Vrela zagrebačka špica: Pogledajte najljepše žene na ulicama Zagreba

Ljeto je u punom zamahu, a zagrebačka špica ponovno je postala prava modna pozornica. Vrela zagrebačka špica i najljepše žene donijele su u centar grada obilje boja, lepršavih haljina i veselih ljetnih kombinacija, a sve je ekskluzivno za Žena.hr snimio Pavao Bobinac/Dosadni Fotograf.

Lagane haljine različitih krojeva savršeno su se uklopile u sunčanu atmosferu, dok su šeširi postali neizostavan modni dodatak za zaštitu od jakog sunca i dozu elegancije. Od nježnih pastelnih tonova do upečatljivih, jarkih boja, ljetni outfiti pokazali su koliko moda može biti razigrana.

Špica je vrvjela zanimljivim modnim detaljima – velike sunčane naočale, torbice, sandale i efektan nakit zaokružili su brojne kombinacije. Posebno su se istaknule lepršave haljine koje su svakom koraku davale onu prepoznatljivu ljetnu lakoću. Zagreb je tako još jednom pokazao da visoke temperature nisu prepreka za dobar stil. Veseli outfiti, osmijesi i opuštena ljetna atmosfera učinili su ovu špicu idealnim mjestom za hvatanje modnih inspiracija.

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