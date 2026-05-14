PMS vas iscrpljuje? Evo što stvarno može pomoći kod simptoma

Iako se često smatra da su oni dani prije menstruacije nešto što jednostavno treba “preživjeti”, određene navike i male promjene u svakodnevici mogu pomoći. Od prehrane i tjelovježbe do dodataka prehrani i odmora, otkrivamo što prema stručnjacima zaista može ublažiti simptome PMS-a.

Gotovo svaka žena zna kako izgledaju oni dani u mjesecu kada se čini da tijelo i raspoloženje jednostavno nisu na vašoj strani. Razdražljivost, nadutost, umor i nagle promjene raspoloženja samo su neki od simptoma predmenstrualnog sindroma (PMS-a), koji prema istraživanjima pogađa velik broj žena reproduktivne dobi. Iako se o njemu često govori kao o nečemu “normalnom” što treba samo pretrpjeti, PMS je stvarno stanje koje može poprilično utjecati na svakodnevicu. Dobra vijest je da postoje provjerene navike i strategije koje mogu pomoći da se simptomi ublaže i da se osjećate bolje u vlastitom tijelu.

Zašto se PMS uopće javlja?

Nekada se smatralo da je PMS isključivo posljedica hormonalnog disbalansa, no danas se zna da je priča ipak malo složenija. Kod većine žena koje imaju PMS razine hormona zapravo su sasvim normalne. Problem je u tome što je živčani sustav osjetljiviji na prirodne hormonalne promjene koje se događaju tijekom druge polovice ciklusa, odnosno u tjednima prije menstruacije.

Te promjene utječu i na neurotransmitere u mozgu, posebno serotonin koji ima važnu ulogu u regulaciji raspoloženja. Kada razina estrogena padne, može doći i do smanjenja serotonina, pa se tada češće javljaju tjeskoba, loše raspoloženje, razdražljivost ili pojačana želja za slatkim. Dakle, ne radi se nužno o “poremećenim hormonima”, nego o načinu na koji tijelo reagira na njihove prirodne promjene.

Prehranom protiv neugodnih simptoma

Prehrana može imati puno veći utjecaj na PMS nego što mnogi misle. Ono što jedete može pomoći da se simptomi ublaže, ali ih i dodatno pojačati.

Preporučuje se prehrana bogata složenim ugljikohidratima poput cjelovitih žitarica, voća i povrća jer oni pomažu održati stabilnu razinu šećera u krvi. Tako se smanjuju nagle promjene raspoloženja i potreba za slatkim. Namirnice bogate kalcijem, poput mliječnih proizvoda i zelenog lisnatog povrća, također mogu pomoći kod PMS simptoma, dok magnezij iz orašastih plodova i sjemenki može ublažiti grčeve, nadutost i napetost.

S druge strane, dobro je pripaziti na unos soli jer ona potiče zadržavanje vode i osjećaj nadutosti. Pretjerivanje sa šećerom i prerađenom hranom često dodatno pogoršava razdražljivost i umor, a kofein i alkohol kod nekih žena mogu pojačati tjeskobu, osjetljivost grudi i promjene raspoloženja.

Snaga kretanja i dodataka prehrani

Redovito kretanje jedan je od najjednostavnijih načina za ublažavanje simptoma PMS-a. Brzo hodanje, vožnja bicikla, plivanje ili bilo koja aktivnost koja vam odgovara može pomoći jer potiče lučenje endorfina, takozvanih hormona sreće, koji popravljaju raspoloženje i smanjuju osjećaj umora.

Osim fizičke aktivnosti, važni su i odmor te upravljanje stresom. Dovoljno sna, lagane vježbe istezanja, joga ili tehnike disanja mogu napraviti veliku razliku tijekom dana kada se osjećate iscrpljeno ili emocionalno osjetljivo.

Kada je riječ o dodacima prehrani, određeni suplementi imaju i znanstvenu podlogu. Konopljika (Vitex agnus-castus) često se spominje kao pomoć kod razdražljivosti i osjetljivosti grudi, dok kalcij i vitamin D mogu pomoći u smanjenju simptoma PMS-a. Kombinacija magnezija i vitamina B6 također se povezuje s manjom tjeskobom i manjim zadržavanjem vode.

Kada potražiti liječničku pomoć?

Ako su simptomi toliko izraženi da vam otežavaju posao, svakodnevne obveze ili odnose s drugima, važno je razgovarati s liječnikom. U nekim slučajevima može se raditi o predmenstrualnom disforičnom poremećaju (PMDD-u), težem obliku PMS-a koji zahtijeva stručnu pomoć i liječenje.

Liječnik tada može preporučiti terapiju poput antidepresiva iz skupine SSRI lijekova ili hormonalnu kontracepciju, ovisno o simptomima i individualnoj situaciji.

Praćenje ciklusa i simptoma kroz nekoliko mjeseci može vam pomoći da lakše prepoznate što vam smeta, a što vam zaista pomaže. Najvažnije je znati da ne morate samo “izdržati” PMS jer postoje načini da se osjećate bolje i vratite više ravnoteže u svoju svakodnevicu.