Počinju sezonska sniženja: Kako izbjeći zamke i prepoznati dobru priliku

Kao velika ljubiteljica šopingiranja danas ti kao žena ženi dajem pet savjeta kako ćeš planski kupovati, ali i zaštititi se od zamki prvog kruga sezonskog sniženja

Krećeš li se ovih dana po shopping centrima i ako si vidjela da je odjeća u trgovinama na neki način razvrstana (posebno se to vidi po odjeći koja visi na vješalicama) to znači samo jedno - sve što vidiš uskoro će biti na sezonskom sniženju. Ono što je u trgovine stiglo početkom proljeća već će u prvom krugu biti sniženo više od 40 %, a ono što je dio capsula kolekcije koja najavljuje ljeto može ostati bez popusta, kad sniženje počne. Kako iskoristiti ljepotu šopingiranja uz popust? Osim što danas sigurno nećeš kupiti ništa što je "grupirano" u trgovini, pripremi se za najljepši dio šopingiranja te iskoristi popuste kako bi u svoj ormar ubacila prave male modne trofeje. Kao velika ljubiteljica šopingiranja (slobodno me kontaktiraj za termin privatnog shoppinga) danas ti kao žena ženi dajem pet savjeta kako ćeš planski kupovati, ali i zaštititi se od zamki prvog kruga sezonskog sniženja.

Savjet 1: Analiziraj svoj ormar! Prije nego li kreneš u kupovinu na sezonskom sniženju (pravilo vrijedi i za putovanja u outlete, primjerice) dobro pogledaj sadržaj svog ormara. Sad je vrijeme da osvijestiš koliko imaš komada kratkih hlača, bijelih košulja, haljina različitih dužina. Isto tako sve što ćeš nositi ovog ljeta isprobaj i vidi je li se nešto "stisnulo" od prošle godine. Ono što ti ne pristaje ne vraćaj u ormar (pokloni prijateljicama) stvarajući vlastitu shopping listu - napiši što ti je potrebno u novoj modnoj sezoni i kreni u šoping. Ma koliko bilo povoljno, nepotrebno je kupovati petu bijelu košulju, sedme kratke hlačice, novu haljinu koja je samo u nekoliko nijansi različita od one koju rado nosite.

Savjet 2: Izbjegavaj poznatu odjeću! Kad si u trgovini izbjegavaj ono što te uvijek privlači prilikom kupovine! Tako ćeš sniženje iskoristiti kao priliku za izlazak iz zone modnog komfora. Što to znači? Na sniženju do 50 % kupi neke nove boje koje nisi nosila do sada (riskiraj uz popust od 50 %), neki novi kroj haljine, suknje... Tako ćeš stvoriti novi modni stil, ali i bojama pokazati ljubav prema ljetu. Komplimente koje ćeš dobivati dobro upamti pa upravo neka takvi komplimenti budu poticaj za promjenu stila u idućoj modnoj sezoni.

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Savjet 3: Isprobaj u trgovinama, kupi on line! Posebno se to odnosi na kupovinu odjeće novog modnog brenda. Iskoristi vrijeme za isprobavanje, destiliranje veličina i kroja a onda sjedni na kavu i pogledaj ponudu online. Kupuješ li prvi put, web shop određenog brenda može te nagraditi dodatnim popustom (10 % za prvu kupnju), ali i cijene u klasičnoj trgovini i on line mogu biti drugačije. Kako bi kupila uz najveći popust ne kupuj bez kontrole.

Savjet 4: analiziraj tkanine posebno ako kupuješ uz veće popuste. Odjeća koja je već u prvom krugu snižena i do 50 % mamac je za sve nas šopingholičarke, ali i prilika da se 'zeznemo' s kupovinom. Zato svaki sniženi komad analiziraj u potpunosti- isprobaj veličinu, pogledaj je li ispravan kroj, podigni prema svjetlu odjevni predmet i pogledaj strukturu tkanine. Ovakvi komadi stoje dulje u skladištima i tkanina može biti oštećena. To ti ne treba u ormaru! Kad je svaki odjevni predmet kojeg želiš prošao tvoju kontrolu, ubaci ga u košaricu i uživaj u povoljnom šopingu.

Savjet 5: S čime ipak nećeš pogriješiti na prvom krugu sniženja! Nosiš li cijelu sezonu jedan modni brend i uživaš u ljepoti poslovnog odijela, kvalitetnim trapericama ili nekim drugim odjevnim predmetom, kupi omiljeni komad u nekoj drugoj boji uz popust do 30 %. Ovo je prilika da stil osvježiš, ali i da na brz i jednostavan način uložiš u provjerene komade s kojima nećeš pogriješiti.

Nadam se da su savjeti pali na plodno tlo i da si spremna za šoping. Za sve vas koje ćete šopingirati u nekoj od europskih destinacija, iduću srijedu savjetujem kako se pakirati za vikend bijeg avionom. Otkriti ću ti i to što ćeš napraviti s kupljenom odjećom koja ne stane u malu kabinsku torbu s kojom ste krenule na put.

Privatna arhiva

U rubrici 'Kao žena ženi' modna savjetnica i stilistica Alma Premerl Zoko svake srijede donosi savjete o tome kako se odjenuti baš u svakoj prigodi, kako uložiti u temeljne odjevne predmete, kako trendove uskladiti s vlastitom građom tijela, ali i kako šopingirati i darovati u skladu s bontonom.

Alma vodi ženski lifestyle portal Modni ALMAnah te već 15 godina radi kao modna savjetnica. Autorica je dvaju modnih priručnika "Alma savjetuje" i "Alma savjetuje: haljine". Alma nudi usluge privatnog shoppinga, stiliziranje ormara te modno savjetovanje kroz različite ženske i business konferencije na kojima je često panelistica.

Za nju nema loše građe tijela, nema loših odjevnih kombinacija, nema lošeg stila - postoji samo čitav niz alata i ženskih "tips and tricks" koraka koje treba svladati u postizanju željenog cilja - a ona je tu da u tome pomogne!