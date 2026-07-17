Plava haljina, veliki šešir i osmijeh: Ova elegantna Zagrepčanka zna kako zablistati

Dovoljni su bili lepršava plava haljina, efektan šešir i nekoliko pažljivo odabranih modnih dodataka da postane jedna od najbolje odjevenih dama na zagrebačkoj špici. Njezin styling teško je mogao proći nezapaženo

Subotnja zagrebačka špica ponovno je bila prepuna inspirativnih modnih izdanja, a među njima se posebno istaknula nasmijana dama koja je svojim outfitom privukla brojne poglede. Dokazala je da je za upečatljiv ljetni styling dovoljno spojiti ženstvenu siluetu, elegantne modne dodatke i – osmijeh koji je najbolji modni detalj. Njezino modno izdanje ekskluzivno je za Žena.hr svojim objektivom zabilježio fotograf Goran Horvatinec, uhvativši svaki detalj ove profinjene ljetne kombinacije.

Glavna zvijezda njezina outfita bez sumnje je raskošna maksi haljina u nježnoj nebesko plavoj nijansi. Haljina s tankim naramenicama i efektnim preklopom preko dekoltea odiše profinjenošću, dok široki pojas s upečatljivom kopčom dodatno naglašava struk i stvara ženstvenu siluetu. Lepršavi kroj savršeno prati pokret, pa cijela kombinacija djeluje lagano, prozračno i vrlo elegantno.

Goran Horvatinec/Ekskluzivno za Žena.hr

Stajling je zaokružila velikim šeširom u prirodnoj bež nijansi koji nije samo praktičan saveznik tijekom vrućih dana, već outfitu daje i dozu bezvremenskog mediteranskog šarma. Predimenzionirane crne sunčane naočale dodatno naglašavaju glamurozni karakter kombinacije.

Posebnu pažnju privlači i luksuzna Dior torbica s prepoznatljivim Toile de Jouy uzorkom i širokim logotip remenom, koja cijelom izgledu daje notu prestiža. Zlatni nakit u slojevima, velike karike, narukvice i elegantni sat unijeli su dovoljno sjaja, ali bez pretjerivanja, dok su jednostavne crne sandale ostale u drugom planu, dopuštajući haljini da bude apsolutna zvijezda.

Goran Horvatinec/Ekskluzivno za Žena.hr

Ova modna kombinacija izvrstan je primjer kako se jedna statement haljina može nositi s lakoćom i samopouzdanjem. Spoj pastelne boje, ženstvenog kroja i pažljivo odabranih modnih dodataka rezultirao je outfitom koji je istovremeno sofisticiran, svjež i savršen za ljetnu šetnju gradom.

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