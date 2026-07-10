Manje od 20 eura: Bershka i Stradivarius imaju odlične komade na sniženju

Ljetna sniženja najbolja su prilika za dobre modne ulove, a Bershka i Stradivarius trenutačno nude pregršt komada po super cijenama. Od prozračnih haljina i traperica do sakoa, jaknica i modela koje ćete nositi i tijekom prijelaznog razdoblja, izdvojili smo favorite koji koštaju manje od 20 eura

Ljetna sniženja idealno su vrijeme za osvježavanje garderobe, a među omiljenim adresama mnogih ljubiteljica mode već godinama su Bershka i Stradivarius. Ova dva high street brenda poznata su po tome što prate aktualne trendove, ali u ponudi uvijek imaju i bezvremenske komade koji se lako uklapaju u različite stilove. Upravo zato njihova sezonska sniženja privlače veliku pozornost, posebno kada se mogu pronaći kvalitetni ulovi po znatno nižim cijenama.

Trenutačno je u tijeku ljetno sniženje pa se brojni komadi mogu kupiti za manje od 20 eura. Bez obzira tražite li laganu haljinu za godišnji odmor, nove traperice, laneni sako ili tanku jaknicu za svježije ljetne večeri, ponuda je prepuna modela koji izgledaju jako stylish. Osim odjeće za aktualnu sezonu, sada je odličan trenutak i za kupnju komada koje ćete moći nositi tijekom prijelaznog razdoblja i početkom jeseni.

Posebno se ističu prozračne ljetne haljine, klasične i oversized košulje, traperice različitih krojeva, lagani sakoi, kratke jaknice, pleteni topovi te basic komadi koji će biti odlična baza svake garderobe. Upravo su ovakvi bezvremenski modeli najbolja investicija tijekom sniženja jer ih možete nositi sezonama, bez obzira na prolazne trendove.

Ako već neko vrijeme planirate osvježiti ormar ili pronaći nekoliko svestranih komada bez velikog troška, sada je pravi trenutak za shopping. U nastavku donosimo naše favorite iz Bershke i Stradivariusa koji su trenutačno na sniženju i koštaju manje od 20 eura.

Bershka - 9,99 €

Bershka - 19,99 €

Bershka - 19,99 €

Bershka - 9,99 €

Bershka - 17,99 €

Bershka - 17,99 €

Bershka - 12,99 €

Stradivarius - 9,99 €

Stradivarius, košulja - 12,99 €

Stradivarius - 12,99 €

Stradivarius - 19,99 €

Stradivarius - 19,99 €

Stradivarius - 12,99 €

Stradivarius - 19,99 €

Stradivarius - 19,99 €

Stradivarius - 15,99 €

Stradivarius - 9,99 €

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