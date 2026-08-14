20 nijansi ružičaste: Roza je često viđena na špici, evo kako je nose Zagrepčanke

Ružičasta boja već se odavno ne veže samo uz romantične haljine i nježne, djevojačke kombinacije. Danas je jedna od onih boja koje istovremeno mogu djelovati nježno i odvažno, elegantno i razigrano, ovisno o nijansi i načinu na koji je nosimo. Upravo zato ružičastu posljednjih sezona sve češće viđamo i na ulicama, pa tako i na zagrebačkoj špici. U psihologiji boja ružičasta se povezuje s nježnošću, toplinom, ljubavlju, optimizmom i ženstvenošću, ali i sa samopouzdanjem kada se pojavi u intenzivnijim nijansama poput fuksije ili jarke pink. Blijedoružičasta ostavlja romantičan i profinjen dojam, puderaste nijanse djeluju elegantno i nenametljivo, dok će snažna ružičasta odmah privući pažnju i svakom outfitu dati dozu energije. A najbolja stvar kod ružičaste je što je danas možemo nositi gotovo kako god želimo. Ako niste ljubiteljica odijevanja u jarke boje od glave do pete, dovoljno je odabrati jedan ružičasti detalj. Torbica, cipele, marama, remen ili upečatljiv komad nakita mogu potpuno promijeniti jednostavnu bijelu, bež ili traper kombinaciju. Za one hrabrije tu su ružičaste haljine, košulje, hlače i odijela, a posebno lijepo izgleda u kombinaciji s neutralnim tonovima.

Pogledajte kako roza boju kombiniraju Zagrepčanke!

Ne propusti gledati prvi Voyo Original, seriju "IQ 160"! Nova epizoda čeka te svakog petka na Voyo!