Modni detalji koji 'ne vole' odjeću: Evo kako pametnim trikovima izbjeći oštećenja

Stilistica Alma Premerl Zoko ovog tjedna u rubrici 'Kao žena ženi' otkriva ti koji modni detalji mogu uništiti tvoje omiljene odjevne komade te kako da to spriječiš

Haljina od svile ili šifona, lepršava višeslojna tunika od viskoze, hulahopke toliko tanke da se gotovo ne vide na tvojoj koži - to su samo neki modni komadi kojima 'ljubomorni' modni detalji mogu stvoriti veeeeliki problem. Kako bi to izbjegla i spriječila oštećivanje tkanine, evo s kojim modnim detaljima trebaš oprezno ovog proljeća.

Broševi ne idu na sve

Predimenzionirani broševi su cool, ali što kažu na to lagane tkanine? Da mogu pričati, vjerojatno bi vrištale u trenutku kad na laganu svilenu haljinu ili bluzu pokušavaš centrirati veliki metalni broš. Tkanina je osjetljiva i lagana, a modni detalj vrlo lijep, ali svojom težinom spreman oštetiti tkaninu.

Zalando

Rezultat možeš vidjeti već nakon prvog nošenja - rupice koje je napravio broš ostaju trajno, a na mjestima na kojima tkanina nije izdržala težinu rupice mjesto je početka popuštanja očice tkanine. Dakle, lijep broš je trajno oštetio tkaninu. Kako bi to izbjegla, broš stavi na čvrste tkanine (sako ili traper jaknu), a mjesto broša lepršavu haljinu ili tunike osvježi lijepom ogrlicom čije perle neće utjecati na izgled tkanine.

Oprezno s torbicama

Lanci na torbama su vrlo chic, ali zašto ostavljaju svoj trag na osjetljivim tkaninama? Zato što se prilikom nošenja događa trenje koje 'brusi' površinski dio tkanine zbog čega dolazi do pucanja niti i ostavljanja ružnog traga na odjeći. Kad kreneš u kupovinu nove torbice za posebne prigode, sjeti se da si prošle zime bacila vunenu haljinu s 'mucicama' koje je napravio jedan takav lanac.

Mohito

Ne ponavljaj iste pogreške, stavi fokus na torbe s uskim kožnim remenom koji neće ostaviti trag na odjeći. Trik: torbice s lancem nosi u ruci na koju možeš dodati komad nakita istog stila i tako pojačati detalje svog outfita.

Prstenje je opasno

Veliko prstenje će staviti točku na 'i' svakog total looka, ali i trag na hulahopkama! Zato ti kao žena ženi savjetujem da prstenje s velikim kamenjem stavljaš zadnje i skidaš prvo kad dođeš kući. Na taj način ćeš spriječiti pucanje niti na svojim novim hulahopkama, ali i oštećivanje svile ili satena prilikom odijevanja haljine.

Aldo

Maramu ukroti prstenom, a ne čvorom

Marame mogu učiniti čuda u tvom outfitu! Sad je vrijeme da napraviš inventuru kutije ili ladice s marama i odabereš one koje ćeš nositi ovog proljeća. Biraj prirodne tkanine, boje i uzorke koji su u skladu s tvojom bojom puti i podtonom kože i veličinu s kojom možeš baratati prilikom stilizacije. Kako bi maramu u potpunosti prilagodila sebi, znaj sljedeće: čvoranjem krajeva marame smanjuješ veličinu ovog modnog detalja, no prečvrsti čvor može trajno oštetiti tkaninu.

Reserved

Kako bi marama dobila željeni oblik, ukrotiti je može i prsten koji ne nosiš. Kroz njega provuci najšire krajeve marame kako bi optički smanjila volumen. I na kraju, ne zaboravi se prema marami ponašati kao neutralnom modnom detalju kojem možeš dati potpuno novi smisao u total looku. Dobar primjer je ova marama-traka koja se lako pretvori u ženstvenu kravatu.

Iduće srijede stižu modni novi savjeti! Kao žena ženi ti otkrivam što sve možeš nositi (i nikome ne pokazati) ispod odjeće kako bi izgledala i do pet kilograma mršavija!

Nikola Zoko

U rubrici 'Kao žena ženi' modna savjetnica i stilistica Alma Premerl Zoko svake srijede donosi savjete o tome kako se odjenuti baš u svakoj prigodi, kako uložiti u temeljne odjevne predmete, kako trendove uskladiti s vlastitom građom tijela, ali i kako šopingirati i darovati u skladu s bontonom

Alma vodi ženski lifestyle portal Modni ALMAnah te već 15 godina radi kao modna savjetnica. Autorica je dvaju modnih priručnika "Alma savjetuje" i "Alma savjetuje: haljine". Alma nudi usluge privatnog shoppinga, stiliziranje ormara te modno savjetovanje kroz različite ženske i business konferencije na kojima je često panelistica.

Za nju nema loše građe tijela, nema loših odjevnih kombinacija, nema lošeg stila - postoji samo čitav niz alata i ženskih "tips and tricks" koraka koje treba svladati u postizanju željenog cilja - a ona je tu da u tome pomogne!