Kako pravilno raditi piling lica kod kuće? Donosimo jednostavan vodič

Uklanjanjem mrtvih stanica koža postaje mekša, ujednačenija i spremnija upiti sve što nanesemo nakon toga. Iako zvuči jednostavno, pravilno izvođenje pilinga lica kod kuće ključno je kako bi se izbjegle iritacije i postigli najbolji rezultati

Kada govorimo o njezi kože, piling lica jedan je od ključnih koraka koje ne bismo trebali preskakati jer oslobađa kožu od odumrlih stanica, potiče njezinu obnovu i vraća joj svjež, ujednačen i zdrav izgled. Dok su nas nekada plašili agresivni pilinzi s grubim česticama koji su mogli oštetiti kožu, današnje formule puno su naprednije jer nude nježan, ali učinkovit pristup. Bilo da se odlučite za mehanički ili kemijski piling, važno je odabrati proizvod koji odgovara vašem tipu kože i pravilno ga primjenjivati.

Mehanički i kemijski piling: u čemu je razlika?

Postoje dva osnovna načina uklanjanja odumrlih stanica. Mehanički ili fizički piling koristi sitne abrazivne čestice, poput šećera, mljevenih koštica ili sintetičkih kuglica, koje fizički stružu površinski sloj kože. S druge strane, kemijski piling djeluje pomoću kiselina ili enzima koji "otapaju" veze između odumrlih stanica, omogućujući im da se lakše i ravnomjernije uklone.

Dermatolozi danas sve češće prednost daju kemijskoj eksfolijaciji. Kako objašnjava dr. Neal Schultz, njujorški dermatolog, kemijski piling daje puno bolje, dosljednije i predvidljivije rezultate jer ne ovisi o varijablama poput jačine pritiska ili trajanja trljanja. Moderni kemijski pilinzi prodiru dublje, ciljano djeluju na probleme poput hiperpigmentacije i finih bora te potiču dugoročnu proizvodnju kolagena.

Moćne kiseline za obnovu kože: što su AHA, BHA i PHA?

Nekoliko je ključnih skupina kiselina koje se koriste u kemijskim pilinzima, a svaka od njih ima specifičnu namjenu i najbolje djeluje na određenom tipu kože.

AHA kiseline za sjaj i glatkoću

Alfa-hidroksi kiseline (AHA) topive su u vodi i djeluju na površini kože. Idealne su za suhu, normalnu i zrelu kožu jer pomažu u hidrataciji, poboljšavaju teksturu, ublažavaju sitne bore i posvjetljuju tamne mrlje. Najpoznatije među njima su glikolna kiselina, koja zbog malih molekula djeluje brzo, te mliječna kiselina, koja je nježnija i dodatno vlaži kožu. Odličan izbor je The Ordinary AHA 30% + BHA 2% Peeling Solution (cijena: oko 11 €).

BHA kiseline protiv začepljenih pora

Beta-hidroksi kiseline (BHA) topive su u ulju, što im omogućuje da prodru duboko u pore i očiste ih iznutra. Zbog toga su najbolji izbor za masnu kožu i kožu sklonu aknama i miteserima. Najpoznatija i najčešće korištena BHA kiselina je salicilna, koja ima snažno protuupalno i antibakterijsko djelovanje. Proizvodi kao što je kultni Paula's Choice Skin Perfecting 2% BHA Liquid Exfoliant (cijena: oko 39 €) koriste upravo salicilnu kiselinu za otapanje viška sebuma i nečistoća.

PHA: nježna opcija za osjetljivu kožu

Poli-hidroksi kiseline (PHA) najnovija su generacija kiselina. Njihove molekule su veće od molekula AHA i BHA kiselina, zbog čega prodiru sporije i djeluju isključivo na površini kože. To ih čini izuzetno nježnima pa su najbolji izbor za osobe s vrlo osjetljivom kožom ili rozacejom koje žele koristiti kemijski piling, ali bez rizika od iritacije. Olivalov Professional Piling tonik AHA PHA (cijena: oko 11 €) koristi se za nježni kemijski piling kod gotovo svih tipova kože.

Koliko često raditi piling?

Jedno od najčešćih pitanja oko kojih se dvoumimo je koliko često treba raditi piling. Odgovor je malo složeniji jer učestalost pilinga ovisi o tipu kože i jačini proizvoda koji koristite. Dermatolozi savjetuju da se uvijek krene polako, jednom do dvaput tjedno, kako bi se koža navikla.

Masna i otporna koža: Može podnijeti piling tri do četiri puta tjedno, osobito ako se koriste proizvodi sa salicilnom kiselinom.

Može podnijeti piling tri do četiri puta tjedno, osobito ako se koriste proizvodi sa salicilnom kiselinom. Normalna i mješovita koža: Idealno je dva do tri puta tjedno kako bi se održala svježina i čistoća pora.

Idealno je dva do tri puta tjedno kako bi se održala svježina i čistoća pora. Suha i osjetljiva koža: Piling je dovoljan jednom tjedno, a ponekad čak i jednom u dva tjedna. Za ovaj tip kože preporučuju se proizvodi s mliječnom kiselinom ili enzimima.

Najvažnije je pratiti reakciju vlastite kože. Ako primijetite crvenilo, peckanje, zatezanje ili pretjerano isušivanje, smanjite učestalost korištenja. Prečesti piling može narušiti zaštitnu barijeru kože i učiniti više štete nego koristi stoga je bolje ne pretjerivati.