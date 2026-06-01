Lagane jakne idealne za kišne ljetne dane: Od klasičnih parki do hit vjetrovki
Promjenjivo vrijeme ovih dana opet nas je podsjetilo kako je lagana jakna zapravo ključan dio garderobe i u ljetnim danima. Ona je onaj komad koji nosimo tijekom svježijeg jutra, prebacujemo preko lepršavih haljina, kombiniramo s trapericama ili ubacujemo u casual outfite za grad i šetnje tijekom prohladnijih večeri.
Uz bezvremenske traper jakne i klasične parke koje se uvijek vraćaju u fokus, ovog proljeća posebno se ističu kratke utility jakne i lagane vjetrovke. Praktične, cool i vrlo jednostavne za kombiniranje, postale su jedan od najvećih hitova sezone. Utility modeli inspirirani workwear estetikom dolaze s naglašenim džepovima, nešto strukturiranijim krojevima i opuštenim vibeom koji odlično funkcionira uz basic komade, ali i ženstvenije outfite.
Velik povratak doživjele su i vjetrovke koje više nisu rezervirane samo za sportske kombinacije. Danas ih viđamo u chic street style izdanjima, uz maksi suknje, traper i oversized sunčane naočale. Posebno su popularni modeli u neutralnim nijansama poput bež, bijele, smeđe i kaki boje, no modna scena ove sezone itekako voli i jarke tonove. Zelena i crvena istaknule su se kao statement izbor za sve koji žele malo razigraniji look.
Ljubiteljice minimalizma birat će jednostavne krojeve i neutralne tonove, dok će trendseterice posegnuti za oversized utility modelima ili efektnim vjetrovkama u upečatljivim bojama. Bez obzira preferirate li klasiku ili modne trendove, jedno je sigurno – lagana jakna ove sezone nije samo praktičan komad, već i glavni adut svakog outfita. U nastavku donosimo favorite iz aktualne ponude omiljenih high street brendova.