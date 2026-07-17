Inspiracija s Instagrama: Pogledajte kakve kupaće kostime nose domaće influencerice

Ljetni dani donijeli su i pregršt modne inspiracije na Instagramu. Domaće influencerice i poznate dame već su pokazale svoje omiljene kupaće kostime – od trendi bikinija do elegantnih jednodijelnih modela

Ljeto je u punom jeku, a domaće influencerice i poznata lica već tjednima dijele prizore s godišnjeg odmora. Uz idilične plaže, zalaske sunca i ljetne destinacije, posebnu pažnju privlače i njihovi outfiti za plažu koji su odličan izvor modne inspiracije. Instagram je tako prepun kombinacija koje potvrđuju da se i ove sezone nose različiti stilovi kupaćih kostima – od efektnih dvodijelnih modela u jarkim bojama i sa zanimljivim detaljima do bezvremenskih, minimalističkih jednodijelnih kupaćih kostima.

Svaka od njih njeguje svoj prepoznatljiv modni izričaj, no zajedničko im je to što prate aktualne trendove i biraju modele koji spajaju udobnost i estetiku. Popularni su bikini modeli visokog struka, trokutasti gornji dijelovi, kupaći s metalnim detaljima, teksturiranim tkaninama i asimetričnim krojevima, ali i elegantni jednodijelni modeli koji izgledaju jednako dobro na plaži kao i uz lanene hlače ili suknju za odlazak na ručak.

Među onima čiji ljetni stil privlači najviše pažnje izdvajaju se Meri Goldašić, Paula Sikirić, Lana Klingor Mihić i Anita Dujić. Svaka na svoj način pokazuje kako nositi kupaći kostim – bilo da je riječ o trendi bikiniju, klasičnom crnom modelu ili upečatljivom kupaćem kostimu u živim bojama koji se lako pretvara u dio ljetnog outfita.

U nastavku donosimo modne kombinacije s kupaćim kostimima koje smo izdvojili s Instagrama najpopularnijih domaćih influencerica, a koje vam mogu poslužiti kao odlična inspiracija za ostatak ljeta.