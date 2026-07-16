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Najoriginalniji look sa špice? Ova dama spojila je detalje koje se malo tko usuđuje nositi

Ana Ivančić
16. srpnja 2026.
Najoriginalniji look sa špice? Ova dama spojila je detalje koje se malo tko usuđuje nositi
Goran Horvatinec/Ekskluzivno za Žena.hr
Na zagrebačkoj špici pažnju je privukla dama čiji autentičan stil spaja boje, uzorke i upečatljive detalje. Još jednom je pokazala da je najbolji modni dodatak upravo osobnost

Na zagrebačkoj špici često viđamo elegantne i trendi kombinacije, no s vremena na vrijeme pojavi se netko tko plijeni pažnju upravo svojom autentičnošću. Ova dama dokazala je da je najbolji modni dodatak - vlastiti stil, koji se ne boji boja, uzoraka i upečatljivih detalja. Njezinu modnu priču ekskluzivno za Žena.hr zabilježio je fotograf Goran Horvatinec.

Ležerna baza s karakterom

Za ljetnu šetnju odabrala je ležernu, ali vrlo efektno osmišljenu kombinaciju. Bijela pamučna majica s reljefnim motivima pružila je jednostavnu bazu outfita, dok su tamnoplave hlače s decentnim sitnim uzorkom unijele dozu razigranosti. Cijelu priču zaokružila je velikom platnenom torbom geometrijskog printa, koja je istovremeno praktična i modno zanimljiva.

Najoriginalniji look sa špice? Ova dama spojila je detalje koje se malo tko usuđuje nositi
Goran Horvatinec/Ekskluzivno za Žena.hr

Šešir kao glavna zvijezda

Ipak, najveću pažnju privukao je slamnati šešir ukrašen cvijetom i satenskom vrpcom - detalj koji je cijeloj kombinaciji dao romantičan i pomalo umjetnički štih. Srebrne natikače dodale su suvremeniji prizvuk, dok su sunčane naočale i raskošna ogrlica od perli i zlatnih lanaca pokazale da se ova dama ne boji modnog maksimalizma.

Najoriginalniji look sa špice? Ova dama spojila je detalje koje se malo tko usuđuje nositi
Goran Horvatinec/Ekskluzivno za Žena.hr

Upravo zato ova špica kombinacija ostavlja dojam - jer je originalna, vesela i nosi se sa samopouzdanjem koje nijedan trend ne može zamijeniti.

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U STAVU JE SVE
Najoriginalniji look sa špice? Ova dama spojila je detalje koje se malo tko usuđuje nositi