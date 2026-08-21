Ida Prester i Emina Jahović ukrale pažnju sedme večeri Sarajevo Film Festivala

Trg ispred Narodnog pozorišta i sedme je večeri 32. Sarajevo Film Festivala bio epicentar kulturnih zbivanja. Crvenim tepihom prodefilirale su brojne regionalne zvijezde, filmske ekipe i javne ličnosti, potvrđujući status festivala kao ključnog mjesta susreta umjetnosti i važnog društvenog dijaloga.

U fokusu su bile glazbene zvijezde. Pjevačica Emina Jahović zablistala je u elegantnoj bijeloj haljini, dok je svestrana Ida Prester podržala domaći dizajn. Pažnju je privukla i influencerica Nina Skočak, koja se na festivalu pojavila i kao glumica. No, iza glamura stajale su snažne filmske priče. Redatelj Rijad Gvozden predstavio je dokumentarac "DITE" o udomiteljstvu, ljubavi i snazi obitelji. Film kroz autentične ispovijesti prikazuje kako siguran dom mijenja živote djece bez roditeljske skrbi. Drugu važnu temu otvorila je ekipa filma "Tri nedjelje poslije". Redatelj Miroslav Terzić istaknuo je da se film bavi vršnjačkim nasiljem, poručivši: "Sve počinje od nas, kao individua". Svoju viziju predstavio je i Tarik Hodžić, čiji film "Gdje ideš" istražuje identitet i pripadanje. Međunarodni pečat večeri dali su članovi žirija s glumicom Emily Watson i islandski glumac Olafur Darri Olafsson, koji želi zaigrati kralja Leara.

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