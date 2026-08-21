Chic komadi koje vrijedi dodati u garderobu za kraj ljeta, a nosit ćemo ih i sezonama
Iako se ljeto polako bliži kraju, još uvijek nije vrijeme da pospremimo lagane i prozračne komade iz garderobe. Upravo su završne ljetne kombinacije često među najzanimljivijima – temperature su i dalje visoke, ali već možemo razmišljati o chic komadima koje ćemo lako uklopiti i u prve jesenske outfite. Zato se isplati birati kvalitetne modele klasičnog kroja i nosive palete boja koji neće izgubiti privlačnost s promjenom sezone.
Među komadima koji se posebno ističu su oni od lana, satena i drugih laganih materijala, lepršave haljine i suknje, elegantne bluze, široke traperice i jednostavni basic komadi koji se lako kombiniraju. Kada je riječ o bojama, ljetnu garderobu ove sezone obilježavaju elegantna bijela, nježna maslac žuta, tople nijanse smeđe i svestrana tamnoplava. Sve su dovoljno neutralne i nosive da ih bez problema možemo nastaviti nositi i kada ljetne temperature počnu padati.
Kada biramo komade za posljednje dane ljeta, vrijedi se odmaknuti od prolaznih trendova i fokusirati na kvalitetne materijale, dobre krojeve i boje koje će ostati aktualne. Bijela, maslac žuta, smeđa i tamnoplava pritom su odlična baza za elegantnu i lako nosivu garderobu, dok će lan, saten, traper i prozračne boho siluete unijeti dovoljno raznolikosti.
U nastavku donosimo high street favorite – kvalitetne i chic modele koji će se lako uklopiti u ljetne kombinacije, ali i nositi tijekom prijelaznog razdoblja i u sezonama koje dolaze.
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