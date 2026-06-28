Omiljeni ljetni trend: Zagrebačkom špicom zavladao jedan modni detalj

Svakog ljeta pletene torbe ponovno se vraćaju u modu jer savršeno pristaju uz brojne kombinacije. Modeli od rafije, slame i drugih prirodnih materijala odavno su postali nezaobilazan dio ljetne garderobe i savršeno utjelovljuju onu bezbrižnu, opuštenu i elegantnu estetiku koju povezujemo s toplim danima, godišnjim odmorima i laganim outfitima. Zagrepčanke su jedva dočekale nositi pletene torbe koje savršeno kombiniraju s različitim kombinacijama: haljinama, odijelima ili laganim ljetnim suknjama. Torbe od prirodnih materijala savršeno se slažu uz jednostavne natikače i sandale, a ako uz njih iskombinirate i šešir, znajte da nećete proći nezapaženo, kao ni ove dame sa špice našem Dosadnom Fotografu ekskluzivno za Žena.hr.

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