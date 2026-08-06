Trenerica Sanja Žuljević: 'Perimenopauza je poziv na veliko preslagivanje života'

Nakon godina provedenih u 'Životu na vagi', kineziologinja i savjetnica za prehranu Sanja Žuljević svoju je pažnju usmjerila na temu o kojoj se još uvijek nedovoljno govori - perimenopauzu i menopauzu. Danas kroz svoju knjigu i SHEvolution Akademiju ženama pomaže bolje razumjeti vlastito tijelo

Nakon što je kroz popularni RTL-ov show 'Život na vagi' u ulogama trenerice i voditeljice pomogla brojnim kandidatima promijeniti životne navike, Sanja Žuljević svoje je iskustvo pretočila i u knjigu "Je**š vagu - U potrazi za izgubljenom ravnotežom", a danas ženama pomaže i kroz SHEvolution Akademiju. U razgovoru za Žena.hr otkriva kako ju je vlastito iskustvo s perimenopauzom potaknulo na novu misiju, zašto smatra da menopauza nije kraj nego početak novog životnog poglavlja, koji su najveći mitovi vezani uz hormone i debljanje te zašto je, kako kaže, ravnoteža važnija od brojke na vagi.

Nina Đurđević

Mnogi vas još uvijek povezuju s emisijom 'Život na vagi', no danas radite nešto drugo, naime pokrenuli ste jedinstvenu SHEvolution Akademiju. Što vas je potaknulo na taj iskorak i kada ste shvatili da ženama nedostaje upravo ovakav program?

Sve je zapravo krenulo iz jedne pozitivne frustracije. Ne velike životne drame, nego jednog iskustva koje prolazi velik broj žena.

U vrlo kratkom razdoblju počele su mi se događati razne zdravstvene situacije koje na prvi pogled nisu imale nikakve veze jedna s drugom. Jake glavobolje, predoperativno stanje zglobova na ruci, još nekoliko simptoma, potpuno ničim izazvani. Obišla sam razne stručnjake, napravila brojne pretrage, ali konkretnih odgovora nije bilo. U jednom trenutku ozbiljno sam se uplašila da se iza svega krije neka ozbiljna bolest. Na kraju se pokazalo da je riječ o sasvim normalnom dijelu ženskog “odrastanja”, odnosno perimenopauzi.

To me poprilično isfrustriralo. Perimenopauza i menopauza postoje otkad postoje žene, a i dalje je nevjerojatno teško doći do kvalitetnih, jasnih i povezanih informacija. Kako odgovore nisam dobila, krenula sam ih tražiti sama. Čitala sam znanstvenu literaturu, razgovarala sa stručnjacima različitih područja i polako oko sebe počela okupljati ljude koji se ovom temom bave iz različitih perspektiva. Mnoge od tih razgovora snimili smo i kroz moj Puls.e podcast kako bi te informacije bile dostupne što većem broju žena.

Onda se dogodio jedan mali svemirski trenutak. Kroz Puls.e podcast upoznala sam dr. Silviju Sambol Zec, liječnicu integrativne medicine koja je u cijelu priču donijela medicinsku perspektivu i veliko iskustvo rada sa ženama.

U cijelom tom procesu dogodio se i jedan mali svemirski trenutak. Nakon snimanja podcasta s doktoricom integrativne medicine Silvijom Sambol Zec shvatile smo da obje već neko vrijeme nosimo istu ideju i da ovu temu želimo iznijeti u javnost u puno širem, ozbiljnijem i konkretnijem obliku.

Gotovo u isto vrijeme, na jednoj višednevnoj edukaciji upoznala sam Ivanu Pejić, edukatoricu i trenericu osobnog razvoja, koja je otvorila jednu sasvim novu dimenziju cijele priče. Jer hormoni nikada nisu samo hormoni. Oni su povezani s našim emocijama, uvjerenjima, načinom života i odnosom koji imamo prema sebi.

Polako se počela slagati jedna lijepa priča u kojoj je svatko donio svoj dio znanja i iskustva. Tako je nastala SHEvolution Akademija.

Nina Đurđević

Od početka smo znale da ne želimo napraviti još jednu edukaciju. Informacija danas zaista ima na svakom koraku. Ono što često nedostaje jest iskustveno učenje, način rada u kojem znanje ne ostaje samo zapisano u bilježnici, nego ga žena odmah doživi, isproba i počne živjeti. Upravo je na toj ideji nastala cijela SHEvolution Akademija.

Nina Đurđević

Perimenopauza i menopauza još su uvijek teme o kojima se premalo govori. Zašto mislite da žene i dalje često prolaze kroz to razdoblje bez dovoljno informacija i podrške?

Mislim da se situacija polako mijenja i to me jako veseli. Sve više stručnjaka, liječnika i žena otvoreno govori o perimenopauzi i menopauzi. Ali desetljećima to jednostavno nije bila tema. Zašto? Pa živimo u muškom svijetu. (smijeh)

Činjenica je da se o iskustvima žena jednostavno nije dovoljno razgovaralo, a još manje istraživalo. Jedna od najpoznatijih svjetskih stručnjakinja za žensku fiziologiju, dr. Stacy Sims, godinama ponavlja da žene nisu mali muškarci. I upravo je to srž problema. Žensko tijelo funkcionira drugačije, prolazi kroz drugačije životne faze i zato zaslužuje istraživanja i preporuke koje su prilagođene ženama, a ne samo preslikane iz istraživanja provedenih na muškarcima.

Dio problema leži i u uvjerenjima koja smo godinama nosili. Menopauza se često povezivala s krajem ženstvenosti ili gubitkom vrijednosti. A to je toliko daleko od realnosti.

Paradoks je u tome što se upravo u tom razdoblju događa jedna od najvećih transformacija u životu žene. Mijenja se hormonalno, fizički i psihički, ali mijenja se i na dubljoj razini, duhovnoj, jer se počinje mijenjati način na koji doživljava sebe, svoje odnose, prioritete i ono što joj je u životu doista važno. Nakon godina u kojima smo uglavnom brinule o svima drugima, ganjale često nametnute ambicije, prvi put dolazi razdoblje u kojem se prirodno počinjemo pitati: A što je sa mnom? Što ja želim? Što mi treba?

I baš je to ono što mnoge iznenadi. Perimenopauza nije samo hormonalna promjena. Ona je često poziv na jedno veliko preslagivanje života.

Nina Đurđević

SHEvolution Akademiju opisujete kao put transformacije, a ne samo edukaciju. Što polaznice mogu očekivati tijekom tog procesa i po čemu se vaš program razlikuje od drugih?

Danas informacije stvarno nisu problem. Njih možete pronaći doslovno na svakom koraku. Zato smo od samog početka znale da ne želimo graditi Akademiju na još jednom nizu predavanja, nego na iskustvenom učenju. Drugim riječima, svaka je radionica osmišljena tako da žena ono o čemu razgovaramo odmah doživi, osjeti i isproba u vlastitom životu. Tek tada znanje prestaje biti teorija i postaje promjena.

Dovoljno je baciti pogled na nazive naših modula da bude jasno kako smo krenule nekim drugim putem. Kroz Alkemiju tijela i Alkemiju duše istražujemo kako ponovno razumjeti vlastito tijelo, gradimo emocionalnu otpornost, bavimo se neurofitnessom, učimo zašto si često same stojimo na putu i kako napokon početi igrati u svoju korist. A onda, za promjenu, probudimo i ono dijete u sebi pa krećemo u potragu za skrivenim blagom. Jer vjerujemo da je znatiželja jedan od najpodcjenjenijih alata za osobni rast.

I iskreno, postoji jedna stvar koju nismo planirale, a ispala je možda i najljepši dio cijele priče. Akademija završi, a žene se odbijaju razići. (smijeh) Nastave zajedno hodati, trenirati, planinariti, putovati, organizirati druženja i biti jedna drugoj podrška. Nekako usput nastane jedna sjajna ekipa. A to je vrijednost koju ne možete staviti u raspored ni upisati u program.

Nina Đurđević

SHEvolution Akademija temelji se na holističkom pristupu. Što to konkretno znači i zašto smatrate da je upravo takav pristup važan?

Riječ holistički danas se koristi na sve strane pa je pomalo izgubila pravo značenje. Za mene ona znači nešto vrlo jednostavno. Ne možete promatrati hormone odvojeno od sna, prehrane, pokreta, stresa ili emocija. Tijelo ne funkcionira po odjelima pa ne možemo ni mi.

Žena nije skup simptoma koje treba gasiti jednog po jednog. Ona je jedna cjelina. Zato u Akademiji kroz dva modula - jedan u listopadu I drugi u siječnju, Alkemija tijela I Alkemija duše, jednako razgovaramo o biologiji, pametnom treningu, prehrani, identitetu, odnosima i svakodnevnim navikama. Tek kada spojimo sve dijelove slagalice, stvari napokon počnu imati smisla.

Koji su najveći mitovi vezani uz perimenopauzu i menopauzu koje biste voljeli jednom zauvijek razbiti?

Uh... odakle krenuti? (smijeh)

Prvi mit je da je debljanje neizbježno. Nije. Možda više neću dva puta dignuti uteg i imati zategnuto tijelo kao u dvadesetima ili tridesetima. Ali to ne znači da rezultata neće biti. To samo znači da su se promijenila pravila igre. Promijenio se hormonalni status koji u velikoj mjeri diktira kako naše tijelo funkcionira i zato se i mi moramo naučiti igrati po novim pravilima. Kada ih upoznamo i prilagodimo im se, rezultati itekako dolaze.

Drugi mit koji jako često viđam u praksi, a to je da žena u perimenopauzi treba još jače stisnuti. Manje jesti, više trenirati, više se odricati. Upravo suprotno. To je razdoblje u kojem tijelo od nas traži više razumijevanja, pametniji trening, više oporavka i puno više suradnje nego kažnjavanja.

Možda bih dodala još jedan mit, a to je da menopauzom žena gubi svoju ženstvenost ili vrijednost. Iskreno, nisam ni znala da je to toliko duboko ukorijenjeno dok se nisam ozbiljnije počela baviti ovom temom. A zapravo se događa upravo suprotno. Mnoge žene u tom razdoblju postaju sigurnije u sebe, intuitivnije, hrabrije i autentičnije. Prvi put prestanu živjeti prema tuđim očekivanjima i počnu se pitati što one stvarno žele. To nije gubitak. To je jedno sasvim novo sazrijevanje.

I sami ste prošli kroz perimenopauzu. Koliko vas je to iskustvo promijenilo, ne samo profesionalno nego i osobno?

Ja volim reći da je to kao jedna nova igra koja zahtijeva potpuno nova pravila. Tijelo se u tom periodu presložilo, fizički i psihički, ali i na jednoj dubljoj razini. I jednostavno ne možemo nastaviti raditi iste stvari kao prije.

Što se treninga tiče, pogotovo u periodu velikih hormonalnih oscilacija, definitivno moramo prilagoditi pristup. Stvari koje sam ja godinama radila i koje su bile moja smjernica, poput kondicijskih i metaboličkih treninga te programa za gubitak kilograma, ovdje više nisu najbolji izbor. Ne znači da su loši, nego ih jednostavno treba primjenjivati na jedan potpuno drugačiji način.

Profesionalno me to iskustvo ponovno podsjetilo da je znanje jedna velika crna rupa. Učimo, učimo, učimo... i taman kad pomisliš da si nešto naučio kako treba, shvatiš da zapravo ne znaš ništa. I onda opet učiš dalje.

A osobno mogu reći da sam puno više nego prije počela slušati svoje tijelo. Što mu danas odgovara, kako se osjeća i što mi pokušava reći. Istovremeno sam počela puno više vjerovati svojim unutarnjim porukama. Često nemaju nikakvu logiku, ali ih svejedno pratim da vidim kamo će me odvesti.

Nina Đurđević

Koji su vam simptomi ili promjene bili najizazovniji i kako ste ih naučili prihvatiti i njima upravljati?

Izazovno mi je bilo to što simptomi nisu bili oni uobičajeni, kao npr. kronične glavobolje, kronični umor i predoperativno stanje (proslijedili su me čak na dvije operacije ruku). Nikakvo povezivanje s hormonima nije postojalo. Iskreno, bila sam uvjerena da se radi o nekom drugom zdravstvenom problemu.

Upravo zato danas mislim da trebamo puno više educirati i sebe, ali i zdravstveni sustav o tome što se u tom razdoblju događa. Kada žena uđe u period perimenopauze, dolazi do velikih hormonalnih oscilacija koje mogu utjecati na gotovo sve sustave u organizmu, fizički, psihički i emocionalno. Za to se treba pripremiti, I moguće je u potpunosti se pripremiti, a ne čekati da nas simptomi iznenade.

Ako se mijenja način na koji organizam funkcionira, onda se moraju promijeniti i neke naše navike. Trening, prehrana, oporavak, upravljanje stresom i odnos prema sebi više ne mogu biti isti. To nije razlog za strah, nego za prilagodbu. Na kraju, to razdoblje zapravo poziva da se više okrenemo sebi, s razlogom.

Nina Đurđević

Kazali ste više puta da hormonske promjene ne možemo ignorirati. Što se događa kada ih zanemarujemo, a što kada ih prihvatimo i naučimo razumjeti?

Na svojim radionicama često estrogen opisujem kao dirigenta jednog velikog orkestra. Dok je dirigent tu, svi sustavi u organizmu surađuju. Srce, mozak, mišići, kosti, metabolizam... svatko svira svoju dionicu, ali zajedno stvaraju sklad.

U perimenopauzi taj se dirigent polako počinje povlačiti sa scene. Orkestar je i dalje tu, instrumenti nisu nestali, ali više ne surađuju na isti način. I upravo zato počinju simptomi koje mnoge žene uopće ne povezuju s hormonima.

Dobra je vijest da orkestar ne prestaje svirati. Samo mu treba novi način vođenja. Danas znamo da trening snage, eksplozivnosti, kvalitetan san, upravljanje stresom i prehrana mogu ponovno vratiti dirigentsku palicu u ruke i uspostaviti bolju suradnju među sustavima.

A možda je upravo ovo razdoblje prvi put da zaista uspostavimo kontakt sa sobom. Da počnemo slušati svoje tijelo, svoje potrebe i ono što nam naša intuicija pokušava reći. I možda je upravo zato ovo razdoblje u kojem mnoge žene otkriju svoju najveću snagu i mudrost. Ne zato što ih je menopauza promijenila, nego zato što su se prvi put stvarno počele slušati.

Nina Đurđević

Već sam naslov vaše knjige privukao je veliku pozornost. Koju ste poruku željeli poslati ženama naslovom "Ješ vagu"?

Već sam u predgovoru napisala: "Sreća, radost i zdravlje nisu pitanje matematike, izračuna, brojanja ni tuđih ideja o sreći. Oni su pitanje ravnoteže." I mislim da to najbolje odgovara na ovo pitanje.

Vaga nikada nije bila problem. Ona je samo posljedica. Ako se bavimo samo kilogramima, bavimo se površinom. To je kao da na problem stalno lijepimo flaster, a nikada se ne zapitamo zašto je uopće nastao.

Pravo pitanje nije što pokazuje vaga, nego što stoji iza tog broja. Zašto su se kilogrami uopće pojavili? Što se događa u našem životu, našim navikama, našem tijelu? Kada krenemo tražiti odgovore na ta pitanja i počnemo mijenjati svoje životne navike, vrlo često se promijeni i ono što pokazuje vaga. Ali tada vaga više nije cilj. Ona postane samo jedna od posljedica ravnoteže koju smo uspostavili.

Drago mi je da knjiga i danas živi. Trenutačno je dostupna i u online izdanju, što mi je posebno drago jer tako može doći do još više ljudi.

Nina Đurđević

U knjizi naglašavate da zdravlje nije stvar brojke na vagi, nego ravnoteže. Mislite li da se društvo danas ipak polako udaljava od opsesije kilogramima?

Mislim da jesmo, ali rekla bih da smo još uvijek negdje na pola puta. Dobra vijest je da danas napokon puno više pričamo o zdravlju nego o mršavosti. Sve više razgovaramo o mišićima, hormonima, snu, stresu i dugovječnosti. To mi je stvarno drago.

Ali s druge strane, imam osjećaj da smo ponekad samo zamijenili jednu opsesiju drugom. Nekad je jedino bilo važno koliko imaš kilograma, a danas se nekad jednako opsesivno lovimo za savršenom prehranom, savršenim treningom ili savršenim nalazima.

A ravnoteža nikada nije bila u savršenstvu. Bitno je postići tu ravnotežu jer ona je sve. Tijelo prirodno teži ravnoteži i zato nije važno jedete li meso ili ne, jeste li vegan, vegetarijanac ili imate neki drugi način prehrane. Bitno je da pronađete svoj put do balansa. Zbog sebe. Jer tek kada smo u ravnoteži sa sobom, koliko s tijelom toliko i s duhom, možemo zaista čuti sebe i znati što nam je potrebno.

Mnoge žene u četrdesetima osjećaju strah od menopauze jer je doživljavaju kao kraj jednog razdoblja života. Što biste upravo njima poručili?

Mislim da je najveći problem što smo od menopauze napravili bauk. Kao da je to kraj života, a ne jedna sasvim prirodna faza kroz koju će proći svaka žena.

Ja na to gledam potpuno drugačije. Menopauza nije kraj nečega. Ona je početak nečeg sasvim novog. Novo poglavlje, nova pravila igre i prilika da prvi put ozbiljno investiramo u sebe.

To, naravno, traži i promjenu načina razmišljanja. Ako su se promijenila pravila igre, ne možemo očekivati da će nas stare navike dovesti do novih rezultata. U ovom razdoblju više nego ikad postaje važno graditi mišiće, raditi trening snage, unositi dovoljno proteina i naučiti kvalitetno se oporavljati. Ženama često kažem da u ovim godinama trebamo jesti proteina kao dečki u dvadesetima. I nije to nikakav trend, nego biologija.

Ali možda je još važnije od svega zapitati se jesmo li uopće otvorene promijeniti pristup. Ovo razdoblje je poziv da preispitamo neka svoja uvjerenja, navike i obrasce koji nam više ne služe i možda, po prvi put, počnemo slušati sebe.

Nina Đurđević

Što je sljedeće? Na čemu trenutačno radite i što možemo očekivati u narednom razdoblju?

Posla, srećom, ne nedostaje. (smijeh)

Na jesen kreće novo izdanje SHEvolution Akademije i tome se posebno veselim. Akademija je ove godine dobila novo ruho i pretvorila se u polugodišnji program koji traje šest mjeseci. Sastoji se od dva četverodnevna retreat-intenziva na Mariborskom Pohorju, prvog u listopadu i drugog u siječnju, a između njih polaznice prolaze online program, radionice i dobivaju kontinuiranu podršku kako bi ono što nauče zaista zaživjelo u svakodnevnom životu. To nikada nije ni bila ideja vikend edukacije, nego proces u kojem se znanje pretvara u praksu. Prijave su već otvorene, a broj mjesta je namjerno ograničen jer želimo da svaka polaznica dobije vrijeme, pažnju i podršku koju zaslužuje.

Uz Akademiju nastavljam raditi i retreatove u Hrvatskoj sa svojim kolegicama. Dio njih održavat ćemo u Istri i na našim otocima, u predsezoni i posezoni, jer vjerujem da su upravo priroda, kretanje i odmak od svakodnevice najbolji prostor za usvajanje novih navika.

A nova knjiga? Ona zasad strpljivo čeka svoj red. Trenutačno sam doktorandica i moram biti realna, ne mogu sve odjednom. Knjiga neće pobjeći, a materijala ima na pretek što možete svakako osobno provjeriti na mojoj platformi SweatThat.com.

Nina Đurđević

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