Moda
BEZVREMENSKA ELEGANCIJA

Izgledaju dizajnerski: Stylish komadi za ostatak ljeta iz novih high street kolekcija

Žena.hr
17. srpnja 2026.
Izgledaju dizajnerski: Stylish komadi za ostatak ljeta iz novih high street kolekcija
Zara
Nove kolekcije high street brendova donijele su niz elegantnih komada koji izgledaju puno luksuznije nego što im je cijena. Od lanenih bermuda i bijelih haljina do romantičnih bluza s vezom, riječ je o bezvremenskim modelima koji će unijeti dozu profinjenosti u ljetnu garderobu

Iako ljetna sniženja i dalje traju, nove kolekcije već su ispunile police omiljenih high street trgovina. Upravo se među njima kriju bezvremenski i elegantni komadi koji izgledaju pomalo luksuzno i skupocjeno. Od lanenih bermuda i prozračnih bijelih haljina do romantičnih bluza s bogatim vezom, Zara, Mango, Arket i Massimo Dutti nude modele koji će s lakoćom unijeti dozu profinjenosti u svaku garderobu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Marine Diet (@marine_diet)

Ljetni stil često se svodi na jednostavne krojeve, kvalitetne materijale i neutralnu paletu boja, a upravo su to elementi zbog kojih odjevne kombinacije djeluju luksuznije. Lan, pamuk, decentni vez, strukturirani krojevi i minimalistički detalji uvijek ostavljaju dojam promišljenog i sofisticiranog stila, bez obzira na to dolaze li iz dizajnerskih ili pristupačnijih kolekcija.

Posebno se ističu lanene bermude koje izgledaju odlično uz prsluke i košulje, lepršave bijele haljine koje su nezaobilazan izbor tijekom toplih dana te bluze ukrašene vezom koje svakoj kombinaciji daju romantičan i profinjen izgled. Tu su i elegantne košulje od prirodnih materijala, široke hlače, pletene torbe i kožne sandale minimalističkog dizajna – komadi koji će jednako dobro izgledati na godišnjem odmoru kao i u gradskim kombinacijama.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Anouk Yve (@anoukyve)

Dobra vijest je da za luksuzan izgled nije potrebno potrošiti bogatstvo. Dovoljno je birati kvalitetne materijale, bezvremenske krojeve i modele koji se lako kombiniraju s ostatkom garderobe. Upravo takve komade ove sezone kriju nove kolekcije mnogih high street brendova. U nastavku donosimo naše favorite iz aktualne ponude – komade koji izgledaju elegantno, bezvremenski i znatno skuplje nego što zapravo jesu.

Izgledaju dizajnerski: Stylish komadi za ostatak ljeta iz novih high street kolekcija
Arket - 79 €

Izgledaju dizajnerski: Stylish komadi za ostatak ljeta iz novih high street kolekcija
Arket - 69 €

Izgledaju dizajnerski: Stylish komadi za ostatak ljeta iz novih high street kolekcija
COS - 99 €

Izgledaju dizajnerski: Stylish komadi za ostatak ljeta iz novih high street kolekcija
H&M - 59,99 €

Izgledaju dizajnerski: Stylish komadi za ostatak ljeta iz novih high street kolekcija
H&M - 24,99 €

Izgledaju dizajnerski: Stylish komadi za ostatak ljeta iz novih high street kolekcija
H&M - 47,99 €

Izgledaju dizajnerski: Stylish komadi za ostatak ljeta iz novih high street kolekcija
Mango - 49,99 €

Izgledaju dizajnerski: Stylish komadi za ostatak ljeta iz novih high street kolekcija
Massimo Dutti - 70 €

Izgledaju dizajnerski: Stylish komadi za ostatak ljeta iz novih high street kolekcija
Massimo Dutti - 170 €

Izgledaju dizajnerski: Stylish komadi za ostatak ljeta iz novih high street kolekcija
Zara - 69,95 €

Izgledaju dizajnerski: Stylish komadi za ostatak ljeta iz novih high street kolekcija
Zara - 39,95 €

Izgledaju dizajnerski: Stylish komadi za ostatak ljeta iz novih high street kolekcija
Zara - 39,95 €

Izgledaju dizajnerski: Stylish komadi za ostatak ljeta iz novih high street kolekcija
Zara - 59,95 €

Izgledaju dizajnerski: Stylish komadi za ostatak ljeta iz novih high street kolekcija
Zara - 49,95 €

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BEZVREMENSKA ELEGANCIJA
Izgledaju dizajnerski: Stylish komadi za ostatak ljeta iz novih high street kolekcija