskom planu. Pruža vam se mogućnost neočekivane zarade, a jedan hrabar potez mogao bi se isplatiti. Ostanite otvoreni za nove ponude i vjerujte intuiciji. ZDRAVLJE&SAVJET: Puni ste energije, no pazite da se ne precijenite kod fizičkih aktivnosti. Važno je piti dovoljno tekućine i izbjegavati prekomjerno izlaganje suncu.

Bik

LJUBAV: Vaš ljubavni život ulazi u mirniju, stabilniju fazu. Mali znakovi pažnje sada znače više od velikih riječi, a partner će vam djelima pokazati koliko mu je stalo. Slobodni bikovi mogli bi primijetiti nekoga iz svakodnevne okoline. POSAO: Ovo je razdoblje za učvršćivanje poslovnog položaja. Rezultati vašeg dosadašnjeg truda postaju vidljivi. Moguće je sklapanje važnog dugoročnog partnerstva, a investicije se temelje na realnim procjenama. ZDRAVLJE&SAVJET: Pronađite ravnotežu između posla i odmora. Tijelo vam šalje signale umora koje ne biste trebali ignorirati. Priuštite si dovoljno sna.

Blizanci

LJUBAV: Venera u vagi pojačava vašu urođenu karizmu. Pred vama je dan ispunjen zanimljivim susretima, flertom i dopisivanjem. Zauzeti blizanci unose više zabave i spontanosti u vezu, čineći ljubav inspirativnom. POSAO: Vaše komunikacijske vještine su na vrhuncu, što će vam pomoći u pregovorima. Moguć je i financijski pomak kroz obiteljske dogovore ili poslove vezane uz nekretnine. Iskoristite prilike koje se otvaraju. ZDRAVLJE&SAVJET: Osjećate se odlično. Iskoristite subotu za druženje i aktivnosti koje vas vesele. Ipak, pronađite i trenutak za odmor od ekrana.

Rak

LJUBAV: Obiteljske i emotivne teme su u prvom planu. S Marsom u vašem znaku, osjećaji su pojačani. Partner će tražiti više vaše pažnje, pa pokušajte uspostaviti ravnotežu. Slobodni bi mogli obnoviti kontakt s osobom iz prošlosti. POSAO: Očekuju vas dobre vijesti vezane za financije. Mogli biste postaviti posao na nove temelje ili sklopiti poznanstvo koje će promijeniti tijek vaše karijere. Slijedi vam veća zarada sukladna uloženom trudu. ZDRAVLJE&SAVJET: Mars vas može učiniti preosjetljivima. Pokušajte izbjegavati stresne situacije i ne ulazite u rasprave zbog sitnica. Intuicija vam je pojačana.

Lav

LJUBAV: Komunikacija je ključ uspjeha. Riječi koje izgovorite imat će snažan utjecaj na odnos. Slobodni lavovi mogli bi upoznati osobu koja će ih intelektualno fascinirati. Krajem dana očekuje vas ugodno iznenađenje na emotivnom planu. POSAO: Subota označava prekretnicu. Jedna vaša velika želja konačno bi mogla dobiti konkretan oblik. Vaše ideje bit će primijećene, a moguć je i neočekivani financijski dobitak koji će nagraditi vaš trud. ZDRAVLJE&SAVJET: Pripazite na izlaganje suncu i visoke temperature. Važno je da ostanete hidrirani i da se ne iscrpljujete. Vaša unutarnja vatra traži odušak kroz kretanje.

Djevica

LJUBAV: Venera u vagi potiče vas da više vrednujete sebe i svoje potrebe u vezi. Partner će pokazati spremnost na kompromis. Slobodne djevice privlačit će osobe koje ulijevaju sigurnost i stabilnost. Pred vama je dan pun toplih emocija. POSAO: Nebo danas nagrađuje vašu dobrotu i ustrajnost. Očekuje vas osjetno poboljšanje financijske situacije, a moguć je i vrijedan poklon ili rješavanje starih imovinskih problema, što vam donosi veliko olakšanje. ZDRAVLJE&SAVJET: Moguć je umor zbog prevelikog broja obaveza. Važno je pronaći ravnotežu i dopustiti si odmor. Kratka šetnja na svježem zraku vratit će vam bistrinu.

Vaga

LJUBAV: S Venerom u vašem znaku, zračite posebnim šarmom i energijom. Teško ćete proći neprimijećeno, a ljubavne prilike otvarat će se same od sebe. Zauzete vage mogu očekivati više pažnje, komplimenata i romantike od partnera. POSAO: Vaša sposobnost diplomacije danas će biti posebno cijenjena. Druga polovica mjeseca, koja započinje danas, povoljna je za potpisivanje novih ugovora i širenje poslovne mreže. Suradnja donosi najbolje rezultate. ZDRAVLJE&SAVJET: Previše društvenih obaveza moglo bi vas iscrpiti. Pronađite vrijeme za odmor i tišinu. Boravak na svježem zraku pomoći će vam da održite energiju.

Škorpion

LJUBAV: Emocije koje ste dugo potiskivali sada izlaze na površinu. Vrijeme je da budete iskreni, kako prema sebi, tako i prema osobi do koje vam je stalo. Slobodne škorpione mogla bi privući tajanstvena osoba koja ih intrigira. POSAO: Vaš vladar Mars je u raku, što pojačava intuiciju. Od danas, nebo nagrađuje vašu ustrajnost, donoseći vam obilje. Trud počinje davati rezultate, a vaš autoritet bit će prepoznat. ZDRAVLJE&SAVJET: Povećane obaveze i emocionalna intenzivnost mogu izazvati umor. Ne zanemarujte odmor. Umjerena fizička aktivnost oslobodit će vas stresa.

Strijelac

LJUBAV: Poletna lakoća obilježit će vaš ljubavni život. Slobodni strijelci uživat će u flertu bez velikih obaveza, a zauzeti će rado planirati zajedničke avanture koje će unijeti novu živost i optimizam u vezu. POSAO: Spremite se za iznenađenje jer sreća stiže s neočekivane strane. Konjunkcija Merkura i Jupitera donosi važne vijesti i sjajne prilike, posebno ako se bavite medijima, obrazovanjem ili inozemstvom. ZDRAVLJE&SAVJET: Osjećat ćete nalet energije. Iskoristite ga za fizičke aktivnosti i boravak u prirodi. Pokušajte uspostaviti bolji ritam spavanja.

Jarac

LJUBAV: Poslovne obaveze mogle bi utjecati na ljubavni život, ali ne dopustite da emocije trpe. Partner očekuje više vašeg vremena. Slobodni jarci mogli bi upoznati zanimljivu osobu preko posla. Iskren razgovor rješava probleme. POSAO: Stvari vam idu u prilog. Financijska slika se popravlja, posebno kroz zajedničke projekte. Moguće je rješavanje starih dugova ili dobivanje povoljnijih uvjeta za kredit, što vam donosi osjećaj sigurnosti. ZDRAVLJE&SAVJET: Potrebno je pronaći ravnotežu između obaveza i odmora. Umor koji osjećate posljedica je nakupljenog stresa. Odvojite vrijeme za sebe.

Vodenjak

LJUBAV: Venera u vagi budi u vama želju za avanturom. Slobodni vodenjaci mogu započeti dopisivanje s osobom koja živi daleko. Zauzeti će poželjeti osvježiti odnos zajedničkim putovanjem ili novim planovima. POSAO: Svi vaši odnosi, pa tako i poslovni, dolaze pod povećalo. Zvijezde od vas traže kompromise i spremnost da saslušate drugu stranu. Sada je pravo vrijeme za rješavanje eventualnih starih neslaganja. ZDRAVLJE&SAVJET: Obratite pažnju na signale koje vam tijelo šalje. Više odmora i kvalitetnog sna pomoći će vam da se mentalno rasteretite i napunite baterije.

Ribe

LJUBAV: Vaše emocije bit će intenzivne. Partner bi mogao tražiti više pažnje, a vaša sposobnost da osjetite tuđe raspoloženje čini vezu prisnijom. Slobodne ribe može privući netko tko od početka budi snažne osjećaje. POSAO: Subota vam otvara priliku u karijeri koju dugo čekate. Konačno shvaćate zašto niste odustali od svojih snova. Budite spremni prihvatiti nove izazove jer oni vode do ostvarenja dugoročnih ciljeva. ZDRAVLJE&SAVJET: Moguća je pojačana iscrpljenost. Važno je pronaći vremena za opuštanje i posvetiti se aktivnostima koje vas vesele i duhovno ispunjavaju.

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