Stela Rade uoči koncerta karijere: 'Živim za reakciju i emocije; sigurno ću plakati'

Stela je za Žena.hr otkrila tko joj je najveća podrška, koji joj je najteži dio organizacije koncerta i kako joj je palo na pamet pokloniti auto

Stela Rade posljednjih se godina udomaćila na domaćoj popo sceni, a publiku je osvojila kombinacijom emotivnih balada, modernog pop zvuka i zarazne energije koju donosi na pozornicu. Pjesmama poput 'Ostavi dušu' i 'Balkan Pop' privukla je mlađu publiku, ali i pokazala da iza njezina imena stoji jasna vizija i prepoznatljiv stil.

A sada Stela priprema veliku poslasticu za svoje fanove: Stela Rade Music Show: Car Experience Edition, koji će se 29. svibnja održati u Velikoj Gorici, u blizini stadiona Radnik. No, kako sama kaže, ovo neće biti samo koncert. Riječ je o cjelodnevnom open-air događaju koji spaja glazbu, automobile, druženje s publikom i festivalsku atmosferu, a posebnost cijelog koncepta upravo je spoj njezinih dviju velikih strasti - glazbe i automobila. Hit trenutak večeri bit će proglašenje pobjednika nagradne igre u kojoj Stela poklanja svoj prepoznatljivi pink automobil.

Uoči dosad najvećeg projekta u njenoj karijeri, Stela je za Žena.hr progovorila o pripremama za koncert, odnosu s publikom i ideji iza eventa kojim želi publici ponuditi više od klasičnog koncertnog iskustva.

Ovo je vaš najveći koncert u karijeri - imate li tremu?

Nemam tremu, ali osjećam veliku odgovornost. Ipak, trudim se uživati u cijelom procesu organizacije, kao što ću uživati i taj dan. Poanta cijelog eventa je da s ljudima kroz druženje podijelim energiju koju proživljavam kroz muziku i automobile.

Ovim koncertom spajate svoje dvije ljubavi - glazbu i automobile. Kako ste došli na tu ideju?

Muzika je cijeli moj život, a ljubav prema automobilima je izražena zadnjih nekoliko godina. Obje ljubavi su velike i ne želim se odreći jedne od njih. Zato sam došla na ideju da prikažem kako mogu živjeti oba svijeta i kako su itekako spojivi ako tako odlučim.

Da morate birati odreći se jednog od te dvije stvari, koja bi to bila, a zašto ne ona druga?

Kad bih baš morala, odrekla bih se automobilizma. Ipak je glazba moja prva ljubav i nešto čemu sam podredila svoj život. To je ljubav koja me cijeli život može ispunjavati.

Kako ste odlučili pokloniti automobil na koncertu?

Činila mi se dobra ideja jer će biti prisutna određena masa ljudi i svi zajedno ćemo iščekivati tko je taj sretan dobitnik/dobitnica, a glavna vizija mi je bila da nekim slučajem upravo ta osoba bude prisutna na koncertu, izađe na pozornicu i uživo napravimo primopredaju ključeva. Trenutačno živim za reakciju i emocije koje će u tom trenutku biti prisutne. Sigurno ću i ja plakati. Ako osoba i ne bude tamo, bit će Instagram live pa osoba koja osvoji - stavit ćemo je na videopoziv da zajedno pogledamo reakciju i da nam se svima obrati.

Što vam je trenutačno najveći izazov u organizaciji?

Ništa konkretno, ali sve pomalo. Treba riješiti puno nekih banalnih stvari kojih nisam bila svjesna kad sam odlučila krenuti u organizaciju ovakvog eventa. Samim time što prvi put to radim, malo je stresnije, ali zapravo sve ide kako treba. Lagano stvaram tim ljudi koji mi olakšavaju proces, ali zasad je najveća odgovornost za 99 % stvari upravo na meni.

Tko vam je najveća podrška?

Uvijek i zauvijek majka.

Jeste li zaljubljeni? Postoji li netko poseban u Vašem životu?

Ta tema je trenutačno jedina o kojoj još ne bih pričala. Nisam spremna da ljudi imaju ikakav uvid u taj dio mog života.

Kako biste opisali svoj modni izričaj?

Nikad nisam bila pretjerano luda za modom, nosila bih nešto jednostavno, stoput viđeno. Ipak, zadnjih godina sam se počela igrati. Najčešće kombiniram crne odjevne kombinacije s rozim detaljima. Primjećujem da uvijek idem u krajnosti: ili odaberem oversized komade i izgledam kao “po doma” ili se pretjerano sredim, a ne idem nigdje posebno.

Ružičasta boja postala je Vaš zaštitni znak - kako je došlo do toga?

Sve je krenulo s rozom kosom koju sam ofarbala za potrebe snimanja jednog spota. Kasnije sam malo po malo otkrivala koliko volim prisutnost roze boje u svemu; od odjeće do stvari koje posjedujem. Odjednom sam postala opsjednuta rozom, mislim da je probudila dijete u meni.

Što publika može očekivati od Vašeg nastupa?

Može očekivati jedan rollercoaster emocija. Često za svoj nastup kažem: “od skakanja do plakanja”, ali ipak malo više skakanja. Pozivam ljude da dođu otvorenog srca i puni energije! Veselim se da pjevamo zajedno u glas.