Influencerice ih već nose: Crvene traperice bit će jedan od hitova nove sezone
Ako ste već počeli razmišljati o jesenskoj garderobi, jedan pomalo neočekivan trend mogao bi vam privući pažnju. Riječ je o crvenim trapericama, upečatljivom komadu koji se vraća na velika vrata i već osvaja društvene mreže. Nakon što smo ih posljednjih godina rijetko viđali u modnim kombinacijama, crvene traperice ponovno su postale favorit influencerica i trendseterica, a sve ih je više i u novim kolekcijama.
Crvena je već neko vrijeme jedna od omiljenih boja modne scene, pa nije iznenađenje da je sada stigla i na jedan od najklasičnijih komada garderobe. Crvene traperice pojavile su se i na modnim pistama za sezonu jesen/zima 2026., a posebno su zanimljive jer ih jednako dobro mogu nositi ljubiteljice minimalizma i one koje vole odvažnije kombinacije. Upravo spoj klasičnog kroja traperica i upečatljive boje čini ih komadom koji može osvježiti i najjednostavniji outfit.
Najlakše ih je kombinirati s neutralnim komadima. Bijela košulja, jednostavan crni top, sivi pulover ili bež baloner bit će odličan izbor ako želite da traperice ostanu u fokusu. Za nešto efektniji look možete ih spojiti s prugastim komadima, smeđim tonovima ili čak drugim nijansama crvene. Odlično izgledaju i uz mokasinke, balerinke ili tenisice za ležernije kombinacije, dok će ih salonke ili čizme pretvoriti u elegantniji jesenski outfit.
Iako na prvi pogled djeluju kao trend za one koji vole eksperimentirati s modom, crvene traperice zapravo je prilično lako uklopiti u postojeću garderobu. Mogu biti savršen način da klasičnom outfitu dodate malo boje i karaktera, bez potrebe za velikim promjenama. Osim dizajnerskih kolekcija, sve ih je više i u high street ponudi, pa smo izdvojili nekoliko modela koji su nam posebno zapeli za oko.
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