Ove bezvremenske cipele vraćaju se ove jeseni, a već ih nosi Katie Holmes

Mary Jane balerinke vraćaju se u velikom stilu i bit će jedan od omiljenih modela cipela za nadolazeću jesen. Retro šarm, ženstven dizajn i svestranost čine ih savršenima za prve jesenske dane, a u high street trgovinama već se mogu pronaći prvi modeli

Ako postoji model cipela koji savršeno odgovara prijelazu iz ljeta u jesen, onda su to balerinke. Ženstvene, elegantne i dovoljno praktične za svakodnevno nošenje, ove cipele ponovno se vraćaju u fokus, a sudeći prema prvim jesenskim kolekcijama, ove će sezone posebno popularni biti Mary Jane modeli.

Njihov prepoznatljiv detalj je remenčić preko rista, dok se među aktualnim modelima najčešće ističu zaobljeni vrh i ravna ili tek blago povišena peta. Upravo taj retro prizvuk čini ih posebno zanimljivima, a istovremeno su dovoljno jednostavne da se lako uklapaju u gotovo svaku garderobu. Crne Mary Jane balerinke pritom su pravi klasik, no ove sezone možemo očekivati i modele u smeđim, bordo i drugim jesenskim nijansama.

Da su Mary Jane balerinke već pronašle svoje mjesto u prijelaznoj garderobi, pokazala je i Katie Holmes. Glumica, poznata po nenametljivo elegantnom njujorškom stilu, nedavno je prošetala New Yorkom u crnim Mary Jane balerinkama s dvostrukim remenčićima. Kombinirala ih je s ravnim trapericama inspiriranima 90-ima i oversized košuljom, još jednom potvrdivši koliko dobro funkcioniraju u jednostavnim svakodnevnim kombinacijama.

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A upravo je njihova svestranost jedan od glavnih razloga zbog kojih će biti odličan izbor za nadolazeću sezonu. Mary Jane balerinke lako će se kombinirati s trapericama svih krojeva, od širokih i baggy modela do klasičnih ravnih traperica, ali i sa suknjama, haljinama i elegantnim hlačama. Odlično će izgledati i uz čarape, što ih čini posebno praktičnima kada temperature počnu padati.

Osim toga, riječ je o modelu koji se može nositi u brojnim prigodama. Uz ležerne traperice i jednostavan pulover stvaraju chic svakodnevni outfit, dok će uz midi suknju ili haljinu izgledati ženstvenije i elegantnije. Upravo zato mogu postati jedan od onih jesenskih komada koje ćete iznova nositi, bez obzira na aktualne trendove.

Iako će njihov pravi trenutak tek doći s jesenskim kolekcijama, Mary Jane balerinke već se mogu pronaći i u high street ponudi. Modeli su različiti – od minimalističkih crnih verzija do onih od brušene kože, s lakiranim finišem ili nešto izraženijim retro dizajnom. Ako tražite cipele koje će osvježiti garderobu za prve jesenske dane, a istovremeno ostati dovoljno klasične za nošenje sezonama, Mary Jane balerinke su savršen izbor.

H&M - 89,99 €

H&M - 24,99 €

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Pull&Bear - 29,99 €

Pull&Bear - 29,99 €

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Zara - 29,95 €

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