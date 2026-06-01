Lagane jakne idealne za kišne ljetne dane: Od klasičnih parki do hit vjetrovki

Dobra prijelazna jakna je apsolutni must-have za proljetne dane, ali i hladnije ljetne večeri, a ove je sezone izbor bolji no ikad. Nosi se sve, od svestranih parki do upečatljivih vjetrovki

Promjenjivo vrijeme ovih dana opet nas je podsjetilo kako je lagana jakna zapravo ključan dio garderobe i u ljetnim danima. Ona je onaj komad koji nosimo tijekom svježijeg jutra, prebacujemo preko lepršavih haljina, kombiniramo s trapericama ili ubacujemo u casual outfite za grad i šetnje tijekom prohladnijih večeri.

Uz bezvremenske traper jakne i klasične parke koje se uvijek vraćaju u fokus, ovog proljeća posebno se ističu kratke utility jakne i lagane vjetrovke. Praktične, cool i vrlo jednostavne za kombiniranje, postale su jedan od najvećih hitova sezone. Utility modeli inspirirani workwear estetikom dolaze s naglašenim džepovima, nešto strukturiranijim krojevima i opuštenim vibeom koji odlično funkcionira uz basic komade, ali i ženstvenije outfite.

Velik povratak doživjele su i vjetrovke koje više nisu rezervirane samo za sportske kombinacije. Danas ih viđamo u chic street style izdanjima, uz maksi suknje, traper i oversized sunčane naočale. Posebno su popularni modeli u neutralnim nijansama poput bež, bijele, smeđe i kaki boje, no modna scena ove sezone itekako voli i jarke tonove. Zelena i crvena istaknule su se kao statement izbor za sve koji žele malo razigraniji look.

Ljubiteljice minimalizma birat će jednostavne krojeve i neutralne tonove, dok će trendseterice posegnuti za oversized utility modelima ili efektnim vjetrovkama u upečatljivim bojama. Bez obzira preferirate li klasiku ili modne trendove, jedno je sigurno – lagana jakna ove sezone nije samo praktičan komad, već i glavni adut svakog outfita. U nastavku donosimo favorite iz aktualne ponude omiljenih high street brendova.

Massimo Dutti - 125 €

Massimo Dutti - 125 €

Massimo Dutti - 249 €

Massimo Dutti - 169 €

Massimo Dutti - 125 €

Pull and Bear - 39,99 €

Pull and Bear - 35,99 €

Pull and Bear - 29,99 €

Pull and Bear - 39,99 €

Stradivarius - 45,99 €

Stradivarius - 29,99 €

Stradivarius - 39,99 €

Stradivarius - 25,99 €

Zara - 45,95 €

Zara - 35,95 €

Zara - 59,95 €

Zara - 99,95 €