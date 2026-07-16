Najoriginalniji look sa špice? Ova dama spojila je detalje koje se malo tko usuđuje nositi
Na zagrebačkoj špici često viđamo elegantne i trendi kombinacije, no s vremena na vrijeme pojavi se netko tko plijeni pažnju upravo svojom autentičnošću. Ova dama dokazala je da je najbolji modni dodatak - vlastiti stil, koji se ne boji boja, uzoraka i upečatljivih detalja. Njezinu modnu priču ekskluzivno za Žena.hr zabilježio je fotograf Goran Horvatinec.
Ležerna baza s karakterom
Za ljetnu šetnju odabrala je ležernu, ali vrlo efektno osmišljenu kombinaciju. Bijela pamučna majica s reljefnim motivima pružila je jednostavnu bazu outfita, dok su tamnoplave hlače s decentnim sitnim uzorkom unijele dozu razigranosti. Cijelu priču zaokružila je velikom platnenom torbom geometrijskog printa, koja je istovremeno praktična i modno zanimljiva.
Šešir kao glavna zvijezda
Ipak, najveću pažnju privukao je slamnati šešir ukrašen cvijetom i satenskom vrpcom - detalj koji je cijeloj kombinaciji dao romantičan i pomalo umjetnički štih. Srebrne natikače dodale su suvremeniji prizvuk, dok su sunčane naočale i raskošna ogrlica od perli i zlatnih lanaca pokazale da se ova dama ne boji modnog maksimalizma.
Upravo zato ova špica kombinacija ostavlja dojam - jer je originalna, vesela i nosi se sa samopouzdanjem koje nijedan trend ne može zamijeniti.
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