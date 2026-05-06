Od retro ovratnika do loaferica: Lijepa Zagrepčanka pogodila je svaki detalj

Elegantna i moderna, lijepa dama privukla je pažnju na zagrebačkoj špici besprijekorno usklađenom kombinacijom koja spaja poslovnu eleganciju i trendi detalje

Subotnja zagrebačka špica još je jednom bila pravo mjesto za modne inspiracije, a jedna elegantna prolaznica posebno se istaknula svojom sofisticiranom i chic kombinacijom.

Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

Za gradsku šetnju odabrala je upečatljiv oversized dugi sako na tanke pruge koji je dodatno naglasila remenom u struku, stvarajući sofisticiranu siluetu s dozom modne odvažnosti. Kombinacija klasičnog kroja i modernog stylinga pokazala se kao pun pogodak za dnevni look koji bez problema može prijeći iz casual u elegantnu varijantu.

Poseban statement detalj bio je romantični bijeli ovratnik s bogatim vezom koji je cijelom outfitu dao pomalo pariški šarm i vintage notu. Crne loaferice u kombinaciji s bijelim čarapama dodatno su naglasile trendi "preppy" estetiku koja posljednjih sezona dominira street style scenom.

Minimalističke sunčane naočale i mala torbica decentno su zaokružile styling, dok je cijeli outfit odišao samopouzdanjem i modnom profinjenošću. Upravo su ti nenametljivi detalji dodatno naglasili sofisticiran karakter kombinacije i pokazali kako se uz pažljivo odabrane modne komade može postići efekt bez pretjerivanja. Cijeli look djelovao je vrlo urbano i elegantno, a istovremeno dovoljno ležerno za opuštenu šetnju gradom.

A osim besprijekornog stylinga, pažnju je ukrao i njezin preslatki psić koji je cijeloj gradskoj šetnji dao dodatnu dozu šarma.