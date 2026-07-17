Izgledaju dizajnerski: Stylish komadi za ostatak ljeta iz novih high street kolekcija
Iako ljetna sniženja i dalje traju, nove kolekcije već su ispunile police omiljenih high street trgovina. Upravo se među njima kriju bezvremenski i elegantni komadi koji izgledaju pomalo luksuzno i skupocjeno. Od lanenih bermuda i prozračnih bijelih haljina do romantičnih bluza s bogatim vezom, Zara, Mango, Arket i Massimo Dutti nude modele koji će s lakoćom unijeti dozu profinjenosti u svaku garderobu.
Ljetni stil često se svodi na jednostavne krojeve, kvalitetne materijale i neutralnu paletu boja, a upravo su to elementi zbog kojih odjevne kombinacije djeluju luksuznije. Lan, pamuk, decentni vez, strukturirani krojevi i minimalistički detalji uvijek ostavljaju dojam promišljenog i sofisticiranog stila, bez obzira na to dolaze li iz dizajnerskih ili pristupačnijih kolekcija.
Posebno se ističu lanene bermude koje izgledaju odlično uz prsluke i košulje, lepršave bijele haljine koje su nezaobilazan izbor tijekom toplih dana te bluze ukrašene vezom koje svakoj kombinaciji daju romantičan i profinjen izgled. Tu su i elegantne košulje od prirodnih materijala, široke hlače, pletene torbe i kožne sandale minimalističkog dizajna – komadi koji će jednako dobro izgledati na godišnjem odmoru kao i u gradskim kombinacijama.
Dobra vijest je da za luksuzan izgled nije potrebno potrošiti bogatstvo. Dovoljno je birati kvalitetne materijale, bezvremenske krojeve i modele koji se lako kombiniraju s ostatkom garderobe. Upravo takve komade ove sezone kriju nove kolekcije mnogih high street brendova. U nastavku donosimo naše favorite iz aktualne ponude – komade koji izgledaju elegantno, bezvremenski i znatno skuplje nego što zapravo jesu.