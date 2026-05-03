Zgodna plavuša na špici u komadu koji svi žele ove sezone - znamo gdje ga nabaviti

Na zagrebačkoj špici i ovaj put je potvrđeno da se dobar stil gradi na jednostavnim odabirima. Tamni sako, klasične traperice i diskretni detalji čine kombinaciju koja djeluje promišljeno, ali bez napora. Upravo u toj ravnoteži leži dojam koji privlači pažnju

Na ulicama Zagreba ponovno se potvrdilo ono što već znamo - elegancija je najmoćnija kad je nenametljiva. Ovaj outfit, koji je snimio Dosadni Fotograf ekskluzivno za Žena.hr, savršen je primjer kako nekoliko pažljivo odabranih komada može stvoriti dojam vrhunske modne lakoće.

U središtu kombinacije nalazi se strukturirani tamni sako s naglašenim zlatnim gumbima, koji cijelom looku daje suptilnu dozu sofisticiranosti i gotovo military vibru. Nosiv, ali efektan, ovaj komad iz aktualne Zarine kolekcije bez problema prelazi iz dnevne u večernju varijantu.

Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

Uz sako dolaze tamne traperice ravnog, blago šireg kroja koje izdužuju siluetu i donose onaj neopterećeni “cool girl” moment. Kombinacija s jednostavnom svijetlom majicom stvara savršen balans između ležernog i dotjeranog, što je ključ uspjeha svakog urbanog stylinga.

Detalji su, kao i uvijek, ono što čini razliku. Crne sunčane naočale dodaju dozu misterioznosti, dok mala torbica u toploj nijansi razbija monokromatsku paletu i unosi dašak proljetne svježine. Cipele su nenametljive, ali funkcionalne - idealne za šetnju gradom, ali i za spontanu kavu.