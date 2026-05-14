Mjesec za pamćenje u Dalmalandu: Dino spektakl, vodena sezona i igre koje vraćaju u djetinjstvo

Svibanj u Dalmaland Fun & Water Parku donosi najbogatiji program sezone do sada – spoj prapovijesne avanture, prvih vodenih radosti i događanja koja spajaju generacije.

Najpopularniji obiteljski park u regiji ovog proljeća podiže ljestvicu zabave na novu razinu i nudi posjetiteljima iskustvo koje objedinjuje tri potpuno različita, ali jednako atraktivna svijeta.

Dino World u novom izdanju – još veći, još impresivniji

Od 23. svibnja posjetitelje očekuje prošireni Dino World, sada obogaćen novim dinosaurima i dodatnim scenografskim sadržajima koji ovu zonu čine još dojmljivijom.

Vožnja kroz gustu, gotovo filmsku prašumu u retro vozilima i dalje ostaje jedno od najposebnijih iskustava Dalmalanda, spoj nostalgije, avanture i maštovite scenografije u kojoj se stvarnost i prapovijest stapaju u jedinstven doživljaj.

New Dino World tako postaje savršen razlog za prvi ili ponovni dolazak u Dalmaland, bilo da dolazite s obitelji, prijateljima ili tražite drugačiji jednodnevni bijeg.

Matija Lipar

Početak ljeta: otvaranje vodenog parka 23. svibnja

Pravi ljetni ritam kreće 23. svibnja kada se otvara vodeni park i službeno počinje sezona vodenih atrakcija.

Tobogani, bazeni i zone za opuštanje označit će početak razdoblja u kojem Dalmaland postaje nezaobilazna destinacija za sve koji traže zabavu, osvježenje i ljetnu atmosferu već u kasno proljeće.

Poseban trenutak za maturante

Ovo razdoblje posebno je zanimljivo i ovogodišnjim maturantima, nastava završava 22. svibnja, a već dan kasnije mogu obilježiti kraj školovanja na najzabavniji mogući način.

Umjesto klasičnih izlazaka, Dalmaland nudi iskustvo koje se pamti, atrakcije, druženje i prvi pravi okus ljeta u vodenom parku.

Dalmatinske tradicijske igre – povratak jednostavnoj zabavi

Svibanj donosi i poseban događaj koji vraća posjetitelje u djetinjstvo.

Od 04. do 07. lipnja, šestu godinu zaredom, u suradnji s Turističkom zajednicom Zadarske županije i Turističkom zajednicom grada Biograda na Moru, održavaju se Dalmatinske tradicijske igre, jedinstveni program koji spaja zabavu, zajedništvo i sportski duh.

Na programu su igre poput potezanja konopa, skakanja u vreći, graničara, karijola, baluna i buća, uz izbor za najljepši glas Dalmalanda. Sudionike očekuju i simbolične nagrade te majice kao uspomena na dan ispunjen igrom i smijehom.

Dalmaland kao destinacija koja spaja sve oblike zabave

Dalmaland se ovim programom još jednom potvrđuje kao destinacija koja nudi više od klasičnog zabavnog parka, mjesto gdje se spajaju atrakcije za djecu i odrasle, edukativni sadržaji kroz igru, vodene atrakcije za ljetno osvježenje i tematski svjetovi koji potiču maštu i znatiželju.

Sve informacije o radnom vremenu, ulaznicama i aktualnim sadržajima dostupne su na službenoj web stranici i društvenim mrežama Dalmalanda.

