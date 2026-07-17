Kraljica Camilla slavi 79. rođendan: Nekad najomraženija žena Britanije, danas stup monarhije

Njezin put od javno prezrene ljubavnice i 'druge žene' do poštovane kraljice supruge nije bio ni brz ni lak. To je priča o strpljenju, strateškoj šutnji, neumornom radu i ljubavi koja je prkosila svim konvencijama i na kraju pobijedila

Povodom 79. rođendana koji kraljica Camilla slavi 17. srpnja, prisjećamo se jednog od najnevjerojatnijih osobnih preokreta u modernoj povijesti britanske monarhije. Camillin uspon od jedne od najomraženijih žena u Britaniji do cijenjene kraljice bio je dug, mukotrpan i pun prepreka. Iza te transformacije stoje godine strpljenja, odmjerene šutnje, predanog rada i ljubavi koja je preživjela skandale, osude i stroga pravila monarhije.

Profimedia

Počeci romanse u sjeni dvorskih pravila

Priča o Charlesu i Camilli započela je na polo utakmici u Windsoru početkom 1970-ih. On, mladi prijestolonasljednik, ona, godinu dana starija, duhovita i samouvjerena. Povezala ih je strast prema prirodi i konjima te zajednički smisao za humor. Romansa je planula, ali nije bila dugog vijeka. Dvorski krugovi smatrali su da Camilla, unatoč aristokratskom podrijetlu, nije prikladna nevjesta za budućeg kralja - nije bila djevica i smatrali su je previše "iskusnom". Dok je Charles bio na dužnosti u Kraljevskoj mornarici, Camilla je prihvatila bračnu ponudu vojnog časnika Andrewa Parkera Bowlesa.

Profimedia

Skandal, prijezir i 'treća osoba u braku'

Unatoč njihovim brakovima, Charles i Camilla ostali su bliski, a prijateljstvo se sredinom osamdesetih ponovno pretvorilo u aferu. Javno priznanje te veze uslijedilo je tek godinama kasnije, no sjena sumnje nadvila se nad "bajkoviti" brak Charlesa i Diane mnogo ranije. Kulminacija je stigla s eksplozivnim intervjuom princeze Diane 1995., u kojem je izgovorila legendarnu rečenicu: "Bilo nas je troje u ovom braku, pa je bila mala gužva." Ta je izjava Camillu preko noći pretvorila u personifikaciju preljubnice i najomraženiju ženu u Ujedinjenom Kraljevstvu. Dodatno ulje na vatru dolio je skandal "Camillagate" iz 1993., kada su u javnost procurili transkripti njihovog tajno snimljenog, vrlo intimnog telefonskog razgovora, uništivši im ugled i učvrstivši Camillinu sliku kao "rotvajlerice", kako ju je Diana navodno nazivala.

Profimedia

Operacija PB: mukotrpna rehabilitacija imidža

Tragična smrt princeze Diane 1997. dodatno je otežala Charlesov pokušaj da ozakoni njihovu vezu. Tada na scenu stupa stručnjak za odnose s javnošću, Mark Bolland, s pedantno isplaniranom strategijom poznatom kao "Operacija PB" (Parker Bowles). Cilj je bio postupan: malo-pomalo uvoditi Camillu u javni život. Prvi test bio je 1999., kada su prvi put zajedno fotografirani kako napuštaju hotel Ritz. Javnost nije reagirala burno. Ključan trenutak dogodio se 2000. godine, kada je Camilla upoznala kraljicu Elizabetu II., što je protumačeno kao tiho odobravanje. U godinama koje su slijedile, Camilla se posvetila humanitarnom radu. Njezin predan rad i smirujući utjecaj na Charlesa postupno su mijenjali percepciju javnosti. Fokusirala se na teme koje su joj bile osobno jako važne, poput borbe protiv osteoporoze - bolesti od koje su preminule njezina majka i baka, ali i na promicanje pismenosti i pomoć žrtvama obiteljskog nasilja.

Profimedia

Od vojvotkinje do kraljice supruge

Charles i Camilla vjenčali su se 9. travnja 2005. na građanskoj ceremoniji. Kraljica Elizabeta II. nije prisustvovala samom činu, ali je organizirala prijem u dvorcu Windsor, gdje je duhovito usporedila njihov trnovit put s konjičkom utrkom Grand National, rekavši kako je sretna što je njezin sin "napokon siguran u luci sa ženom koju voli".

Profimedia

Camilla je tada postala vojvotkinja od Cornwalla, svjesno izbjegavajući titulu princeze od Walesa iz poštovanja prema Diani. Konačna potvrda njezina statusa stigla je u veljači 2022., kada je kraljica Elizabeta II. izrazila svoju "iskrenu želju" da Camilla, kada Charles postane kralj, bude poznata kao kraljica supruga. Bio je to potez koji je zacementirao njezino mjesto u budućnosti monarhije.

Profimedia

Danas je Camilla neupitni stup monarhije, stabilizirajuća snaga uz kralja Charlesa, osobito tijekom njegove borbe s teškom bolešću. Njezina transformacija od "druge žene" do cijenjene kraljice supruge nije samo plod PR magije, već i dokaz njezine izdržljivosti, odanosti i sposobnosti da izdrži desetljeća javnog prijezira. Priča o njoj priča je o ljubavi koja je na kraju, unatoč svemu, prepoznata kao ona "istinskija bajka".

Profimedia

Ne propusti gledati prvi Voyo Original, seriju "IQ 160", od 24.7. na Voyo!