Zagrebačka špica na +20: Kratki topovi, gole noge i prezgodne gradske trendseterice

Subotnje prijepodne u Zagrebu još je jednom potvrdilo: čim sunce zasja, zagrebačka špica postaje najljepša modna pista u gradu. Nakon sivih i slojevitih zimskih kombinacija, ulice su se napokon obojile vedrim tonovima, laganim materijalima i osmijesima koji dolaze zajedno s prijeko potrebnom dozom vitamina D.

Proljetno sunce izmamilo je na ulice Zagrepčanke i Zagrepčane u velikom broju, a fotografije najboljih outfita je ekskluzivno za Žena.hr snimio Dosadni Fotograf. Kao što se može vidjeti u galeriji, dominiraju svijetle nijanse - od nježnih pastela do odvažnih, jarkih boja koje prizivaju ljeto. Suknje i haljine ponovno su u prvom planu: lepršave, midi kroja, ali i mini varijante koje savršeno hvataju ritam toplijeg vremena. Kratko rezane majice i topovi diskretno su se vratili na scenu, kombinirani s visokim strukom - bilo da je riječ o traperu, elegantnim hlačama ili suknjama. Svi lookovi odišu neopterećenošću i lakoćom, kao da svi kolektivno slave dolazak ljepših dana.

Modni dodaci nisu zaostajali: sunčane naočale velikih okvira, dizajnerske mini torbice i statement nakit dodatno su podigli svaku kombinaciju. Posebno treba istaknuti i muške outfite koji su ovog vikenda bili iznimno inspirativni - lagane košulje, često u svijetlim ili uzorkastim varijantama, kombinirane s chino hlačama ili traperom, pokazale su da se i muška moda na špici sve više opušta i igra bojama. Na špici su se, kao i uvijek, mogla primijetiti i brojna poznata lica, a posebnu pažnju privukle su političarke, poput Jadranke Kosor i Mirele Holy. Ipak, ono što je najviše obilježilo ovu subotnju špicu nisu samo odjevne kombinacije, već vedro raspoloženje. Sunce je učinilo svoje: lica su bila nasmijana, koraci laganiji, a cijela atmosfera prožeta pozitivom.