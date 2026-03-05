403 Forbidden

Moda
ZAGREBAČKA ŠPICA

Nježna elegancija: Kako je Olja Vori izabrala idealno proljetno odijelo

Žena.hr
5. ožujka 2026.
Nježna elegancija: Kako je Olja Vori izabrala idealno proljetno odijelo
Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr
Olja Vori privuče pažnju svojim modnim odabirima i stavom gdje god se pojavi, a tako je bilo i prošle subote na zagrebačkoj špici

Olja Vori je ponovno pokazala svoje modno umijeće na zagrebačkoj špici, a njen outfit definitivno zaslužuje pažnju. Za ovaj izlazak odabrala je jednostavnu, ali sofisticiranu kombinaciju koja pokazuje njezin zavidan stil.

Na sebi je imala svijetlo prugasto odijelo koje je istovremeno elegantno i udobno, a sve to u savršeno nježnoj boji koja odgovara proljetnim danima. Klasične tamnije pruge na bijeloj podlozi donose dašak retro stila, dok moderni kroj s oversized sakoom i širokim hlačama dodaje dašak ležernosti, ali i ženstvenosti.

Nježna elegancija: Kako je Olja Vori izabrala idealno proljetno odijelo
Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

Olja Vori uvijek zna savršeno kombinirati odjeću i modne detelje pa je to učinila i prošle subote. Detalji poput velikih zlatnih naušnica i velike zlatne ogrlice daju dodatnu dozu luksuza ovom jednostavnom izdanju.

Nježna elegancija: Kako je Olja Vori izabrala idealno proljetno odijelo
Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

Outfit je također upotpunila sunčanim naočalama u crnoj boji, koje daju trendy, ali sofisticiran izgled, dok je torba u boji vina talijanskoj brenda Themoirè, dodala boju i zanimljivost cijelom stajlingu. Cipele u bež nijansi savršeno su se uklopile u cijeli outfit, naglašavajući minimalizam i preciznost stila koji je prozračan, ali snažan.

Nježna elegancija: Kako je Olja Vori izabrala idealno proljetno odijelo
Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

Kombinacija koju je Olja Vori odabrala na zagrebačkoj špici pravi je primjer kako jednostavnost može biti ključ uspjeha kada je riječ o modnom izričaju. Bez potrebe za previše kompliciranim komadima, ona je stvorila besprijekornu ravnotežu između udobnosti i elegancije, što je učinilo njezin izgled savršenim za svakodnevne šetnje gradom.

Nježna elegancija: Kako je Olja Vori izabrala idealno proljetno odijelo
Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

Nježna elegancija: Kako je Olja Vori izabrala idealno proljetno odijelo