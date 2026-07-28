Katie Holmes spojila je nespojivo, a izgleda odlično. Biste li se nosili ovakav outfit?

Lijepa glumica još jednom dokazuje da za upečatljiv modni dojam treba imati malo mašte - i malo hrabrosti. Njezina najnovija kombinacija spojila je profinjene krojeve, zanimljive teksture i jedan odvažan detalj

Američka glumica i kraljica ulične mode, Katie Holmes, pojavila se na Ferragamovom pop-up događanju u Hamptonsima u izdanju koje savršeno balansira eleganciju i ležernost. Za ovu prigodu odabrala je luksuzne komade talijanskog brenda Ferragamo, stvarajući look koji je idealna inspiracija za ljetne večeri.

U središtu kombinacije bila je prozirna tamnoplava košulja dugih rukava od lagane tkanine. Iako prozračna i ženstvena, košulja je outfitu dala sofisticiran karakter, posebno u kombinaciji s midi suknjom boje šampanjca.

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Suknja ukrašena višeslojnim resama bila je pravi modni efekt. Dinamična tekstura i pokret materijala unijeli su razigranost u cijeli styling, dok je elegantna duljina zadržala profinjen izgled.

Najviše pažnje privukao je modni dodatak - mala narančasta Ferragamo torbica koja je unijela snažan koloristički kontrast. Jarka nijansa osvježila je neutralnu paletu outfita, a prepoznatljiva Gancini ručka dodatno je naglasila luksuzni karakter torbice.

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Katie je kombinaciju završila crnim lakiranim špic cipelama, koje su cijelom looku dale modernu i pomalo minimalističku notu. Upravo zahvaljujući spoju klasičnih komada i upečatljivih detalja, njezin outfit još jednom potvrđuje da je jednostavnost često ključ dobrog stila.

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